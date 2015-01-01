Число судьбы 2: особенности жизни по дате рождения

Нашей жизнью управляют цифры. По дате рождения можно узнать о человеке очень много, включая то, как сложится его судьба. Сегодня поговорим о людях, числом судьбы которых является двойка.Что означает число судьбы 2: расшифровкаГлавное дело жизни «двоек» — семья и отношения. Они отдаются партнеру полностью и много сил тратят на то, чтобы создать гармоничный, крепкий союз. «Двойки» не могут долго находиться в одиночестве, поэтому активно ищут вторую половинку. Также они неразрывно связаны с близкими людьми, не представляют своей жизни без них.Как узнать свое число судьбы: точный расчет по дате рожденияДевушки с числом судьбы 2 мечтают о замужестве с самой ранней юности. Неудивительно, что наиболее значимые события для них связаны именно с семьей. Главное уязвимое место «двоек» — дети, супруг и близкие родственники. Если с ними возникают трудности, люди с этим числом судьбы просто теряются и не знают, что делать.«Двойки» постоянно испытывают опасения за родных, переживают за них. Причем повод к этому необязателен — они просто принимают все слишком близко к сердцу, ранимы и восприимчивы. Люди с числом судьбы 2 имеют высокий шанс стать приемными родителями.«Двойки» — отличные друзья и хорошие семьянины. В отношениях они будут отдавать себя полностью, практически ничего не требуя взамен. Причина проста: таким людям больше нравится давать, чем получать. Они видят «того самого человека» практически в каждом встречном. Неудивительно, что «двоек» ждет немало разочарований на любовном фронте. Судьба будто издевается над ними, постоянно подсылая ненадежных партнеров.Число судьбы 1: особенности жизни по дате рожденияНо если «двойке» посчастливилось встретить достойного человека и не впасть от него в больную зависимость, она обретет истинное семейное счастье. Однако до этого момента придется испытать немало разочарований, раз за разом выбирая «не тех» людей и кидаясь с головой в любовной омут.«Двойки» имеют неплохо развитую интуицию, к которой предпочитают прислушиваться. Поэтому им удается избежать многих серьезных проблем. Люди с числом судьбы 2 очень добродушны и доброжелательны. В обществе они играют роль миротворцев и посредников, которым под силу разрешить любой конфликт. Хотя с собственными эмоциями «двойкам» удается справиться далеко не всегда.Людям с числом судьбы 2 идеально подходят профессии психолога, дипломата и те, что связаны с благотворительностью и творчеством. В поисках гармонии и душевного равновесия во второй половине жизни «двойки», как правило, ударяются в религию и полностью охладевают к материальному миру.

Источник: www.allwomens.ru/zen