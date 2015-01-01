Анастасия Заворотнюк впервые ответила своим подписчикам за время болезни

Миллионы поклонников Анастасии ждали и верили, что любимая актриса все же выйдет на связь во время болезни. И вот наконец-то это произошло. На личной странице артистки и на странице поддержки в Instagram, которые ведут ее близкие, появились комментарии от Заворотнюк в ответ на поздравления с днем рождения.«Прекрасная няня» в день своего 49-летия лично поблагодарила жену Стаса Михайлова за душевные слова: «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя».Опубликованное вечером 3 апреля обращение вселило в сердца всех поклонников, близких друзей и родных большую надежду. Впервые за время болезни Анастасия появилась в соцсетях и со своего аккаунта оставила сообщение в адрес Инны Михайловой. Также Заворотнюк тепло ответила на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса: Димы Билана, Зары, Дениса Клявера, Елены Борщевой и Лены Лениной.В марте же старшая дочь артистки Анна Заворотнюк не смогла пройти мимо просьб многочисленных поклонников и ответила на вопрос о ее здоровье. «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», — кратко прокомментировала дочь звезды.Вероятно, скоро семья Анастасии Заворотнюк выступит с официальным заявлением, порадовав всех близких и сочувствующих хорошей новостью. То, что актриса пошла на поправку, указывает и активность Анны Заворотнюк в соцсетях. Еще недавно старшая дочь артистки хранили полное молчание. Однако Анна за последние две недели стала активно отвечать подписчикам, рассказывая о маме и делясь своими переживаниями.Так, одна из подписчиц рассказала дочери звезды, что из-за онкологии потеряла маму два года назад.«Очень-очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае все будет хорошо и мы победим, я уверена», — ответила Анна Заворотнюк.Болезнь Анастасии ЗаворотнюкНапомним, что у 49-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родственники и представители артистки подтвердили эту информацию в октябре прошлого года, но само состояние Анастасии стараются не комментировать.

Источник: www.allwomens.ru/zen