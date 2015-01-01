Тренд сезона: какие тренчи будут носить модницы весной-летом 2020

Тренч давно стал классикой верхней одежды. Вот уже много лет он не сходит с модных подиумов и занимает почетное место в гардеробе первых леди. Рассказываем, какие модели тренча будут особенно популярны в этом сезоне.ЦветныеВ прошлом сезоне законодатели моды агитировали нас носить исключительно нюдовые оттенки: беж, слоновая кость и т. д. Наконец-то пальма первенства перешла к другим цветам. Причем это относится не только к тренчу. Модельеры рекомендуют раскрасить в яркие цвета буквально каждую деталь образа: от ботильонов до шляпки. Что касается тренча, лучше отдать предпочтение красному, нежно-бирюзовому, пыльно-розовому, болотному.Из разных тканейНеобычное сочетание кожи, меха и интересной ткани сделает вас первой модницей в городе. Наилучшее решение — это тренч, правая и левая полы которого различаются по цвету и фактуре. Также интересно выглядят тренчи, дополненные меховой отделкой, к примеру, на карманах.Из кожиТакая вещь выглядит дерзко, сексуально и делает вас похожей на героиню «Матрицы». Если тренч из натуральной кожи не по карману, есть масса прекрасных бюджетных альтернатив, выполненных из заменителя — экокожи. Такую вещь можно сочетать с чем угодно: от ботфортов до классических белых кед, от джинс с футболкой до строгого офисного платья.Как определить свой цветотип внешности за пару минутС принтомМы привыкли к однотонным тренчам, но тенденция стремительно меняется. В моду входят модели с принтами, к примеру, с логотипами известных брендов. Раньше подобный рисунок можно было увидеть только на сумках, но сейчас его вовсю печатают на тренчах. Помните, чем необычнее будет принт, тем оригинальные вы будете выглядеть. Главное не переусердствовать с деталями. К такому «активному» тренчу лучше подобрать однотонные аксессуары в спокойной цветовой гамме.ПрозрачныеТренч, выполненный из фатина и пластика, — это что-то новенькое! В таком наряде вы точно не останетесь незамеченной. К тому же, это отличный способ продемонстрировать новое платье или кофточку в прохладную погоду.КлассическиеТрадиционные тренчи хоть и успели порядком надоесть, но полностью из модного мира не ушли. Поэтому не рекомендуем избавляться от классической модели. Время от времени такой тренч еще можно надеть. К тому же, мода циклична, поэтому через несколько лет он вновь будет на пике.

Источник: www.allwomens.ru/zen