5 самых мощных способов защиты дома от негатива

У каждого предмета есть своя аура. Находясь в своем доме или квартире, каждый человек надеется, что у этого места положительная энергетика. Однако не все так просто! На ауру дома влияют посторонние слова, мысли, действия. Ее разрушают сплетни, скандалы, беспорядок, жалобы, грязь, бесполезные предметы.Под их воздействием жилье становится местом, которое высасывает энергию у своих обитателей. В результате люди начинают сходить с ума, принимать наркотики, болеть, злоупотреблять алкоголем, страдать от депрессии. Чтобы этого не произошло, необходимо позаботиться о своем доме. Есть специальные обряды, которые помогут эффективно защитить дом от негативного воздействия.Мощные благовонияЧтобы уберечь свое жилье от негатива и сохранить в нем положительную энергетику, стоит воспользоваться мощными благовониями. Их использование нельзя назвать магическим ритуалом, но они действительно помогают. Они прекрасно справляются с психологическим загрязнением в пространстве и очищают не только сам дом, но и мысли его обитателей.Рекомендуется ежедневно сжигать благовония:розмарина;сандала;кедра;лаванды;можжевельника.Не обязательно использовать какой-то один тип благовоний, можно их смешивать. Если нравится определенный вид, то можно применять только его. Но чтобы такой способ помог и донес ваш добрый посыл, сжигать благовония рекомендуется с открытым окном. Вместе с ветром через него уйдет и весь негатив из дома.Зачем жечь дома лавровый лист?Банка с заклинаниямиДругой эффективный способ защиты дома — банка заклинаний. Для ее создания потребуется тара из непрозрачного материала. В нее следует положить:иглы;кнопки;гвозди;ножницы;булавки и прочие острые предметы.Емкость потребуется плотно запечатать и разместить на видном месте в доме. Никто ее открывать не должен. Если же будут спрашивать, что в банке, отвечать не следует.Такой защитный амулет надежно убережет дом от сглаза. Когда же вы почувствуете, что он поглотил много негативной энергии или необходимость в его использовании отпадет, стоит закопать банку в землю.Как снять порчу на неудачу и невезение: 3 самых действенных способаСоль и водаЭффективный ритуал для защиты дома от негативной энергии предлагает провести магический обряд. Для этого нужен стакан воды и крупная соль. В емкость, которая ранее уже использовалась, нужно влить воду и добавить соль крупного помола. Содержимое стакана перемешать, действуя против часовой стрелки.Для ритуала следует использовать только деревянную ложку. Под дверью в прихожей стакан нужно оставить на 1 месяц. Через 30 дней содержимое выливается под струю проточной воды и наполняется вновь. Такое таинство позволит устранить весь негатив, что попадает в дом.Обращение к элементалямЭлементали — особые духи или существа, которые населяют земную сферу. Человек не может их увидеть, но часто ощущает их присутствие рядом. Чтобы получить помощь Сильфы (воздуха), Гнома (земли), Саламандры (огня) и Ундины (воды), нужно взять горшки для цветов и положить в них:мелкие ягоды;маленькие леденцы;цветные желе и т.д.Если дружить с элементалями, то и они помогут защитить дом от негативной энергии.Сильный амулетОтлично «работает» сильный амулет, который создать очень легко. Нужно взять ключ. Лучше всего старый, тогда амулет будет более мощным. К нему привязывается красная лента. За нее ключ подвешивается к входной двери. Если верить средиземноморской традиции, то такой амулет защищает не только сам дом, но и каждого члена семьи от негатива извне.Как правильно завязать красную нить на запястьеНикогда не копите в доме хлам и старье. Где собрано много предметов, особенно ветоши, собирается много разрушительной энергии. Отрицательная аура пропитывает пространство, что ведет за собой одиночество, болезни, горе, несчастья и беды. Не привязывайтесь к вещам — тогда в вашей квартире будут царить уют и счастье!

Источник: www.allwomens.ru/zen