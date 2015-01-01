Фитнес в карантин: 5 простых упражнений для укрепления иммунитета
В период, когда в мире бушует коронавирус, важно поддерживать свое здоровье. Для этого подходят не только правильное питание и витаминные комплексы. Не менее важно делать дома упражнения для поддержания иммунитета. Татьяна Третьякова, фитнес-тренер из Новосибирска, предложила комплекс из 5 простых упражнений, которые легко выполнять в квартире.
5 движений против заразы
Предложенный комплекс позволит заниматься дома в щадящем режиме. Эти упражнения задействуют все группы мышц, поэтому ежедневно выполнять их не рекомендуется. Перетренированность негативно сказывается на состоянии иммунной системы. Оптимально выполнять данный комплекс через день или чередовать его с занятиями на беговой дорожке, велотренажере. Такие кардиоупражнения хорошо сказываются на здоровье, особенно если не пренебрегать правильным питанием и витаминно-минеральными комплексами, которые содержат Омега-3.
Наклоны
Начать тренировку можно с наклонов. Техника выполнения таких подходов очень проста:
Сперва наклониться к правой ступне.
Затем — к полу.
Потом перейти к левой ноге.
Вернуться в исходное положение.
Это упражнение нацелено на развитие гибкости позвоночника. Благодаря его выполнению приходят в тонус мышцы ягодиц, пресса и спины. Нормализуется процесс кровообращения. Наклоны позволяют разгрузить шею после длительного времяпрепровождения возле компьютера. Также они станут отличной профилактикой заболеваний сосудов головы.
Отжимания
В комплекс упражнений на время карантина очень полезно ввести отжимания. Они помогут укрепить мышцы спины, рук и груди. Главное — делать эти подходы грамотно. Корпус и бедро должны стать общей прямой линией. Шею нужно держать максимально ровно. Во время выполнения отжиманий не следует смотреть вперед — опускайте взгляд вниз.
Выпады назад
От длительного нахождения дома фигура точно не становится лучше. Чтобы не дать своим формам превратиться в нечто малопривлекательное, рекомендуется добавить в комплекс домашних «карантинных» тренировок выпады назад. Такое упражнение:
развивает координацию;
нормализует кровообращение;
подтягивает ягодицы.
Для его выполнения предлагается отвести опорную ногу назад, сделав упор на носок. На вдохе следует присесть на одной ноге так, чтобы образовался четкий угол в 90˚. На выдохе потребуется подняться. При этом очень важно удержать равновесие.
На заметку! Для достижения заметных результатов рекомендуется делать по 12 выпадов на каждую ногу. Всего — 4 круга упражнений.
«Березка»
В комплекс движений на период борьбы с коронавирусом рекомендуется включить популярное упражнение «Березка», которое эффективно помогает укрепить шею и спину. Для его выполнения нужно сделать упор на предплечья. При этом тело надо вытянуть в ровную струну остальное — расслабить, а глаза — закрыть.
Отлично, если во время выполнения «Березки», у вас получится немного отстраниться от грустных мыслей и помедитировать. Главное во время этого упражнения — не дожидаться дискомфорта!
Классические приседания без веса
Завершить домашнюю тренировку можно классическими приседаниями. Вес для них использовать не нужно. Такие подходы позволят прокачать:
спину;
бедра;
ягодицы.
Колени следует сгибать до прямого угла, но весь вес при этом переносится на пятки. Спину нужно держать максимально ровно и прямо. Всего следует сделать 30 повторений, а общее количество кругов — 4.
Не поддавайся вирусам: как быстро повысить иммунитет
Если же вы считаете, что обычные приседания для вас малоэффективны, то используйте вес, например, 5-литровую емкость с водой. Занимайтесь физкультурой, не пренебрегайте мерами профилактики коронавируса и будьте здоровы!
Источник: www.allwomens.ru/zen