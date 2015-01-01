Фитнес в карантин: 5 простых упражнений для укрепления иммунитета

В период, когда в мире бушует коронавирус, важно поддерживать свое здоровье. Для этого подходят не только правильное питание и витаминные комплексы. Не менее важно делать дома упражнения для поддержания иммунитета. Татьяна Третьякова, фитнес-тренер из Новосибирска, предложила комплекс из 5 простых упражнений, которые легко выполнять в квартире.5 движений против заразыПредложенный комплекс позволит заниматься дома в щадящем режиме. Эти упражнения задействуют все группы мышц, поэтому ежедневно выполнять их не рекомендуется. Перетренированность негативно сказывается на состоянии иммунной системы. Оптимально выполнять данный комплекс через день или чередовать его с занятиями на беговой дорожке, велотренажере. Такие кардиоупражнения хорошо сказываются на здоровье, особенно если не пренебрегать правильным питанием и витаминно-минеральными комплексами, которые содержат Омега-3.НаклоныНачать тренировку можно с наклонов. Техника выполнения таких подходов очень проста:Сперва наклониться к правой ступне.Затем — к полу.Потом перейти к левой ноге.Вернуться в исходное положение.Это упражнение нацелено на развитие гибкости позвоночника. Благодаря его выполнению приходят в тонус мышцы ягодиц, пресса и спины. Нормализуется процесс кровообращения. Наклоны позволяют разгрузить шею после длительного времяпрепровождения возле компьютера. Также они станут отличной профилактикой заболеваний сосудов головы.ОтжиманияВ комплекс упражнений на время карантина очень полезно ввести отжимания. Они помогут укрепить мышцы спины, рук и груди. Главное — делать эти подходы грамотно. Корпус и бедро должны стать общей прямой линией. Шею нужно держать максимально ровно. Во время выполнения отжиманий не следует смотреть вперед — опускайте взгляд вниз.Выпады назадОт длительного нахождения дома фигура точно не становится лучше. Чтобы не дать своим формам превратиться в нечто малопривлекательное, рекомендуется добавить в комплекс домашних «карантинных» тренировок выпады назад. Такое упражнение:развивает координацию;нормализует кровообращение;подтягивает ягодицы.Для его выполнения предлагается отвести опорную ногу назад, сделав упор на носок. На вдохе следует присесть на одной ноге так, чтобы образовался четкий угол в 90˚. На выдохе потребуется подняться. При этом очень важно удержать равновесие.На заметку! Для достижения заметных результатов рекомендуется делать по 12 выпадов на каждую ногу. Всего — 4 круга упражнений.«Березка»В комплекс движений на период борьбы с коронавирусом рекомендуется включить популярное упражнение «Березка», которое эффективно помогает укрепить шею и спину. Для его выполнения нужно сделать упор на предплечья. При этом тело надо вытянуть в ровную струну остальное — расслабить, а глаза — закрыть.Отлично, если во время выполнения «Березки», у вас получится немного отстраниться от грустных мыслей и помедитировать. Главное во время этого упражнения — не дожидаться дискомфорта!Классические приседания без весаЗавершить домашнюю тренировку можно классическими приседаниями. Вес для них использовать не нужно. Такие подходы позволят прокачать:спину;бедра;ягодицы.Колени следует сгибать до прямого угла, но весь вес при этом переносится на пятки. Спину нужно держать максимально ровно и прямо. Всего следует сделать 30 повторений, а общее количество кругов — 4.Не поддавайся вирусам: как быстро повысить иммунитетЕсли же вы считаете, что обычные приседания для вас малоэффективны, то используйте вес, например, 5-литровую емкость с водой. Занимайтесь физкультурой, не пренебрегайте мерами профилактики коронавируса и будьте здоровы!

Источник: www.allwomens.ru/zen