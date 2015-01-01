Читаем на самоизоляции: 10 бесплатных онлайн-сервисов с книгами

Многие негодуют, что из-за работы и постоянной занятости не хватает времени на чтение. Большинство составило внушительный список книг до лучших времен. Вынужденную самоизоляцию сложно назвать хорошим периодом, но она позволяет заняться тем, до чего давно не доходили руки. Например, почитать. Некоторые библиотеки, работающие в режиме онлайн, предлагают бесплатную литературу. Рассказываем о 10 сервисах, которые позволят разнообразить досуг во время карантина.АльпинаБольшое количество бесплатных книг предоставляет этот онлайн-сервис. На Альпина есть доступ к 70 произведениям, за которые не нужно платить. Но для этого потребуется использовать промокод GIFT_STAYHOME.MyBookОгромная библиотека электронных книг и аудиокниг MyBook тоже не осталась в стороне во время самоизоляции. Читать их на этом сайте можно по подписке. Всего в мобильном приложении свыше 200 тыс. литературных произведений разных жанров:фантастика;любовные романы;детективы;фэнтези;литература для детей;книги по психологии, бизнесу и т. д.Если используете промокод STAYHOME, то MyBook подарит месяц стандартной подписки.ЛитРесОгромный ассортимент литературных произведений представлен на площадке ЛитРес. Это очень популярный сервис, на котором регулярно появляются новинки. По промокоду GIFT_STAYHOME ЛитРес предлагает 64 книги бесплатно. С помощью такого приложения, в котором есть удобный каталог и привлекательная читалка, можно с пользой скоротать досуг на карантине.ЭксмоЭксмо — одно из ведущих российских издательств. На его официальном сайте есть возможность познакомиться с увлекательными и познавательными литературными произведениями. На период вынужденной самоизоляции из-за коронавируса Эксмо предоставляет пользователям сервиса 30 аудиокниг и электронных изданий абсолютно бесплатно.BookmateЕще одно популярное решение для книголюбов — Букмейт. Сайт проводит уникальную акцию, рассчитанную на новых пользователей, на целый месяц предоставляя бесплатный доступ. Bookmate хорош тем, что тут:книги на 15 языках мира;удобная система рекомендаций;отличный выбор произведений;качественное приложение.Всего на Букмейте свыше 50 тыс. бесплатных книг.Naked ScienceЕсли увлекаетесь серьезной литературой, то настоящей находкой в самоизоляции для вас окажется сервис Naked Science. По промокоду COVID-19 он открывает бесплатный доступ к научным журналам.ВКонтактеСоциальная сеть VK подходит не только для развлечения, размещения фото и переписки с друзьями, тут еще можно и бесплатно читать. ВКонтакте предоставляет полный доступ к классике. Можно читать без оплаты:Пушкина;Ницше;Гоголя;Достоевского;Лавкрафта и других авторов.Также здесь можно найти множество увлекательных аудиокниг.MarvelMarvel на время карантина также решила порадовать фанатов и сделала часть своих комиксов бесплатными. До 4 мая здесь можно почитать больше десятка выпусков — как оригинальных, так и дополнительных законченных арок. Так, в списке есть выпуски «Мстителей» и арка «Удивительного Человека-паука» про красного гоблина.Image ComicsImage Comics на время самоизоляции открывает полный доступ ко всем первым выпускам комиксов, которые есть на сайте. При этом никакую оплату производить не требуется.Книги, которые должна прочитать каждая девушкаStorytelДля новых читателей сервис Storytel предоставляет бесплатную подписку. Оформляется она на 1 месяц. В этой онлайн-библиотеке в отличном качестве представлены разнообразные аудиокниги. На сайте можно найти произведения:Алексея Иванова;Дины Рубиной;Рэя Брэдбери;Макса Фрая и т. д.Тут же представлены аудиокниги по психологии, бизнесу, топ-менеджменту. И все они озвучены очень приятными дикторскими голосами.

Источник: www.allwomens.ru/zen