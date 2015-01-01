Как распознать абьюзера в начале отношений: 5 фраз, которые его выдают

Начало романа — самое счастливое и беззаботное время. В конфетно-букетный период мало кто задумывается о негативных качествах избранника. Однако уже в первые дни можно распознать абьюзера. Учимся распознавать фразы-«звоночки», которые спасут от безразличия, агрессии и обесценивания.5 фраз, которые выдают абьюзераМало кто не сталкивался с эмоциональным насильником (абьюзером), для которого причинять психологическую боль другому человеку — истинное удовольствие. Если вы услышите хотя бы одну из этих, на первый взгляд, совершенно безобидных фраз, стоит получше присмотреться к своему возлюбленному. Вероятно, такое неуважительное отношение к женщине для него — норма.В плену любви: 5 признаков любовной зависимости от мужчины«Моя мама считает, что ты мне не пара»Эта фраза или ее интерпретации — откровенный намек, что роман для него означает не больше, чем простое развлечение. Такой мужчина-абьюзер по своей сути — слабак. У него не хватает смелости поставить точку в отношениях и нормально расстаться. Поэтому он перекладывает ответственность на других:родителей;коллег;соседей;друзей и т.д.Такая отговорка становится мощной манипуляцией. Ведь девушкам, особенно юным, сложно распознать правду, поэтому они стараются во всем угождать своему возлюбленному. На самом деле, стоит предложить ему отправиться к родителям и строить отношениями с ними.«Я просто пошутил!»Это еще одна распространенная фраза, которой пользуются абьюзеры. Некоторые шутки, которые отпускают мужчины из этой категории, больше напоминают откровенное издевательство или оскорбление. Как правило, после таких ситуаций остается мерзкое ощущение, что вас смешали с грязью. Особенно обидными оказываются приколы и остроты, отпущенные при посторонних людях.Если мужчина не может удержаться от колких замечаний, не стоит дорожить отношениями с ним. Лучше завершить роман, так как абьюзер явно не имеет уверенности в себе, а его шуточки — это способ самоутверждения за ваш счет.«Посмотри, что ты натворила! Нравится?»Мужчины-абьюзеры не могут обойтись без:криков;скандалов;обвинений;оскорблений.Любую ситуацию они могут перекрутить так, что женщина окажется виновной во всех смертных грехах. Такие мужчины начинают унижать свою вторую половинку не только за разбитую машину или потраченные не по назначению деньги, но и за разбитую тарелку, пересоленный суп или плохо поглаженную рубашку.Важно! От ошибок и неосторожности не застрахован никто, поэтому не стоит оправдывать абьюзивное поведение и истерики мужчины.«Меня нельзя изменить — я всегда буду таким!»Чтобы отношения были счастливыми и крепкими, над ними необходимо работать двоим. Однако на это согласен далеко не каждый мужчина. Истинные абьюзеры не готовы меняться и дарить своей второй половинке:внимание;заботу;свободное время.Они не хотят и не умеют делать шаги навстречу своей возлюбленной. Им проще постоянно предъявлять претензии.Поэтому, когда мужчина делает подобные заявления, не стоит обольщаться его самоуверенностью и силой. Также не нужно рассчитывать на то, что с помощью вашей любви и заботы он все же начнет меняться. На самом деле, такие люди не дорожат отношениями, они готовы расстаться в любой момент.Как расстаться с парнем по смс, не обидев его: руководство к действию«Моя бывшая была не очень. Ты же не такая?»Подобная фраза не просто «звоночек», это красный сигнал! Ведь мужчина отзывается плохо о той, с кем он делил постель, стол, чувства и быт. Если он так говорит о своей бывшей, значит будет также отзываться о вас.Услышав такие слова от избранника, не стоит тут же доказывать ему, что вы не такая. Идеальных людей не бывает. Адекватный мужчина ценит в своей избраннице не только стерильную чистоту в квартире и обед из трех блюд. Не стесняйтесь себя и собственной личности. Нормальный мужчина точно найдет, что в вас ценить и любить!

Источник: www.allwomens.ru/zen