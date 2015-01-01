Игровые автоматы зеркала Joycasino
Joycasino – игорное заведение, начавшее работать в 2013 г. Оно поддерживает 3 типа валютных единиц (доллары, рубли, евро), лицензировано специальной комиссией Кюрасао. Интерфейс азартного клуба поддерживает 3 языка: русский, английский, немецкий.
Как обойти блокировку
Государственные надзорные органы время от времени блокируют сайт игорного заведения, отдавая указания провайдерам интернета. В результате пользователь лишается доступа к видеослотам и другим азартным развлечениям. К счастью, блокировку можно всегда обойти. Для этого нужно использовать рабочее зеркало Джойказино https://joycasino-zerkalo.xyz/.
Зеркало – это практически точная копия официального сайта казино, отличающаяся от него только интернет-адресом. Никаких ограничений по функционалу и ассортименту оно не содержит. Использовать зеркало можно совершенно бесплатно. Для авторизации в зеркале можно использовать те же данные, что применялись для входа на официальный сайт.
В какие игры можно поиграть в азартном клубе «Джойказино»
В «Джойказино» размещены различные азартные развлечения для любителей гемблинга. Среди них есть:
- Классические аппараты с малым числом катушек и линий. Каких-либо особых знаков в них не применяется, они имеют максимально простые правила. Процент возврата достаточно высокий, может доходить до 98.
- Современные видеослоты со свободными вращениями, специальными символами, множеством линий и бонусов. Обычно такие слоты имеют интересную тематику (пришельцы, средневековье, первобытный мир, борьба полиции с преступниками). Также современные автоматы имеют увлекательную сюжетную линию.
- Трехмерные аппараты. Имеют 3D-графику, отличное музыкальное сопровождение. Количество игровых линий может доходить до 100.
- Настольные игры, карты (видеопокер, блэкджек, баккара, кено, рулетка).
- Лотереи, скретч-карты.
- Лайв-игры с живыми крупье. Это особая категория азартных развлечений, в которых игровым процессом управляют реальные дилеры. В лайв-режиме можно поиграть в рулетку, карточные игры. Играть в данном режиме возможно только на настоящие денежные средства.
Все перечисленные развлечения доступны и в мобильной версии зеркала. Она открывается автоматически, когда игрок заходит на сайт казино через браузер смартфона. Функционал и каталог игр мобильной версии полностью соответствует официальному сайту.