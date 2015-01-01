Что в имени тебе моем: как звучание имени влияет на наш характер

Имя человека — уникальный дар. Как правило, родители будущего малыша тщательно выбирают его, поскольку с ним каждый из нас идет рука об руку всю жизнь. Неудивительно, что в именах заложена мощная энергетика, которая определенным образом отражается на судьбе и характере его обладателя.Что такое «мелодия имени»?«Мелодия имени» — его звучание. Составляющими выступают различные комбинации звуков, которые воздействуют на подсознание носителя. Одни имена делают людей более спокойными и тихими, другие — агрессивными, напористыми, активными. От того, как нас чаще всего называют, во многом зависит и характер.Как же человека может воспитать его собственное имя? Каждое имя состоит из букв. Все они (особенно те, что расположены в начале слова) закладывают фундамент личности и формируют нрав человека. Если же в имени определенные буквы повторяются несколько раз, то их влияние становится более активным.Наиболее значимыми и влиятельными являются первые 2-3 буквы и повторяющиеся звуки. Но для получения наиболее корректного результата стоит вспомнить, как вас чаще всего называют друзья, родственники, коллеги. Ведь имена Саша и Александр, Ольга и Леля, Катя и Екатерина существенно отличаются по звучанию, согласитесь?У каких имен слабая энергетика: как не следует называть мальчиков и девочекЗначение звуков в именахИтак, вот какие черты придает характеру каждая из букв:А — лидерские качества, активность, коммуникабельность, целеустремленность, любовь к труду.Б — романтизм, азарт, амбициозность, любовь к комфорту.В — общительность, целеустремленность, оптимизм, доброта.Г — любовь к свободе, перфекционизм, любознательность, интеллигентность, умение учиться.Д — отзывчивость, доброта, тактичность, дипломатичность, отвага и надежность.Е — проницательность, отличная интуиция, общительность, бесконфликтность.Ё — эмпатия, отзывчивость, романтизм, чувствительность и экспрессивность.Ж — честность, целеустремленность, хорошее чувство юмора, сентиментальность и преданность.З — верность, активность, эпатажность, богатая фантазия, сильная интуиция.И — утонченность, прекрасное чувство юмора, честность, искренность, доброта.Й — открытость и эмоциональность.К — тактичность, волевой характер, открытость, выносливость и проницательность.Л — сопереживание, любовь к красоте, коммуникабельность, артистические способности, талант.М — застенчивость, любовь к природе, отличное воображение, заботливость миролюбие, стремление к комфорту.Н — противоречивость, сильная воля, целеустремленность, острый ум, усердие, старательность в делах, ответственность.О — чувствительность, хорошая интуиция, артистизм, загадочность, стремление к самопознанию, постоянный поиск себя.П — пунктуальность, бережливость, аккуратность, надежность и аналитический склад ума.Р — терпеливость, сильная интуиция, ответственность, амбициозность и старательность.С — трудолюбие, креативность, творческий подход к решению проблем, стремление к новым знаниям.Т — щедрость, правдолюбие, честность, отличная интуиция, чувствительность, сострадание и хорошие творческие способности.У — великодушие, богатая фантазия, начитанность, мощное шестое чувство, отсутствие агрессии.Ф — стойкость, оригинальность, уверенность в себе, отвага, дружелюбие, эксцентричность.Х — самоуверенность, отзывчивость, легкость, щедрость, эмпатия, отзывчивость, уважение к окружающим.Ц — упорность, романтизм, лидерские наклонность, мечтательность.Ш — скромность, непринужденность, бесконфликтность, отличное самообладание и чувство юмора.Щ — энергичность, щедрость и великодушие.Ы — сопереживание, принципиальность, практичность и рачительность.Э — сильная интуиция, любознательность, стремление к самопознанию, спокойствие, способность убеждать, креативность.Ю — правдолюбие, склонность к конфликтности, перфекционизм, романтизм, великодушие, отзывчивость.Я — высокий интеллект, начитанность, самодостаточность, стремление к самореализации, амбициозность и чувство собственного достоинства.Имена женщин, к которым подсознательно тянутся все мужчиныНаличие мягких звуков вносит некоторую робость в характер. Они делают нрав более спокойным и отходчивым. Также согласные, смягченные гласными или Ь, придают обладателю имени аналитические способности и отзывчивость.Носители простых и привычных, благозвучных имен отличаются более уравновешенным и спокойным характером. А вот обладатели редких или сложных отличаются умением ко всем делам подходить с креативом и фантазией.

Источник: www.allwomens.ru/zen