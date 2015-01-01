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Что в имени тебе моем: как звучание имени влияет на наш характер

Andre
Что в имени тебе моем: как звучание имени влияет на наш характер
Имя человека — уникальный дар. Как правило, родители будущего малыша тщательно выбирают его, поскольку с ним каждый из нас идет рука об руку всю жизнь. Неудивительно, что в именах заложена мощная энергетика, которая определенным образом отражается на судьбе и характере его обладателя.

Что такое «мелодия имени»?

«Мелодия имени» — его звучание. Составляющими выступают различные комбинации звуков, которые воздействуют на подсознание носителя. Одни имена делают людей более спокойными и тихими, другие — агрессивными, напористыми, активными. От того, как нас чаще всего называют, во многом зависит и характер.

Как же человека может воспитать его собственное имя? Каждое имя состоит из букв. Все они (особенно те, что расположены в начале слова) закладывают фундамент личности и формируют нрав человека. Если же в имени определенные буквы повторяются несколько раз, то их влияние становится более активным.

Наиболее значимыми и влиятельными являются первые 2-3 буквы и повторяющиеся звуки. Но для получения наиболее корректного результата стоит вспомнить, как вас чаще всего называют друзья, родственники, коллеги. Ведь имена Саша и Александр, Ольга и Леля, Катя и Екатерина существенно отличаются по звучанию, согласитесь?

У каких имен слабая энергетика: как не следует называть мальчиков и девочек

Значение звуков в именах

Итак, вот какие черты придает характеру каждая из букв:

А — лидерские качества, активность, коммуникабельность, целеустремленность, любовь к труду.

Б — романтизм, азарт, амбициозность, любовь к комфорту.

В — общительность, целеустремленность, оптимизм, доброта.

Г — любовь к свободе, перфекционизм, любознательность, интеллигентность, умение учиться.

Д — отзывчивость, доброта, тактичность, дипломатичность, отвага и надежность.

Е — проницательность, отличная интуиция, общительность, бесконфликтность.

Ё — эмпатия, отзывчивость, романтизм, чувствительность и экспрессивность.

Ж — честность, целеустремленность, хорошее чувство юмора, сентиментальность и преданность.

З — верность, активность, эпатажность, богатая фантазия, сильная интуиция.

И — утонченность, прекрасное чувство юмора, честность, искренность, доброта.

Й — открытость и эмоциональность.

К — тактичность, волевой характер, открытость, выносливость и проницательность.

Л — сопереживание, любовь к красоте, коммуникабельность, артистические способности, талант.

М — застенчивость, любовь к природе, отличное воображение, заботливость миролюбие, стремление к комфорту.

Н — противоречивость, сильная воля, целеустремленность, острый ум, усердие, старательность в делах, ответственность.

О — чувствительность, хорошая интуиция, артистизм, загадочность, стремление к самопознанию, постоянный поиск себя.

П — пунктуальность, бережливость, аккуратность, надежность и аналитический склад ума.

Р — терпеливость, сильная интуиция, ответственность, амбициозность и старательность.

С — трудолюбие, креативность, творческий подход к решению проблем, стремление к новым знаниям.

Т — щедрость, правдолюбие, честность, отличная интуиция, чувствительность, сострадание и хорошие творческие способности.

У — великодушие, богатая фантазия, начитанность, мощное шестое чувство, отсутствие агрессии.

Ф — стойкость, оригинальность, уверенность в себе, отвага, дружелюбие, эксцентричность.

Х — самоуверенность, отзывчивость, легкость, щедрость, эмпатия, отзывчивость, уважение к окружающим.

Ц — упорность, романтизм, лидерские наклонность, мечтательность.

Ш — скромность, непринужденность, бесконфликтность, отличное самообладание и чувство юмора.

Щ — энергичность, щедрость и великодушие.

Ы — сопереживание, принципиальность, практичность и рачительность.

Э — сильная интуиция, любознательность, стремление к самопознанию, спокойствие, способность убеждать, креативность.

Ю — правдолюбие, склонность к конфликтности, перфекционизм, романтизм, великодушие, отзывчивость.

Я — высокий интеллект, начитанность, самодостаточность, стремление к самореализации, амбициозность и чувство собственного достоинства.

Имена женщин, к которым подсознательно тянутся все мужчины

Наличие мягких звуков вносит некоторую робость в характер. Они делают нрав более спокойным и отходчивым. Также согласные, смягченные гласными или Ь, придают обладателю имени аналитические способности и отзывчивость.

Носители простых и привычных, благозвучных имен отличаются более уравновешенным и спокойным характером. А вот обладатели редких или сложных отличаются умением ко всем делам подходить с креативом и фантазией.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
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