9 шагов к мечте: как загадывать желание, чтобы оно сбылось

Чаще всего мы загадываем желание в Новогоднюю ночь, под бой праздничных курантов. Но что делать, если 31 декабря еще не скоро, а желаний накопилось немало? Правильно — загадать их сейчас. Чтобы воплотить мечту в жизнь, достаточно использовать кое-какие лайфхаки. Рассказываем о 9 важных правилах, которые помогут быстро осуществить любое ваше желание!Просите в настоящем времениПроговаривайте желание в настоящем времени, а не в будущем. Например: «я хочу новую машину», а не «мне хотелось бы купить новый автомобиль». Формулировка должна быть уверенной, без «если бы».Сформулируйте конкретноВаше желание должно быть четким и однозначным, без лишней воды и размытых фраз. Например: «я хочу двухэтажный коттедж на берегу реки со всеми удобствами», а не «вот купить бы частный домик где-нибудь...». Чем конкретнее вы формулируете свои желания, тем проще Вселенной будет их истолковать.ВизуализируйтеЗакройте глаза и представьте, что вы уже получили желаемое. Прочувствуйте эмоции, которые на вас нахлынули. Радуйтесь так, будто нужная вещь уже у вас в руках и является реальностью, а не мечтой.Выберите способ воплощения желанияОчень важно детально продумать и проговорить способ, которым будет исполнена ваша мечта. Это поможет сформулировать правильный посыл ко Вселенной. Иначе она может истолковать вашу просьбу неправильно. Например: «хочу через два года заработать деньги на кругосветное путешествие вдвоем с супругом». Чем больше подробностей вы озвучиваете, тем лучше. Если скажете: «хочу на две недели уехать из дома», то можете, например, отправиться в рабочую командировку, а не в путешествие.Как правильно загадывать желание в Новогоднюю ночь, чтобы оно исполнилосьИскренне поверьте в исполнение желанияЕсли вы заранее сомневаетесь в том, что желание сбудется, смысла его загадывать нет. Вера должна быть крепкой и безусловной, только тогда Вселенная вас услышит и согласится помочь.Откажитесь от частицы «не»Данная часть речи означает отрицание. Вселенная поймет вашу просьбу по-своему и сделает наоборот. Например, когда вы говорите «не хочу никогда болеть», Вселенная слышит это как «хочу болеть». Поэтому лучше сформулировать просьбу следующим образом: «хочу иметь отличное здоровье!».ПланируйтеРаспишите конкретные шаги, которые необходимо сделать, чтобы ваше желание исполнилось. Если разложить реализацию самого глобального плана на небольшие задачи, вы убедитесь, что достичь желаемого не так уж сложно. В итоге, цель становится осязаемой, а способ реализации находится сам собой.ДействуйтеНе надейтесь, что Вселенная сделает все за вас. Под лежачий камень вода не течет. Чтобы воплотить мечту в жизнь, придется приложить усилия. Если мечтаете о машине, лежа на диване, она сама не приедет к вам под окна. Может пора устроиться на работу?Без фанатизмаНе позволяйте мечте завладеть всем вашим разумом, не превращайте ее в идею-фикс. Просто всегда держите желание в голове и твердо верьте в то, что оно рано или поздно исполнится.

Источник: www.allwomens.ru/zen