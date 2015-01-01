Кому из знаков зодиака стоит поразмыслить над жизнью в 2020 году

В 2020 году звезды и планеты складываются для знаков зодиака по-разному. Одним небесные светила советуют незамедлительно действовать, не колеблясь и не мешкая. Другим же, напротив, стоит остановиться, задуматься и переосмыслить жизнь. Рассказываем, кому из знаков зодиака пора сделать паузу и не спешить.ДеваВы по кирпичику выстраиваете свою идеальную жизнь, с трудом соглашаясь на компромиссы и требуя самое лучшее. Год 2020 будет удачным для Дев во всех сферах жизни, поэтому стоит как следует поразмыслить над ценностями и расставить приоритеты. Не затягивайте с этим, чтобы не упустить шанс, который вам подарили звезды. Если сделаете все правильно, в будущем жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.СкорпионВы привыкли держать все под жестким контролем и вести активную деятельность. Но не забывайте, каким сложным выдался прошлый год. Пришло время немного снизить ваш бешеный темп жизни и подумать о будущем. Позвольте себе быть самым обычным человеком, иметь слабости и недостатки. Прекратите бороться, просто плывите по течению. Это будет только на пользу: поможет вам немного расслабиться и набраться энергии на будущее.Кто из знаков зодиака сам портит себе жизньСтрелецВ поисках себя вы хватаетесь за все подряд. Потерпев неудачу, чувствуете полное опустошение. Пора притормозить и как следует посмотреть вокруг. Постарайтесь увидеть картину вашей жизни целиком: расставьте приоритеты и отметьте то, что больше не нужно. У вас всегда очень много энергии, но если направить ее в подобающее русло, а не расходовать по пустякам, результат будет гораздо лучше.РыбыВы с трудом разделяете собственные желания и прихоти близких людей, постоянно находитесь в процессе какой-то деятельности. Вот только нужно ли вам это? Пришло время сказать «стоп» и немного побыть эгоистом. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Пора выдвинуть на первый план свои желания и потребности. Неторопливые и глубокие размышления помогут вам понять, что не хватает для полного счастья, выбрать необходимое направление дальнейшего движения. Только не останавливайтесь на мечтах — обязательно разработайте четкий план по воплощению их в жизнь.

Источник: www.allwomens.ru/zen