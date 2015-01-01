Вербное воскресенье: как и когда встречаем светлый праздник в 2020

Вербное воскресенье — православный праздник, который выпадает на шестую неделю Великого поста. Его отмечают ровно за 7 дней до Светлой Пасхи. Каждый год торжество приходится на разные даты, в 2020 оно выпадает на 12 апреля. Рассказываем об истории этого праздника и о народных приметах в этот день.История праздникаВербное воскресенье символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, сын Божий отправился туда в сопровождении учеников, чтобы отпраздновать Пасху. Путь Мессии начался в Вифании, где он чудесным образом воскресил своего друга, Лазаря. На подходе к Иерусалиму Христос увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести животное к нему. Они выполнили его просьбу и постелили на спину осла свою одежду, чтобы Христос сел на него верхом.Когда сын Божий въезжал в город, о его чудесном поступке — воскрешении Лазаря — уже знали все жители. Они столпились на улице и восторженно приветствовали Иисуса, выстилая путь пальмовыми ветвями (по-гречески пальма называется ваиа) и своими одеяниями.В память об этом библейском событии христиане в этот день освящают ветви деревьев. Именно поэтому шестая седмица Великого поста носит церковное название «седмица ваий», а последний ее день — «цветоносное воскресение». На Руси пальмы не росли, поэтому верующие заменили их веточками вербы. Она и дала название этому православному празднику: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пестрая) неделя», «Вербница», «Вербич».Приметы на Вербное воскресеньеСуществует несколько народных примет, которые актуальны в этот православный праздник:На улице стоит теплая и сухая погода — к осени можно ждать хороший урожай фруктов.Дует ветер — лето будет холодным.Ударил мороз — к отличному урожаю пшеницы.Количество распустившихся сережек также считалось показателем будущего урожая. Если их много — год будет изобильным и хлебосольным.Вербное воскресенье — поздравления в прозе и стихахНародные поверьяНаши предки были уверены, что освященной веточкой вербы можно вылечить любую хворь. Они били прутьями больного человека по спине, приговаривая особые слова:«Верба, верба, вербочка, Золотая вербочка. А я вербой похлещу, И скажу присловье: Верба, дай, здоровья!».Также считалось, что верба способна уберечь от хворей домашний скот, поэтому ее скармливали животным.

Источник: www.allwomens.ru/zen