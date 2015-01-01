Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Предстоящая неделя для каждого из знаков зодиака обещает быть насыщенной. Период с 13 по 19 апреля 2020 года богат на разнообразные события. Одним столит снизить активность и занять выжидательную позицию, а для других, наоборот, пришло время действовать. Чтобы составить верный план на ближайшее будущее, рекомендуем прислушаться к астрологическому прогнозу.ОвенГороскоп обещает насыщенное начало недели Овнам — вы будете активны и полны сил. Если давно откладывали реализацию каких-либо проектов из-за нерешительности, пришло время взяться за дело. Расслабляться сейчас некогда. Соберитесь и будьте готовы отстаивать свою точку зрения любыми способами.Гороскоп на апрель 2020 года: прогноз для всех знаков зодиакаТелецС понедельника Тельцом будет преследовать какое-то смутное беспокойство. Вы почувствуете сильное желание действовать, однако неожиданно возникнут сдерживающие факторы, которые не позволят осуществить задуманное. Вероятно, по рукам и ногам Тельцов свяжет новая информация, к которой они были абсолютно не готовы.БлизнецыВ начале недели Близнецы почувствуют, что почва уходит из-под ног, потеряют ощущение стабильности во всех сферах жизни. Появится непреодолимое желание кардинальных перемен. Это затронет не только вас лично, но и окружающих людей. Чтобы не наломать дров, направьте энергию в правильное русло — на созидание, а не на разрушение.РакНамечаются перемены на профессиональном поприще. Скорее всего, начнутся какие-то перетрубации на работе. Из-за этого вы окажетесь под угрозой увольнения. Не исключены конфликты с начальством. Чтобы сохранить рабочее место, не рубите с плеча и ведите себя максимально сдержанно.ЛевВ начале недели велика вероятность конфликта с государственными органами, поэтому строго соблюдайте закон. Это относится не только к общественной и профессиональной сфере, но и к вашему поведению на дороге. Вероятно, в течение недели ваша жизнь будет складываться вовсе не так, как хотелось бы. Наберитесь терпения — это временные трудности.ДеваПонедельник и вторник пройдут достаточно спокойно. Не спешите и не совершайте необдуманных поступков — это чревато крупными неприятностями. Велик риск получить травму, поэтому строго соблюдайте ПДД, аккуратно обращайтесь с бытовыми приборами и острыми предметами. Не исключены проблемы в финансовой сфере.ВесыНа неделе проявите выдержку и не вступайте в конфликт с партнером, даже если его мнение кардинально отличается от вашего. Сглаживайте острые углы, иначе вспыхнет грандиозный скандал. Все запланированные семейные торжества звезды рекомендуют отложить до лучших времен. Посвятите свободное время уборке в доме.СкорпионВас ждут серьезные нагрузки на работе — начальник попросит завершить крупный проект раньше намеченного срока. На фоне сильного напряжения не исключены моральное истощение и нервные срывы. Не игнорируйте требования руководителя, но помните, что на первом месте — ваше здоровье. Если не можете завершить работу в срок, несмотря на все усилия, скажите об этом прямо.СтрелецУ Стрельцов появится острое желание с головой уйти в творчество. Скорее всего, вас поглотит новое интересное хобби. Грядут перемены и в личной жизни. Вы наконец-то закончите бесперспективный роман и заведете новые любовные отношения. Выходные лучше посвятить работе — это поможет укрепить материальную базу.КозерогВ начале недели вас ожидают перемены в бытовом плане. Вы наконец-то начнете давно запланированный ремонт в доме или хотя бы реорганизуете пространство за счет перестановки мебели. Однако из-за частых перепадов настроения реализация намеченных планов не принесет заслуженного удовлетворения.ВодолейНеделя пройдет под эгидой помощи всем нуждающимся. Родственники, друзья и знакомые будут постоянно звонить. Готовьтесь выслушивать жалобы на жизнь и давать советы. Но не прыгайте выше головы и не обещайте того, чего не можете выполнить. Оценивайте собственные силы объективно. Личные дела звезды рекомендуют отложить на потом.РыбыВас ждет финансовый кризис, вызванный резким увеличением расходов и снижением доходов. Вероятна крупная поломка автомобиля или дорогой бытовой техники. Поэтому с начала недели переходите в режим экономии. Не стоит пока баловать себя и домашних дорогими безделушками — деньги потребуются на более важные вещи.

Источник: www.allwomens.ru/zen