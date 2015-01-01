Как элегантно разорвать любовный треугольник: 4 способа

Отношения — штука сложная. Нередко в пару вклинивается другой мужчина или женщина, образуя любовный треугольник. Он затягивает и истощает силы. Как разрушить порочную связь, сохранив собственное достоинство и душевное равновесие? Есть 4 элегантных способа выхода из любовного треугольника.ПобедитьКонечно, ничего не может быть лучше победы. Но шансы велики лишь в том случае, если вы состоите в законном браке, а не являетесь любовниками. По статистике, всего 20% отношений на стороне заканчиваются официальным союзом, в остальных случаях блудный супруг возвращается домой.Как правило, в новом партнере ищут те качества, за которые полюбили прежнего, подсознательно стремясь возродить былую страсть. Однако эйфория быстро проходит. На свет выходят все недостатки нового возлюбленного, а особенности характера и привычки, которые раньше казались милыми, начинают жутко раздражать.Приходит осознание, что официальный супруг не так уж и плох. К тому же, крепко связывают прожитые годы. Поэтому второму партнеру, оказавшемуся на месте жертвы, следует сохранять спокойствие и хладнокровие. Попытки сразу доказать что-то неверному партнеру ни к чему не приведут. Выждите и начинайте действовать на трезвую голову.ОтпуститьПросто попрощаться недостаточно. Важно досконально переосмыслить отношения и понять, что вы ничего не должны друг другу. Прекратите считать себя жертвой, взгляните на ситуацию со стороны, простите и живите дальше. Помните, что любовный треугольник — это постоянная борьба, изматывающая всех участников. Если противостояние затянулось или в ход пошли «грязные» методы, пора это прекращать. Очень важно искренне простить неверного партнера, чтобы начать жизнь с чистого листа.В плену любви: 5 признаков любовной зависимости от мужчиныПревратить треугольник в четырехугольникПорой этот способ может дать неплохой результат. Как минимум, вы отвлечетесь от деструктивных отношений. Как максимум — объект вашей любви наконец-то одумается и прекратит метаться между двух огней. Конечно, в подобной ситуации можно пожалеть любовников, ведь их использовали как инструмент для достижения цели. Но здесь как раз тот случай, когда на войне все средства хороши.Завести симпатию на стороне — отличный повод напомнить второй половинке, что она легко может вас потерять. Как правило, это отрезвляет блудливого партнера на длительное время, и он напрочь забывает о том, как смотреть на сторону.ПереехатьСбежать и оставить остальных участников треугольника разбираться в хитросплетениях отношений самостоятельно — тоже неплохой вариант. Пусть они думают, что делать, а вы займитесь работой или любимым хобби. Кроме того, находясь вдалеке от объекта симпатии, вы сможете охладить свой пыл и посмотреть на ситуацию со стороны. Возможно, настоящих чувств там и не было, а вами двигал обычный азарт.Кто из женщин самый блудливый по гороскопуПомните, что в любви как на войне: выиграет тот, кто думает головой, действует хладнокровно и использует хорошо продуманную стратегию. Лучше приложить усилия и разорвать любовный треугольник сейчас, чем оглянуться в прошлое и понять, что несколько лет жизни были потрачены впустую.

Источник: www.allwomens.ru/zen