Православная Пасха в 2020 году: дата, история праздника

Пасха — один из наиболее значимых праздников у христиан. Ежегодно дата светлого торжества меняется. Рассказываем, какого числа будем праздновать Пасху в 2020 году, какие традиции и приметы следует соблюдать в этот светлый православный праздник, особенно в условиях карантина.Какого числа Пасха в 2020 годуДата Пасхи определяет, когда верующие будут праздновать Вознесение и Троицу. В наступившем году православные христиане отметят светлый праздник Пасхи (Воскресения Сына Божьего) 19 апреля 2020 года.Католики, по традиции, празднуют торжество на неделю раньше — 12 апреля. Отметим, что на 12 апреля у православных верующих выпадает Вербное воскресенье.Что празднуют на ПасхуСлово «пасха» (песах) на еврейском языке дословно переводится как «прохождение мимо», «переход». Оно тесно связано с одним из событий, описанных в Ветхом Завете, а именно — освобождением израильского народа от египетского ига. Фараон наотрез отказывался отпускать рабов-евреев на свободу, поэтому Господь наслал на Египет 10 казней. Последняя была самой страшной — убиение всех первенцев, начиная от скота и заканчивая детьми в семьях египтян.Чтобы посланный Богом ангел-каратель не забрал жизни еврейских детей, израильтяне пометили косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Ангел видел отметки и проходил мимо. Отсюда и название «Пасха» — прохождение мимо.Через некоторое время сын Божий, Иисус Христос, на Тайной вечере изменил смысл этого праздника. Он принес себя в качестве жертвы, раз и навсегда смыв с людей первородный грех. В переводе с греческого «пасха» трактуется как «перерождение», «избавление». С этой точки зрения этот светлый праздник означает переход от смерти к жизни, от греха к святости.Святитель Иоанн Златоуст так объясняет суть торжества: «Ветхую Пасху отмечают в честь спасения израильтян из египетского плена. Новая Пасха символизирует жертву Христа и надежду на вечную жизнь, которую он даровал людям».Стихи на Пасху Христову – короткие и красивые смс Христос Воскрес, длинные поздравленияСимволы Пасхи 2020 годаКак любой религиозный праздник, Светлая Пасха имеет свою атрибутику:Крестный ход.Особые приветствия.Благодатный огонь.Сдобные куличи.Яйца, окрашенные в яркие цвета.Крестный ходОн начинается в ночь с субботы на воскресенье (в 00:00). Он ознаменовывается колокольным звоном, а заканчивается пением тропаря: «Христос воскрес из мертвых!».Приветствие на ПасхуПравославные люди приветствуют друг друга на Пасху особым образом: «Христос воскрес» — «Воистину воскрес». Приветствие сопровождается троекратным целованием. Этот обычай идет от апостолов, которые были первыми учениками Иисуса Христа.Благодатный огоньОн символизирует чудесное возвращение Христа к жизни после мученической смерти на кресте. Это древняя церемония, ежегодно проходящая в Иерусалиме в Великую субботу (в 2020 году — 18 апреля). Примерно в 3 часа пополудни (время московское) в кувуклию храма Гроба Господня заходит патриарх. Он выносит лампадку с Благодатным огнем, от которого все присутствующие зажигают свои свечи. Церемония транслируется в режиме реального времени во многих странах мира. Также лампады, зажженные от Благодатного огня, доставляют на самолетах в православные храмы Греции, России и других государств.Что делают в Пасху верующие: обычаи и традиции Великого ДняКуличи на Пасхусимволизируют церковь. Как правило, хозяйки выпекают их в Чистый четверг и приносят освящать в церковь в Великую субботу. Аналогичным образом поступают и с окрашенными яйцами.Почему принято красить яйца на ПасхуЭта традиция берет истоки от начала нашей эры. Библия связывает ее с Марией Магдалиной. После чудесного воскрешения Христа блудница сразу же отправилась в Рим, к императору Тиберию. Она дала ему куриное яйцо, сопроводив фразой: «Христос воскрес!». Тиберий возмутился и заявил, что вернуться с того света так же нереально, как и яйцу неожиданно стать красным. В ту же секунду оно приобрело алый оттенок на глазах у изумленных людей.С тех пор христиане обмениваются на Пасху крашеными куриными яйцами. Это символ жизни. По аналогии с тем, как из-под твердой оболочки проклевывается цыпленок, из гроба воскрес Иисус Христос, а в будущем из могил восстанут мертвые.Первоначально яйца красили исключительно в красный цвет, символизирующий кровь Сына Божьего, которую он пролил за людей. Кроме этого, алый оттенок всегда считался символом торжества, праздника. Но теперь яйца можно красить в любой цвет, кроме черного — он больше подходит для траура.

Источник: www.allwomens.ru/zen