Самая мощная молитва на воду для похудения
Справиться с перееданием, которое у христиан считается тяжким грехом, бывает очень сложно. Не всем удается взять себя в руки и отказаться от заветного кусочка торта, любимой пиццы, сала или жареной картошечки. Однако побороть чревоугодие вполне реально! Достаточно прочитать самую сильную молитву на воду для похудения.
Молитва на воду для похудения: как читать
Заветные молитвенные слова, обращенные к Богу, раскрыла миру Ванга. Известная болгарская прорицательница поведала тайну тем, кто пытает умерить свой аппетит и сбросить лишние килограммы незаметно, быстро и безопасно для своего здоровья. Это очень эффективный способ. Но читать молитву от чревоугодия следует над водой.
Перед прочтением молитвы «Природная водица» для похудения потребуется принять ванну с добавление 1 стакана сливок. Сюда же потребуется добавить лепестки цветов:
белые;
лиловые;
розовые;
красные.
В этой воде нужно пробыть некоторое время. При этом молитву следует читать с интервалом в каждые 5 минут. Всего заговор произносится 3 раза.
Поскольку слова являются молитвенными, нательный крестик либо ладанку снимать не надо. Чтобы обряд помог, его рекомендуется завершить словами благодарности, которые должны быть направлены воде.
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Слова молитвы для похудения
Для того, чтобы умерить свой аппетит и похудеть, на воду нужно читать следующую молитву:
Матушка, природная водица, помоги мне. Я тебя свежим молоком напитала, лепестками роз украсила, да святым крестом освятила. Сделай доброе дело, помоги мне привести тело мое в порядок. Пусть уйдет из него жир лишний и ненужный. Забери сало мое и унеси в дальние дали, да дорогу ему назад закажи. Пусть буду я навсегда стройна и красива. Слова мои крепкие, желание сильное. Так и случится, как сказано.
Это очень сильный молитвенный заговор. Он обязательно поможет избавиться от лишнего веса, главное — верить в это!
Источник: www.allwomens.ru/zen