Чистый четверг: что можно, а чего нельзя делать в светлый праздник

Чистый четверг — особый день на Страстной неделе. Эта дата перед Пасхой всегда чтится христианами, так как проводится параллель не только между физическим, но и духовным очищением. Поэтому важно знать, как правильно провести этот день. Рассказываем, что христианину нужно делать в Чистый четверг, а что строго запрещаетсяЧто можно делать в Чистый четверг?Великий четверг страстной седмицы наступает один раз в год и приходится на дату за 3 суток до Пасхи. В этот день проводится особое богослужение. Во время него вспоминают одно из самых значимых евангельских событий, которое касается омовения ног Иисусом Христом своим ученикам. Это стало примером смирения и братской любви.Но что следует обязательно сделать в Чистый четверг? Самое главное в этот день — очищение. Православные христиане должны навести порядок в:своей квартире или доме;мыслях;душе и чувствах.Начать лучше всего с очищения тела. Искупаться нужно до наступления рассвета. Считается, что именно утренняя вода приобретает мощную благодатную силу. Умывать лицо нужно из посуды, выполненной из серебра. Тогда человек приобретет счастье, достаток, красоту и любовь. Ему будут не страшны сглазы и наговоры. Купание в Чистый четверг способно снять тревоги, печали, болезни и усталость. Поэтому рекомендуется провести обряд всем, кто живет в доме.Если же в доме нет посуды из серебра, а проснуться до рассвета не удалось, нет ничего страшного. Можно провести ритуал позже и в обыкновенной ванне. Все равно эта процедура позволит на целый год защититься от неудач и горя.Другой важный ритуал Чистого четверга – завершение уборки в доме. Нужно промыть все «от» и «до»: за шкафами, под диванами и в самых дальних углах. Это позволит избавиться от негативной энергии. Но вот в оставшиеся дни до Пасхи убираться уже нельзя!После наведения порядка в этот день рекомендуется заняться:тестом на куличи;украшению писанок;выпечке пасок.По тому, насколько вкусными вышли куличи, можно будет судить о следующем годе. Если выпечка получилась аппетитной и пышной, то год до следующей Пасхи окажется радостным. Если же она не удалась, то и год будет сложным.Другой важный момент, о котором не стоит забывать в этот день, - заготовка четверговой соли. Считается, что она обладает защитными свойствами, а также имеет оздоравливающий эффект. Для ее приготовления понадобится обыкновенная поваренная соль. Ее нужно положить в чистую ветошь и хорошенько прокалить в печи или обыкновенной духовке.Если используется второй вариант, то соль потребуется смешать с небольшим количеством ржаной муки. Смесь выкладывается на противень и отправляется в духовой шкаф. Держать ее нужно несколько часов — заготовка должна потемнеть. Затем продукт потребуется растолочь и просеять. Четверговую соль необходимо готовить ранним утром, сразу же после купания. Тогда она получит мощный защитный эффект.Что запрещено делать в Чистый четверг?Есть и некоторые ограничения, которых следует придерживаться в Чистый четверг. Поскольку этот день становится отсчетной точкой самой строгой части Великого поста, очень важно отказаться от:громких развлечений;алкоголя;буйного веселья;ссор и скандалов.Также необходимо придерживаться ограничений в еде. Не стоит совершать крупные покупки и давать деньги в долг, даже самым близким людям. Это позволит в будущем избежать проблем с финансами. Лучше всего в этот день сосредоточиться на очищении души и дома.Православная Пасха в 2020 году: дата, история праздникаНо также в Чистый четверг можно привлечь в дом достаток, любовь и радость. Для этого потребуется пересчитать все свои сбережения 3 раза. Эту процедуру следует выполнить утром, в обед и ближе к наступлению ночи. Тогда вы не будете испытывать материальных проблем до следующей Пасхи.Чтобы ваши доходы росли, нужно основательно промыть окна и двери водой, в которую предварительно положили монетки.

Источник: www.allwomens.ru/zen