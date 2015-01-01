9 вещей, которые никогда нельзя говорить ребенку

Едва ли найдется семья, в которой нет недомолвок, ссор и обид. Нередко конфликты возникают между родителями и детьми. В пылу гнева и недовольства можно сказать много обидных вещей. Однако мамам и папам стоит собрать волю в кулак и четко следить за ситуацией. Остановитесь вовремя и не произносите фраз, о которых потом придется горько пожалеть!ОскорбленияЧтобы ссора не переросла в затяжной конфликт, очень важно конструктивно и корректно выражать суть своих претензий и недовольства. Не стоит выплескивать на ребенка все свои обиды и разочарования. Не допускайте во время ссоры в его адрес:унижений;ярлыков;любых оскорблений.Оскорбления наносят непоправимый вред психике человека. Такие слова, которые ребенок услышал от родителей, могут на всю жизнь засесть в душе и сильно повлиять на самооценку.«Ты испортил мне жизнь!»Нередко во время ссоры родители могут выкрикнуть подобную фразу. Но она обычно звучит только от незрелых мам и пап, которые сами не знают, чего хотят от жизни. Ребенка нельзя сравнить с игрушкой, которую купили, использовали, а потом выбросили, когда она надоела. Помните, что ваш ребенок не выбирал, родиться ему или нет. Это было только ваше решение, поэтому не стоит его этим попрекать!«Я тебя ненавижу»/ «Я тебя не люблю»Даже если вы очень злитесь на своего ребенка, никогда не произносите этих обидных и злых фраз. Эти слова:очень больно ранят;навсегда остаются в памяти;сильно отдаляют от родителей.Поэтому если вы хотите выразить свою боль и негодование по поводу определенной ситуации, лучше подберите другую формулировку.«Я тебя брошу»/ «Я тебя отдам в детдом»Часто дети не могут сдержать свои эмоции. В пылу гнева они могут сказать, что родители ему не нужны. Но это не так! Для каждого человека нет никого ближе, важнее и роднее их. Поэтому даже во время крупной ссоры не стоит бросаться словами, которые перечеркнут все.Нельзя давать ребенку ощущение ненужности и брошенности. Когда во время скандала вам захочется сказать что-то очень обидное, просто задержите дыхание на 10 секунд, а потом резко выдохните. За эти мгновения вам удастся передумать.«Заткнись, мне плевать!»Даже очень серьезная ссора может быть конструктивной, ведь они происходят из-за недопонимания. Чтобы расставить все точки над «i» и восстановить в семье мир, не нужно затыкать оппоненту рот, даже если он вас значительно младше. Нужно выслушать ребенка и попытаться разобраться в ситуации. В противном случае, замалчивание проблем только усугубит ситуацию.Камень преткновения: почему ребенок плохо читает?«Убирайся!»/ «Пошел вон отсюда!»Такие фразы нельзя произносить в адрес ребенка, даже если вы очень злы на него. Эти слова заставляют чувствовать себя:ненужным;брошенным;одиноким;преданным.После этого вы остынете и успокоитесь, но ваше чадо может не захотеть возвращаться в родные пенаты.«Зачем ты родился?»Это еще одна фраза-табу, которую никогда нельзя произносить при ребенке, даже если вы очень сильно поссорились и невероятно злы. Эти слова человек не забудет никогда и навсегда отдалится от того, кто их произнес. Ведь в сути самой фразы заложено сомнение касаемо важности и нужности существования человека.«Почему ты не можешь быть как остальные?»В этой фразе заложено сравнение и оценивание. Но не стоит проводить параллель между своим ребенком и чужими детьми. Ведь и вы не являетесь образцом подражания. Непременно найдется тот, кто успешнее, стройнее, богаче, привлекательнее вас. Но ваш ребенок любит вас не за это! Поэтому не стоит и к нему выдвигать необоснованные претензии и просить стать кем-то другим.Ненормативная лексикаТакже стоит отказаться от мата при детях, а лучше совсем перестать сквернословить. Если же мат прозвучал от ребенка, то не стоит ему отвечать тем же. Взрослый адекватный человек способен изъясняться без него, даже если он очень зол.Ссора с ребенком — очень непростая ситуация. Но сохраняйте терпение, спокойствие и самоконтроль. Вы старше его, а, значит, мудрее. Не произносите фраз, которые могут разрушить жизнь вашего чада, не доставляйте боли и не ломайте психику.

Источник: www.allwomens.ru/zen