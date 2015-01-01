5 скрытых заболеваний, от которых постоянно хочется спать

Систематическая сонливость — не повод для насмешек или обвинения человека в лени. К такому состоянию обычно добавляются плохое самочувствие, низкая работоспособность, апатия, рассеянность, раздражительность, головные боли и ощущение выпадения из реальности. Постоянное желание немного поспать — серьезный сигнал организма о помощи. На какие скрытые заболевания может указывать частая сонливость?Сахарный диабетПоскольку у людей, страдающих от сахарного диабета, есть сложности с усвоением глюкозы, количество необходимой для клеток энергии сокращается. В результате появляется вялость и ощущение разбитости, которые обычно сопровождаются непреодолимым желанием поспать.5 лучших продуктов для диабетиковПатологии щитовидной железыПроцесс обмена веществ в организме регулируется щитовидной железой. Когда ее работа нарушается из-за определенных патологий, то метаболизм замедляется. По этой причине возникает сонливость.Как правило, данный симптом дополняется другими признаками:вялостью;резкими колебаниями веса (как в большую, так и в меньшую сторону) при отсутствии изменений в рационе;ослаблением ногтевых пластин;выпадением волос;нарушением структуры зубов.Не стоит игнорировать эти сигналы организма. В подобных ситуациях лучше как можно скорее обратиться к эндокринологу, пройти обследование и начать курс лечения.Болезни суставовТремор, нестерпимые боли в руках и ногах нередко мучают больного человека именно в ночное время. Заболевания суставов не позволяют удобно лечь и полноценно отдохнуть. Неудивительно, что с утра присутствует ощущение разбитости и усталости. Поэтому днем хочется прилечь и немного поспать.Дефицит железаСреди прочих неочевидных причин постоянной сонливости стоит отметить дефицит железа. Этот важный микроэлемент непосредственно задействован в функционировании кровеносной системы. Когда его уровень падает, то сокращаются и показатели гемоглобина. Это может привести к анемии, для которой характерен упадок сил. Человек постоянно ощущает недомогание и сонливость.Поэтому при возникновении симптома рекомендуется сделать общий анализ крови. Если дефицит железа подтвердится, врач назначит специальные железосодержащие лекарства. Также важно придерживаться диеты — употреблять продукты, богатые этим полезным микроэлементом.Какие продукты содержат железо?Болезни сердцаНередко постоянная сонливость говорит о патологиях сердца. Если возникают отклонения в функционировании сердечной системы, это напрямую отражается на работе всего организма. Из-за низкого давления человек чувствует себя разбитым и вялым. Кровь в малом количестве поступает к клеткам. Возникает дефицит кислорода, который провоцирует усталость, низкую работоспособность и непреодолимую тягу ко сну.Если ведете привычный образ жизни, но в дневное время постоянно хочется вздремнуть, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Это поможет выявить серьезное заболевание и избавиться от него!

Источник: www.allwomens.ru/zen