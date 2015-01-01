7 веских причин добавить манго в свой рацион

Манго — один из самых популярных в мире тропических фруктов. Диетологи высоко ценят этот плод не только за высокое содержание ценных микроэлементов и витаминов. Не менее привлекателен выразительный вкус манго. К тому же, в 100 граммах его мякоти содержится всего 60 ккал, поэтому фрукт точно не нанесет вреда фигуре. Чем еще полезен манго и почему стоит непременно добавить его в свой рацион?Для иммунитетаУникальная особенность манго — в рекордном содержании аскорбиновой кислоты. Благодаря наличию витамина C этот фрукт поддерживает иммунную систему и позволяет эффективно бороться с:бактериями;вирусами;токсинами;микробами.Поэтому манго окажется очень полезным для здоровья, особенно весной и осенью.Для здоровья волос и кожиУдивительно полезный состав манго благотворно сказывается на состоянии волос и кожи при систематическом употреблении. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты плод активизирует синтез коллагена, а это вещество отвечает за молодость кожи и крепкие волосы. К тому же в составе фрукта много витамина A, который делает локоны более густыми, крепкими и здоровыми.Забота о фигуреМногие девушки ищут продукты, способствующие стройности и красоте. Манго — именно тот плод, который точно не спровоцирует набор веса. На 100 г продукта приходится всего 60 ккал. Ко всему прочему, в мякоти этого плода очень много клетчатки, которая активизирует процесс пищеварения и надолго насыщает. Поэтому манго можно есть на ужин или в качестве десерта.Не поддавайся вирусам: как быстро повысить иммунитетДля нормальной работы сердцаСуществует еще одна причина, по которой стоит добавить в свой рацион манго. Этот плод очень полезен для сердца, так как в нем содержатся:калий;цинк;магний;витамины B-группы;марганец.Благодаря этим веществам манго является отличным природным антиоксидантом. Его употребление благотворно сказывается на функционировании сердца и состоянии сосудов. Этот фрукт также поднимает настроение, защищая от переживаний и стресса.Улучшение работы ЖКТДругое положительное свойство тропического фрукта заключается в наличии большого количества пищевых волокон в составе. Обилие клетчатки отлично сказывается на работе ЖКТ. В его мякоти также содержится много ценных пищеварительных ферментов. Благодаря им пища расщепляется и усваивается более эффективно. Поэтому можно забыть о запорах, изжоге, тошноте, вздутии и отрыжке.Можно, но осторожно: 7 продуктов, которые вредно есть каждый деньИсточник бодростиЗа счет высокого содержания витамина C в составе фрукта ткани организма более активно и эффективно усваивают железо. Поэтому продукт позволяет нормализовать уровень гемоглобина.Систематическое употребление манго позволяет избавиться от:головокружения;вялости;постоянной сонливости;ощущения разбитости;хронической усталости и т. д.Манго станет отличным источником сил и бодрости.Нормализация зренияВ составе мякоти этого экзотического лакомства содержатся:зеаксаноин;бета-каротин;лютеин.Эти компоненты положительно сказываются на состоянии сетчатки глаз. Вещества позволяют защитить глаза от яркого солнечного или искусственного света.Вот как минимум 7 веских причин, по которым стоит полюбить этот тропический фрукт и обязательно добавить его в свой рацион, хотя бы в период простуд.

Источник: www.allwomens.ru/zen