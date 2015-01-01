Страстная пятница: что можно и нельзя делать 17 апреля 2020 года
Каждый год христиане отмечают Светлую Пасху Христову. Торжество всегда выпадает на воскресенье, а предшествует ему Страстная (Великая) пятница. Этот день у православных верующих считается датой скорби и печали. Именно в пятницу Иисуса Христа распяли на кресте. Как христианину принято проводить Страстную пятницу? Рассказываем, что можно, а чего нельзя делать в этот скорбный день.
Что нельзя делать в Страстную пятницу?
В пятницу на Страстной неделе не стоит заниматься следующими делами.
Работать по дому
Запрещено мыть, стирать и убираться в Страстную пятницу. Все необходимые бытовые дела следует завершить в Чистый четверг. Наши предки верили, что если в Страстную пятницу затеять стирку, на чистом белье проступят пятна крови.
Работать на земле
Производить посадки в Страстную пятницу — большой грех. Все, что высажено в этот день, погибнет, а на самой земле еще долго ничего не будет расти.
Завершать Великий пост
Он заканчивается в воскресенье — в день Светлой Пасхи. В этот же день разрешено употреблять только хлеб и воду. Именно так христиане восхваляют жертву, которую принес во имя человечества Иисус Христос.
Существует даже поверье: если в Страстную пятницу не будете есть, то узнаете точную дату своей смерти и ее причину ровно за три дня до ее наступления.
Веселится и употреблять алкоголь
Этот день рекомендуется провести дома, в семейном кругу. Следует вспомнить умерших и поразмыслить над подвигом, который совершил во имя всех нас сын Божий. Если на Страстную пятницу выпадает День рождения, лучше перенести торжественные мероприятия на другой день.
Предаваться любовным утехам
Близость между мужчиной и женщиной, даже если они являются законными супругами, в этот день крайне нежелательна и даже греховна. Считалось, что ребенок, зачатый в Страстную пятницу, либо будет всю жизнь болеть, либо станет преступником.
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Что можно делать в Страстную пятницу?
В этот день каждый христианин должен, прежде всего, вспомнить принесенную Иисусом Христом жертву, и перенесенные им страдания на кресте. Также в Страстную пятницу разрешены следующие дела.
Подготовка пасхального стола
Можно и нужно стряпать куличи, красить яйца и т. д. Более того, существует примета, согласно которой выпечка, приготовленная в этот день, не зачерствеет и не испортится. Все изделия получаются румяными, пышными и красивыми. Но если выпечка вдруг не удалась — это грозит скорыми неприятностями.
Вознесение молитвы
Страстную пятницу следует посвятить в смирении, молитвах и помощи близким людям. Желательно посетить службу в церкви.
Приметы и обряды на Страстную пятницу
Приметы на погоду
Каков будет урожай в наступившем году, предскажет погода, которая стоит в Великую пятницу:
Светит солнце — урожай будет хорошим.
Стоит теплая и ясная погода — вся остальная весна будет такой же.
На улице пасмурно — вырастет много сорняков.
Идет дождь — ждать сырую, дождливую весну.
Приметы на будущее
Также относительно Страстной пятницы существовала масса примет, позволяющих предсказать будущее. Рано утром взгляните в окно. Первое, что увидите, и будет вашим предсказанием:
Птица — приятные знакомства и хорошие новости в течение года.
Кошка — к улучшению материального положения.
Собака — к грусти и печали.
Молодой парень — к хорошему состоянию здоровья.
Молодая девушка — к благополучной жизни.
Семья — к улучшению отношений с близкими родственниками.
Мужчина или женщина пожилого возраста — к заболеваниям.
Приметы на здоровье
В Страстную пятницу нельзя подстригать, красить и заплетать волосы, иначе можно заболеть. Кроме того, магическая сила дается золе, которую выгребают из печи в праздничный день. Она помогает в лечении многих заболеваний, в том числе, борется с пагубными привычками: алкоголизмом и табакокурением.
Чтобы в течение года иметь хорошее здоровье, следует отломить кусочек от кулича, испеченного в Страстную пятницу. Его необходимо поместить за иконы, расположенные в красном углу, и оставить там до понедельника.
Также считалось, что в Великую пятницу можно узнать, есть ли на вас порча или сглаз. Для этого необходимо посетить утреннюю службу и отстоять ее до конца, держа в руке зажженную свечу. Огарок принесите домой. Вновь зажгите его и пройдите по всем комнатам. Если пламя начало трещать и коптить, вас сглазили.
Обряд на богатство
На Страстную пятницу можно провести обряд, который поможет улучшить материальное положение. Для этого приобретите в храме 12 свечей и принесите в дом. Расположите их в разных местах, зажгите и дайте полностью прогореть. Так вы привлечете в свою жизнь финансовый достаток.
Источник: www.allwomens.ru/zen