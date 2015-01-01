Страстная пятница: что можно и нельзя делать 17 апреля 2020 года

Каждый год христиане отмечают Светлую Пасху Христову. Торжество всегда выпадает на воскресенье, а предшествует ему Страстная (Великая) пятница. Этот день у православных верующих считается датой скорби и печали. Именно в пятницу Иисуса Христа распяли на кресте. Как христианину принято проводить Страстную пятницу? Рассказываем, что можно, а чего нельзя делать в этот скорбный день.Что нельзя делать в Страстную пятницу?В пятницу на Страстной неделе не стоит заниматься следующими делами.Работать по домуЗапрещено мыть, стирать и убираться в Страстную пятницу. Все необходимые бытовые дела следует завершить в Чистый четверг. Наши предки верили, что если в Страстную пятницу затеять стирку, на чистом белье проступят пятна крови.Работать на землеПроизводить посадки в Страстную пятницу — большой грех. Все, что высажено в этот день, погибнет, а на самой земле еще долго ничего не будет расти.Завершать Великий постОн заканчивается в воскресенье — в день Светлой Пасхи. В этот же день разрешено употреблять только хлеб и воду. Именно так христиане восхваляют жертву, которую принес во имя человечества Иисус Христос.Существует даже поверье: если в Страстную пятницу не будете есть, то узнаете точную дату своей смерти и ее причину ровно за три дня до ее наступления.Веселится и употреблять алкогольЭтот день рекомендуется провести дома, в семейном кругу. Следует вспомнить умерших и поразмыслить над подвигом, который совершил во имя всех нас сын Божий. Если на Страстную пятницу выпадает День рождения, лучше перенести торжественные мероприятия на другой день.Предаваться любовным утехамБлизость между мужчиной и женщиной, даже если они являются законными супругами, в этот день крайне нежелательна и даже греховна. Считалось, что ребенок, зачатый в Страстную пятницу, либо будет всю жизнь болеть, либо станет преступником.Православная Пасха в 2020 году: дата, история праздникаЧто можно делать в Страстную пятницу?В этот день каждый христианин должен, прежде всего, вспомнить принесенную Иисусом Христом жертву, и перенесенные им страдания на кресте. Также в Страстную пятницу разрешены следующие дела.Подготовка пасхального столаМожно и нужно стряпать куличи, красить яйца и т. д. Более того, существует примета, согласно которой выпечка, приготовленная в этот день, не зачерствеет и не испортится. Все изделия получаются румяными, пышными и красивыми. Но если выпечка вдруг не удалась — это грозит скорыми неприятностями.Вознесение молитвыСтрастную пятницу следует посвятить в смирении, молитвах и помощи близким людям. Желательно посетить службу в церкви.Приметы и обряды на Страстную пятницуПриметы на погодуКаков будет урожай в наступившем году, предскажет погода, которая стоит в Великую пятницу:Светит солнце — урожай будет хорошим.Стоит теплая и ясная погода — вся остальная весна будет такой же.На улице пасмурно — вырастет много сорняков.Идет дождь — ждать сырую, дождливую весну.Приметы на будущееТакже относительно Страстной пятницы существовала масса примет, позволяющих предсказать будущее. Рано утром взгляните в окно. Первое, что увидите, и будет вашим предсказанием:Птица — приятные знакомства и хорошие новости в течение года.Кошка — к улучшению материального положения.Собака — к грусти и печали.Молодой парень — к хорошему состоянию здоровья.Молодая девушка — к благополучной жизни.Семья — к улучшению отношений с близкими родственниками.Мужчина или женщина пожилого возраста — к заболеваниям.Приметы на здоровьеВ Страстную пятницу нельзя подстригать, красить и заплетать волосы, иначе можно заболеть. Кроме того, магическая сила дается золе, которую выгребают из печи в праздничный день. Она помогает в лечении многих заболеваний, в том числе, борется с пагубными привычками: алкоголизмом и табакокурением.Чтобы в течение года иметь хорошее здоровье, следует отломить кусочек от кулича, испеченного в Страстную пятницу. Его необходимо поместить за иконы, расположенные в красном углу, и оставить там до понедельника.Также считалось, что в Великую пятницу можно узнать, есть ли на вас порча или сглаз. Для этого необходимо посетить утреннюю службу и отстоять ее до конца, держа в руке зажженную свечу. Огарок принесите домой. Вновь зажгите его и пройдите по всем комнатам. Если пламя начало трещать и коптить, вас сглазили.Обряд на богатствоНа Страстную пятницу можно провести обряд, который поможет улучшить материальное положение. Для этого приобретите в храме 12 свечей и принесите в дом. Расположите их в разных местах, зажгите и дайте полностью прогореть. Так вы привлечете в свою жизнь финансовый достаток.

Источник: www.allwomens.ru/zen