Что можно и нельзя делать на Пасху 2020: приметы и запреты

Светлое Христово Воскресение, или Пасха, всегда была одним из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Это было связано с приходом весны, окончанием строгого поста, предстоящим сезоном бракосочетаний. Какие народные приметы связаны с этим торжеством, что можно и чего нельзя делать на Пасху?Что можно делать на ПасхуВ этом году Пасха выпадает на 19 апреля 2020 года. По традиции, в Светлое Христово Воскресение верующие посещают церковь. После службы они несут домой свечи и лампады, зажженные в храме, ставят их перед иконами, а сами садятся за праздничный стол.На нем, помимо прочих угощений, располагается творожная пасха, освещенные сдобные куличи, крашеные яйца. Выходить из Великого поста (разговляться), который окончился с наступлением Пасхи, принято кусочком пасхального кулича или крашеным яйцом. Взрослые могут выпить рюмочку кагора.Важно! Православная церковь утверждает, что Сын Божий будет рад всем — как верующим, так и атеистам.Что нельзя делать на ПасхуПрежде всего, в субботу перед Пасхой по возможности лучше отложить все дела и побыть на Литургии утром. В само же Светлое Христово Воскресение запрещено трудиться. Также нельзя заниматься работой по дому. Церковь рекомендует православным христианам отдохнуть от хлопот и мирской суеты, провести время с родными и близкими. Но прямого запрета для тех, кто вынужден находиться на работе, тоже нет. Если не можете взять выходной на Пасху — не беда.В Светлое Христово Воскресение наложен запрет на такие развлечения, как охота и рыбалка. На освящение алкоголя в церкви тоже наложено табу. А вот пить вино (кагор) за пасхальным столом разрешается, но в меру. Иначе лучше вовсе воздержаться от принятия спиртных напитков.В Воскресенье Господне не стоит посещать погост и могилы родственников. Пасха — это день радости. Свой визит к почившим лучше перенести на специальный день, когда церковь почитает умерших, — Радоницу.Но главный запрет на Пасху касается гаданий. Церковь указывает, что гадание в этот светлый день — пренебрежение той свободой, которой Бог нас наделил. Поэтому не стоит гневить Господа, выказывая такое неуважение к его воле.Как отмечать Священную СедмицуПосле Пасхи наступает особая неделя — Священная Седмица. На Руси в это время было принято отдыхать, от души веселиться, ходить в гости и принимать посетителей. Есть и пить можно все, что душе угодно. Постные (среда и пятница) на этой неделе отменяются.В эти светлые дни нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным. Также во время Светлой недели нельзя венчаться, иначе брак будет неудачным.Никаких дополнительных запретов для верующих на Священной Седмице нет. Главное — не скучать и не унывать. Но помните, что при разговении (выходе из Великого поста) важно соблюдать умеренность. Слишком обильной пищей и большим количеством алкоголя вы рискуете подорвать свое здоровье. Кроме того, подобное поведение противоречит духовному смыслу праздника.Народные приметы и традиции на ПасхуБольшинство народных пасхальных традиций связано с крашеными яйцами. Издавна православные верующие играют в битки: каждый берет в руку по одному яйцу, после чего игроки с силой ударяют их друг от друга. Проиграл тот, у кого появились трещинки на скорлупе. На Руси в Пасху катали яйца с пригорка. Победителем был тот, у кого оно укатилось дальше других.Считалось, что пасхальное яйцо в кармане является амулетом от болезней, сглаза и пожара. Крашеные яйца в праздник вообще очень ценились: у кого больше, тому будет везение и удача.Также существовал обычай, связанный с баней: попарившись на Пасху, нужно оставить веник в бане, «для покойников». Иначе весь год вас будут преследовать хвори и болезни.Приметы на здоровьеПеред наступлением торжества больные и их родственники просили у Бога здоровья. Также они старались прислушиваться к народным приметам:чтобы смыть болезнь, нужно умыться чистой водой из ручья или колодца на Пасху;отогнать от маленького ребенка помогут веточки вербы, поставленной в детской;чтобы весь год быть здоровым, нужно первым позвонить в колокол на Страстной неделе (дозволяется всем).Приметы на погодуПриметы погоды на Светлое Христово Воскресение наши предки собирали долго, наблюдая за разными природными явлениями. Как правило, они зависят от наличия или отсутствия осадков на Пасху.Идет дождь на ПасхуНа праздник пасмурно и капает дождь — весна будет дождливая.Небо серое и свинцовое, но без дождя — лето будет холодным.Зарядил ливень — лето будет благоухать травами, поэтому придется бороться с сорняками.Гроза на ПасхуВ субботу или в сам пасхальный день гремит гром, а небо освещают молнии — осень будет поздней и теплой.Вся неделя до Пасхи была без грозы — осень будет холодной и дождливой.Снег на ПасхуДо Светлого праздника снег весь растаял — урожай будет обильным.На Пасху лег свежий снег — год будет богат на урожай и на разного рода свершения.Мороз ударил на Пасху — лето будет теплое и длинное.Облачно на ПасхуНочь с субботы на Великое воскресенье выдалась ясная и звездная — к заморозкам.После Пасхи во вторник стоит ясная погода — ждите богатый урожай и дождливое лето.Облака застилают все небо на праздник — лето будет прохладным.Воскресенье выдалось солнечным и ясным — к урожайному году и теплому лету.Каковы бы ни были народные приметы, помните, что накануне Пасхи веселье неуместно, а само светлое торжество следует посвятить молитвам и размышлениям о жертве Христовой.

Источник: www.allwomens.ru/zen