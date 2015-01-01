Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Неделя с 20 по 26 апреля 2020 года обещает быть насыщенной и интересной. Какие события произойдут в жизни разных знаков зодиака в это непростое время? Об этом расскажет наш самый точный гороскоп.ОвенНеделя начнется достаточно активно. Вы будете прекрасно себя чувствовать, что положительным образом отразится на работе и добавит пару очков креативности. Не стоит садиться на диету — позвольте маленькие слабости. Ближайшие 7 дней идеальны для покупки бытовой техники. Выходные проведите в кругу семьи. Ведите себя ответственно и будьте практичны. Реализовать все задуманное не получится из-за внешних обстоятельств. Вероятны конфликты с влиятельными людьми.ТелецВсю неделю вы будете находиться в решительном расположении духа. Это пойдет на пользу Тельцам, которые давно влюблены, но не могли в этом признаться. Пора собрать волю в кулак и открыться объекту симпатии. Если у вас есть дети, обязательно проведите с ними время. В середине недели возможны появления неожиданных ограничений, которые сильно вас расстроят. Подготовьтесь к этому заранее, чтобы уберечь нервы от лишних потрясений. На выходных могут поступить новости, которые вдохновят на реализацию новых проектов.БлизнецыВ начале недели вы ощутите острое желание провести время в одиночестве. Не противьтесь внутренним позывам. Побудьте наедине с собой, проанализируйте события прошлого и планы на будущее. Звезды рекомендуют Близнецам озаботиться состоянием здоровья. Чтобы укрепить иммунитет, пропейте курс витаминов или сходите в баню. Физические нагрузки лучше ограничить. В конце недели вас посетит романтическое настроение, поэтому можно написать избраннику.РакНеделя хорошо подходит для укрепления дружеских связей. Позвоните давним приятелям, поделитесь новостями, от души поболтайте с ними. Есть вероятность познакомиться с неординарным человеком, обрасти полезными связями. В середине недели настроение немного подпортится из-за проблем на работе и ухудшения отношений с супругом. Не спешите решать проблемы сразу — дождитесь, пока страсти утихнут, а разум прояснится. Выходные проведите вместе с любимым человеком.ЛевВ начале недели не ленитесь, а поставьте перед собой четкие цели и разработайте детальный план по их реализации. Это актуально как для профессионального поприща, так и для других сфер жизни Львов. Улучшение отношений с родными и близкими поднимет настроение. Но для этого придется усмирить свое упрямство, пойти на примирение и закопать топор войны. В середине недели навалится уйма дел, поэтому состояние будет напряженным. На выходных звезды рекомендуют заняться здоровьем.Астрологические кресты качеств знаков зодиакаДеваВ начале недели вы ощутите острое желание получить новые знания. Противостоять ему не стоит, так как неделя хорошо подходит для обучения. Вы можете заказать виртуальную экскурсию по музеям, картинным галереям и прочим аналогичным местам. Среду и четверг лучше провести в спокойствии. Остерегайтесь азартных игр и иных мероприятий, которые могут оставить вас без гроша. На выходных обратитесь за советом к своему духовному наставнику.ВесыВ начале недели решите вопрос, который давно не давал вам покоя. Не исключено, что вы начнете изучать оккультные науки или с головой погрузитесь в чтение детективов. Не отказываетесь от физической близости с партнером — она подарит вам поистине непередаваемые эмоции. Середина недели чревата ухудшением отношений с родственниками и второй половинкой. Есть риск быть втянутыми в чужие межличностные конфликты. Старайтесь держать нейтралитет.СкорпионПришло время откровенно поговорить со второй половинкой, высказать все претензии и выслушать ее мнение. Постарайтесь найти компромисс — конфронтация сейчас неуместна. Если находитесь в конфликте с любимым человеком, разрешить его поможет близкий друг, который выполнит роль посредника. Сдерживайте свои эмоции, так как от чрезмерных всплесков может пострадать нервная система. На выходных хорошенько отдохните, успокойтесь и просто плывите по течению.СтрелецПришло время вплотную заняться собственным здоровьем. Даже обычная профилактика поможет устранить риск возникновения заболеваний в будущем. Например, начните закаливание или запишитесь на массаж. В середине недели вероятен конфликт со второй половинкой. Чтобы его избежать, не поднимайте тему финансов. Выходные лучше провести дома — займитесь ремонтом или генеральной уборкой.КозерогПервая половина недели подходит для реализации любых творческих проектов. Также звезды рекомендуют вплотную заняться воспитанием детей. Ближайшие 7 дней вы будете мыслить нестандартно и сможете увидеть окружающий мир совершенно другими глазами. Но не будьте чрезмерно активны и инициативны — это может сыграть с вами злую шутку. Выходные проведите в семейном кругу, удивите домашних необычным сюрпризом, проявите заботу о них.ВодолейВам так понравилось сидеть дома, что возвращение к рабочим обязанностям пройдет болезненно. На неделе также возникнет желание улучшить жилищные условия. Например, приобрести просторную недвижимость или затеять грандиозный ремонт. Ближайшие 7 дней отлично подходят для любых бытовых работ вместе с семьей. Отправляйтесь на дачу или наведите идеальный порядок в доме. На выходных подведите итоги проделанной за неделю работы, проанализируйте свое финансовое положение.РыбыВ начале недели вы будете постоянно заняты общением с окружающими. Но это не помешает вам успешно реализовывать намеченные планы. Тот, кто будет оставаться активным, решит все дела быстро и легко. Не стесняйтесь пользоваться связями, не отказывайте тем, кто просит у вас помощи в решении серьезной проблемы. Период подходит для восстановления связей с родными, друзьями. Ожидается улучшение отношений со второй половинкой. В середине недели избегайте конфликтов в общении с товарищами, сглаживайте острые углы. На выходных ждите новых впечатлений.

Источник: www.allwomens.ru/zen