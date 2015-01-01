Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Неделя с 20 по 26 апреля 2020 года обещает быть насыщенной и интересной. Какие события произойдут в жизни разных знаков зодиака в это непростое время? Об этом расскажет наш самый точный гороскоп.
Овен
Неделя начнется достаточно активно. Вы будете прекрасно себя чувствовать, что положительным образом отразится на работе и добавит пару очков креативности. Не стоит садиться на диету — позвольте маленькие слабости. Ближайшие 7 дней идеальны для покупки бытовой техники. Выходные проведите в кругу семьи. Ведите себя ответственно и будьте практичны. Реализовать все задуманное не получится из-за внешних обстоятельств. Вероятны конфликты с влиятельными людьми.
Телец
Всю неделю вы будете находиться в решительном расположении духа. Это пойдет на пользу Тельцам, которые давно влюблены, но не могли в этом признаться. Пора собрать волю в кулак и открыться объекту симпатии. Если у вас есть дети, обязательно проведите с ними время. В середине недели возможны появления неожиданных ограничений, которые сильно вас расстроят. Подготовьтесь к этому заранее, чтобы уберечь нервы от лишних потрясений. На выходных могут поступить новости, которые вдохновят на реализацию новых проектов.
Близнецы
В начале недели вы ощутите острое желание провести время в одиночестве. Не противьтесь внутренним позывам. Побудьте наедине с собой, проанализируйте события прошлого и планы на будущее. Звезды рекомендуют Близнецам озаботиться состоянием здоровья. Чтобы укрепить иммунитет, пропейте курс витаминов или сходите в баню. Физические нагрузки лучше ограничить. В конце недели вас посетит романтическое настроение, поэтому можно написать избраннику.
Рак
Неделя хорошо подходит для укрепления дружеских связей. Позвоните давним приятелям, поделитесь новостями, от души поболтайте с ними. Есть вероятность познакомиться с неординарным человеком, обрасти полезными связями. В середине недели настроение немного подпортится из-за проблем на работе и ухудшения отношений с супругом. Не спешите решать проблемы сразу — дождитесь, пока страсти утихнут, а разум прояснится. Выходные проведите вместе с любимым человеком.
Лев
В начале недели не ленитесь, а поставьте перед собой четкие цели и разработайте детальный план по их реализации. Это актуально как для профессионального поприща, так и для других сфер жизни Львов. Улучшение отношений с родными и близкими поднимет настроение. Но для этого придется усмирить свое упрямство, пойти на примирение и закопать топор войны. В середине недели навалится уйма дел, поэтому состояние будет напряженным. На выходных звезды рекомендуют заняться здоровьем.
Астрологические кресты качеств знаков зодиака
Дева
В начале недели вы ощутите острое желание получить новые знания. Противостоять ему не стоит, так как неделя хорошо подходит для обучения. Вы можете заказать виртуальную экскурсию по музеям, картинным галереям и прочим аналогичным местам. Среду и четверг лучше провести в спокойствии. Остерегайтесь азартных игр и иных мероприятий, которые могут оставить вас без гроша. На выходных обратитесь за советом к своему духовному наставнику.
Весы
В начале недели решите вопрос, который давно не давал вам покоя. Не исключено, что вы начнете изучать оккультные науки или с головой погрузитесь в чтение детективов. Не отказываетесь от физической близости с партнером — она подарит вам поистине непередаваемые эмоции. Середина недели чревата ухудшением отношений с родственниками и второй половинкой. Есть риск быть втянутыми в чужие межличностные конфликты. Старайтесь держать нейтралитет.
Скорпион
Пришло время откровенно поговорить со второй половинкой, высказать все претензии и выслушать ее мнение. Постарайтесь найти компромисс — конфронтация сейчас неуместна. Если находитесь в конфликте с любимым человеком, разрешить его поможет близкий друг, который выполнит роль посредника. Сдерживайте свои эмоции, так как от чрезмерных всплесков может пострадать нервная система. На выходных хорошенько отдохните, успокойтесь и просто плывите по течению.
Стрелец
Пришло время вплотную заняться собственным здоровьем. Даже обычная профилактика поможет устранить риск возникновения заболеваний в будущем. Например, начните закаливание или запишитесь на массаж. В середине недели вероятен конфликт со второй половинкой. Чтобы его избежать, не поднимайте тему финансов. Выходные лучше провести дома — займитесь ремонтом или генеральной уборкой.
Козерог
Первая половина недели подходит для реализации любых творческих проектов. Также звезды рекомендуют вплотную заняться воспитанием детей. Ближайшие 7 дней вы будете мыслить нестандартно и сможете увидеть окружающий мир совершенно другими глазами. Но не будьте чрезмерно активны и инициативны — это может сыграть с вами злую шутку. Выходные проведите в семейном кругу, удивите домашних необычным сюрпризом, проявите заботу о них.
Водолей
Вам так понравилось сидеть дома, что возвращение к рабочим обязанностям пройдет болезненно. На неделе также возникнет желание улучшить жилищные условия. Например, приобрести просторную недвижимость или затеять грандиозный ремонт. Ближайшие 7 дней отлично подходят для любых бытовых работ вместе с семьей. Отправляйтесь на дачу или наведите идеальный порядок в доме. На выходных подведите итоги проделанной за неделю работы, проанализируйте свое финансовое положение.
Рыбы
В начале недели вы будете постоянно заняты общением с окружающими. Но это не помешает вам успешно реализовывать намеченные планы. Тот, кто будет оставаться активным, решит все дела быстро и легко. Не стесняйтесь пользоваться связями, не отказывайте тем, кто просит у вас помощи в решении серьезной проблемы. Период подходит для восстановления связей с родными, друзьями. Ожидается улучшение отношений со второй половинкой. В середине недели избегайте конфликтов в общении с товарищами, сглаживайте острые углы. На выходных ждите новых впечатлений.
Источник: www.allwomens.ru/zen