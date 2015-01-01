Астрологические кресты качеств знаков зодиака
В астрологии есть точное объяснение закономерностям в поведении тех или иных знаков зодиака. Это зависит от крестов качеств. Всего их три: фиксированный, кардинальный и мутабельный. Каждый крест объединяет знаки из разных стихий. Благодаря таким астрологическим комбинациям можно понять, как представитель того или иного созвездия воплощает в жизнь свой ментальный потенциал.
Фиксированный крест
В эту астрологическую комбинацию входят Лев, Скорпион, Телец и Водолей. Данный крест является воплощением пассивного женского начала. Чтобы начать решительные действия, представителям этих знаков необходима мощная мотивация и стимул. Они достаточно целеустремленные и на протяжении длительного время способны аккумулировать энергию. Но когда они разгоняются, остановить их просто невозможно.
Водолей
Часто производят впечатление очень спокойных, уравновешенных и даже пассивных людей. Но в моменты вынужденного бездействия Водолеи просто строят грандиозные планы и копят мысли. В их подсознании рождается нечто новое. Только после тотального внутреннего преображения они начинают действовать, и тогда мир вокруг них кардинально меняется.
Лев
Представители этого знака не готовы размениваться на мелочи. Они умеют долго выжидать, как истинные хищники. Но при наступлении благоприятного момента их нельзя остановить. В такие периоды Львы работают на износ, самоотверженно и усердно. В кратчайшие сроки им удается добиться нереальных высот. Только при получении видимого результата они могут позволить себе небольшую передышку.
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Телец
Характер Тельцов уравновешенный, сдержанный и спокойный. Но таковым он остается исключительно до того времени, пока их не загонят в угол. Форс-мажоры позволяют им активизировать всю свою мощь и силу воли. В критические моменты Тельцы становятся агрессивными, напористыми и изворотливыми. Также для них характерны огромная любовь к труду и усидчивость, которые дают им преимущество перед конкурентами.
Скорпион
Люди, которые родились под этим созвездием, способны погружаться глубоко в себя. В эти моменты Скорпионы накапливают жизненную энергию. Поскольку они отличаются завышенными амбициями, все свои переживания им приходится глубоко скрывать, чтобы никто о них даже не догадывался. Но когда они дают волю своим эмоциям, важно не попасть под раздачу.
Кардинальный крест
В эту астрологическую комбинацию включены Овен, Весы, Козерог и Рак. Такой крест указывает на активное и доминирующее мужское начало. В самом его названии заложена особенность характера указанных знаков зодиака. Они стремятся завоевать кардинальные позиции в жизни. Им нравится все держать под контролем и руководить окружающими людьми. Представители этих знаков очень целеустремленные личности. Они умеют хорошо планировать жизнь и активно достигать поставленных задач.
Овен
Сложно представить более активного и энергичного знака, чем Овен. Это напористые, немного грубые, прямолинейные люди, которые не боятся проблем и невзгод. К своим целям Овны идут по головам. У них колоссальная сила воли. Но часто Овны двигаются рывками, так как быстро устают. Однако не менее быстро и восстанавливаются. При этом они предельно принципиальны, поэтому в их системе координат нет середин. Для Овнов есть друзья и враги, черное и белое.
Весы
Представители этого знака зодиака тоже любят движение. Но в их случае оно больше напоминает лавирование. Весы постоянно стремятся к гармонии и равновесию. Им важно анализировать не только свою, но и чужую жизнь, поступки, слова, действия. Чтобы извлечь выгоду, они способны строить козни и плести интриги. Но в душе они остаются романтиками и идеалистами.
Козерог
Для Козерогов характерна медлительность. Но не стоит обманываться на их счет! Эти личности медленно, но верно достигают высот. Они любят все продумывать наперед, поэтому их траектория получается системной, четкой и правильной. Козерогам не нравится отступать от общепринятых норм и правил. Они всегда помнят о том, что успех не бывает вечен, а провалы способны разрушить все. Поэтому для Козерогов предпочтительны долгосрочные проекты, где важны терпение и усидчивость.
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Рак
Они отлично осведомлены о своих слабых сторонах, поэтому научились хорошо их защищать. Раки черпают вдохновение в семье. Они трепетно относятся к своим корням и истокам, никогда не забывают прошлое и берегут память о нем. Раки умеют создавать крепкий и надежных «тыл» для своих близких. Но при всей своей силе и уверенности они остаются ранимыми и очень трепетными. Если возникает серьезная опасность или разочарование, представители этого знака глубоко и надежно прячут свою душу и никому ее не открывают.
Мутабельный крест
В этот крест принято относить знаки Стрельца, Рыб, Близнецов и Девы. Особенность этих зодиакальных групп состоит в том, что они стали некими проводниками между женской и мужской энергией. Они способны приспособиться ко всяким, даже самым сложным условиям. Данные знаки очень дипломатичны и нередко используют сложные тактические приемы для достижения обозначенных целей. Нередко они пересматривают свои жизненные приоритеты и ценности.
Стрелец
Очень активные люди, которым сложно прожить без общественной деятельности. Чтобы чувствовать себя комфортно, им требуется большое жизненное пространство. Стрельцы имеют внушительный круг общения. Им важно быть нужными и полезными. К тому же они обладают хорошо развитой интуицией. С ее помощью им удается реализовать поставленные задачи.
Близнецы
Люди, которые появились на свет под этим знаком зодиака, отличаются подвижностью и изменчивость. Они обладают уникальным даром — приспосабливаться к любым условиям. Близнецы быстро улавливают тренды и дух времени. В любом коллективе им рады. Близнецы не любят вспоминать о прошлом и никогда за него не держатся. Их можно назвать хамелеонами, так как им не составит труда вжиться в любой образ.
Рыбы
Представители этой группы очень чувственные и эмоциональные. Рыбы мгновенно считывают эмоции окружающих людей. Они хорошо чувствует общественные перемены и переживания каждого конкретного человека. На Рыбах всегда сказываются потрясения и перемены. Но они умеют приспосабливаться и перенимать привычки друзей или родственников.
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Дева
Отличается хорошей выживаемостью и отличной адаптацией. Девы умеют искать информацию и ресурсы, рационально используют их. Для представителей этого знака логическое мышление превыше всего. У Дев отличные аналитические способности, которые они умеют сочетать с хорошим эстетическим вкусом и креативностью.
Главное помнить, что каждый знак зодиака находится на стыке стихий и крестов, а на их судьбу и путь оказывает влияние не только астрологический квадрат, важна и стихия.
Источник: www.allwomens.ru/zen