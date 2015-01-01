Почему Бог не помогает, когда об этом молитвенно просишь

Когда мы обращаемся к Господу, то чаще всего просим о чем-либо. Даже самая популярная молитва «Отче наш» содержит несколько просьб: о хлебе насущном, об избавлении от Лукавого, о прощении долгов. Многие верующие надеются получить от Бога немедленный отклик и быстрое исполнение всех желаний. Если помощи нет, они начинают сомневаться в вере и даже обвинять Бога в том, что он глух к молитвам. Но так ли это на самом деле? Священнослужители дают несколько ответов на этот вопрос.Бог дает время подуматьПеред тем, как сокрушаться о неисполнении вашей просьбы, следует тщательно разобраться в себе. Задумайтесь, действительно ли она будет вам во благо, не нанесет ли вреда окружающим? Нередко люди просят что-то у Бога в порыве эмоций, а не из-за реальной необходимости. Любая страсть, которую христианин не может преодолеть и побороть, является пагубной для души и веры. Она стоит между ним и Господом как стена, препятствует осуществлению желаний.Таким способом Бог дает нам время подумать, действительно ли необходимо то, о чем мы просим. Нередко после вдумчивого размышления и тщательного анализа люди отказываются от желаемого. Другие находят иной выход из ситуации. Помните, что наш Отец Небесный слышит все молитвы. Если вам кажется, что просьба осталась без ответа, не стоит обвинять Бога в черствости. Возможно, еще не наступило подходящее время.Бог лучше знает, что вам нужноГосподь понимает нашу душу гораздо лучше нас самих. Только он знает самые сокровенные желания и устремления человека, заранее предвидит все его потребности. Но как мудрый и любящий отец, Бог дает нам только то, что действительно необходимо и полезно.Как правило, люди уверены в том, что точно знают свои реальные потребности. Поэтому страстно молятся об их удовлетворении Господу. На самом же деле, исполнение желания может не только не принести пользы, но и навредить. Бог знает это и не исполняет просьбы, какой бы искренней она не была.В молитве — единение с БогомНаивысшим благом для нашей души является постоянное единение с Господом. Этого можно достичь с помощью молитвы. Чтобы дать человеку возможность приблизиться к себе, Создатель откликается на просьбы не сразу, воспитывая в нас смирение и покорность.Помните, что Бог с любовью взирает на каждого человека. Он обязательно даст то, что вам необходимо, в нужный момент времени. Господь помогает тогда, когда у человека не хватает сил справиться с проблемой самостоятельно. Кроме того, необходимо быть готовым к тому, что просьба может быть исполнена не в полном соответствии с вашими ожиданиями.Какие просьбы не исполняет БогЕсть просьбы, которые Господь не исполнит ни при каких обстоятельствах:наполненные эгоизмом и тщеславием;несут вред окружающим;о наказании кого-то;об избавлении от испытаний;о богатстве, получении каких-либо материальных благ.Почему Бог не наказывает плохих людей: 4 точки зренияВы можете просить Бога об избавлении от болезней, укреплении веры, силе противостоять греховным страстям, встрече с родственной душой. Если вы думаете, что Бог не помогает, то выражаете недоверие к его мудрости и милости. Если же не получили желаемое, но через молитву обрели душевный мир, спокойствие, значит обращение к Господу не осталось без ответа.

Источник: www.allwomens.ru/zen