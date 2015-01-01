Как понять, что тело переполнено токсинами: 8 неочевидных признаков

Некачественная пища, плохая экология, не самая чистая вода, использование косметических средств — все это приводит к тому, что в нашем теле накапливаются токсины. Когда их становится много, работа некоторых органов может дать серьезный сбой. Но как понять, что тело уже переполнено токсинами и пора помочь ему освободиться от них?1. Мокрые подмышкиОдин из первых и наиболее явных симптомов переполненности тела токсинами — запах из области подмышек. Обычно в таких ситуациях не спасает душ и дезодорант. Подмышки все равно остаются мокрыми, а окружающие люди нередко недоуменно озираются в поисках источника зловонного запаха. Все дело в том, что при переизбытке токсинов в организме тело начинает производить запахи и газы, которые ищут выход через поры на коже.2. Постоянный набор весаДругой «звоночек», на который стоит обратить внимание, — стабильный набор веса. При этом не помогают ограничение в питании и постоянные тренировки в спортивном зале. Если вы продолжаете поправляться, то стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализы на гормоны. Причина может быть в этом. Но чаще всего на колебаниях веса сказывается переполненность тела токсинами. Кстати, эти вредные вещества могут негативно отражаться и на уровне гормонов в крови, что и становится причиной постоянного набора веса.3. Проблемы со стуломОчень часто на наличие большого количества токсинов в крови указывают постоянные запоры. Дело в том, что с едой в организм поступает очень много химии:красителей;усилителей вкуса;ароматизаторов;искусственных консервантов и т. д.Такие вещества отрицательно сказываются на работе кишечника. Нередко они провоцируют запоры и расстройство желудка. Поэтому стоит задуматься над решением проблемы. В этом помогут нормализация питьевого режима, отказ от алкоголя и наличие большого количества органики в повседневном рационе.4. Проблемы с кожейНашей коже ежедневно приходится контактировать с различными агрессивными веществами, которые содержатся в бытовой химии, косметике, тканях, воздухе. Даже в лосьоне или креме может содержаться огромное количество вредных компонентов. Неудивительно, что при избытке ядов в организме возникают экзема, прыщи, зуд, сыпь, раздражение и шелушение.5. Выпадение волосОбильное выпадение волос — еще один повод задуматься о своем здоровье. Но что самое страшное, этот симптом не связан с ежедневными токсинами. Как правило, данная проблема вызвана более опасными веществами:таллием;свинцом;мышьяком.Эти вещества присутствуют в сигаретном дыме, поэтому стоит раз и навсегда отказаться от этой вредной привычки.Запах женщины: Какие ароматы сводят с ума мужчин (Проверено учеными)6. Несвежее дыханиеЗловоние изо рта — один из первых симптомов патологий в процессе пищеварения. Организм вынужден переваривать всю поступающую пищу, а печени приходится выводить все накопленные вредные вещества. В результате появляется зловонное дыхание, которое замечает даже его обладатель.7. Постоянная бессонницаПри высоком количестве токсинов в теле человек одновременно ощущает слабость, вялость, истощенность, но не может нормально спать. Его часто мучают бессонницы. Как правило, виной тому становится дисбаланс уровня кортизола, который отвечает за сон. Так как без нормального сна невозможно восстановить силы и бодрость, стоит серьезно задуматься о детоксикации, если длительное время вы страдаете от бессонницы.8. Плохие ногти на ногахДалеко не все обращают внимание на состояние ногтей на ногах. Ведь ступни большую часть времени находятся в обуви или носках. Однако именно эти предметы давно облюбовал грибок. Но важно знать: эта проблема чаще всего активно развивается не только от микроорганизмов. Большое влияние оказывают токсины. При высокой интоксикации проблема оказывается более активной.Как вывести токсины из организмаЕсли вы столкнулись с несколькими симптомами из этого списка, не стоит их игнорировать. Следует как можно скорее предпринять все меры по детоксикации организма. Есть несколько эффективных процедур, но помочь себе можно и самыми простыми методами. Иногда для этого достаточно немного скорректировать образ жизни и свои привычки.Итак, вот что можно предпринять:ввести в повседневное меню пробиотики;соблюдать питьевой режим: 35 мл на каждый килограмм вашего тела;отказаться от косметики с искусственными ароматизаторами;избавиться от еды с консервантами и «химией»;защитить печень — чтобы токсины не разрушали ее, необходимо есть больше расторопши, кориандра и петрушки. Также полезно пить чай из одуванчиков.Все эти способы позволят избавиться от токсинов и почувствовать себя лучше!

Источник: www.allwomens.ru/zen