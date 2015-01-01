Два сильных заговора на кольцо, чтобы всегда жить в достатке

Для проведения магических ритуалов люди на протяжении многих столетий используют различные драгоценности. Отличный вариант — кольцо. Такое украшение, которое найдется в шкатулке у каждой женщины, способно притянуть удачу в делах, богатство и здоровье. Существует несколько заговоров, которые работают безотказно.Какое кольцо использовать для ритуалаИтак, какое кольцо выбрать для проведения ритуала? Для обряда подходит абсолютно любой тип украшений. Можно взять кольцо из:золота;латуни;серебра;меди или другого материала.Среди требований к аксессуару нет условия обязательного выполнения предмета из драгоценного материала. Можно взять даже самое дешевенькое колечко.Но есть условие! Очень важно, чтобы украшение было дорогим для своей владелицы. Хорошо, если у кольца есть своя история. Такой аксессуар способен притянуть достаток, успех и удачу в делах. Предмет позволит решить материальные и личные проблемы. После проведения ритуала с подобным кольцом можно быстро заметить, что дела пошли в гору.Что нужно для проведения заговораДля проведения эффективного ритуала понадобится кусок красной материи. Подойдет любая ткань. На нее нужно положить колечко, после чего потребуется произнести мощные слова.Почему используется именно красная ткань? Дело в том, что как раз этот цвет выступает олицетворением:материального достатка;успеха;власти;комфорта;богатства и роскоши.Поэтому благодаря красному цвету заговор окажется более действенным и сильным.Слова первого заговора и особенности проведенияКакие слова необходимо читать во время проведения ритуала? Текст первого заговора таков:«На руке ношу удачу, а богатства кладу в карман. Со мной успех, со мной достаток. Деньги текут быстрой рекой. Только ко мне, только со мной. Ключ, замок, сказано — сбудется».Когда слова будут прочитаны, потребуется заговоренный предмет оставить на красном материале на всю ночь. Потом нужно дождаться рассвета и надеть кольцо на палец. Лучше всего на указательный, поскольку именно он взаимосвязан с Юпитером, отвечающим за успех, достаток и победу.Если же кольцо заговаривается для мужчины, то ему рекомендуется носить украшение на большом пальце. Он взаимосвязан с Марсом. Благодаря ему сильная мужская энергетика будет направлена в нужное русло.Заговоры и обряды в полнолуние: на любовь, желание и удачуСлова второго заговора на кольцоРешив провести этот ритуал, нужно подготовить плотную красную нить. Именно на нее крепится заговоренный предмет, после чего его следует носить как амулет. Такой маятник быстро начнет свою работу и станет привлечением успеха, любви и достатка.Для данного ритуала нужно прочесть следующие слова:«Будь, колечко, счастливым да успешным. Заключу фортуну в круг, никогда от меня не отвернется, не уйдет. Всегда со мной удача, на века да рука об руку».Такой талисман станет отличной защитой и поможет в любых начинаниях. Главное — искренне верить в силу этого заговора!

Источник: www.allwomens.ru/zen