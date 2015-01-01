«Муля, не нервируй меня»: 5 женских бытовых привычек, которые бесят мужчин

Некоторые женщины невероятно красивы, умны и обаятельны, но наивно полагают, что сегодня хозяйственность не в тренде. Однако до сих пор при выборе спутницы жизни мужчины частенько делают ставку не на количество дипломов и сертификатов, а на возможность жить в уюте. Оказывается, мужчин частенько раздражают и выводят из себя некоторые бытовые недостатки дам. Но какие именно?1. Волосы в сливеОткрывает этот антирейтинг неприятных женских привычек появление волос в сливе ванной или душевой кабинки. Особенно часто этим грешат длинноволосые представительницы прекрасной половины. Но большинство мужчин это жутко бесит. Они считают, что женщины обязаны убирать за собой эту «красоту», уделяя особое внимание стенкам ванны или душевой кабины, а также сливу. Кстати, волосы на расческе — тоже не самое приятное зрелище.Как распознать абьюзера в начале отношений: 5 фраз, которые его выдают2. Посуда в раковине до утраДругая бытовая привычка, от которой не в восторге многие мужчины, — посуда, которая остается в раковине до утра. Почти 70% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет признались в том, что это их люто раздражает. При этом не все готовы открыто рассказать об этом своим вторым половинкам. Многие боятся откровенного разговора, так как не хотят скандалов и разлада в отношениях. Ведь после длинного и тяжелого трудового дня и у них нет сил на выполнение дел по дому. Однако некоторые оказалась категоричны в данном вопросе. Они считают, что это не усталость, а обыкновенная лень и неряшливость!3. Хаос в шкафахМногие мужчины не привыкли раскладывать свою одежду стопочками. Однако мириться с этим недостатком у женщин они не готовы. Оказывается, многие парни неимоверно бесятся от беспорядка в шкафах. Им не нравится, что вещи лежат не на своих местах. Ведь по этой причине им сложно отыскать свои рубашки или носки. Только вот чаще всего такая привычка характерна для мужчин, а не для женщин. Большинство девушек поддерживают порядок в шкафах, а, если у них есть гардероб, то там и вовсе царит образцовый порядок.4. Налет на чашкахМногих мужчин буквально передергивает от одного вида налета, оставшегося от чая или кофе на чашках. Темные ободки на посуде разрушают образ нежной и воздушной леди. Но, как показала практика, таким недостатком грешат многие дамы. После чая или кофе они просто ополаскивают чашки. Они не трут стенки посуды, оставляя некрасивый налет. В результате чашки кажутся грязными и неопрятными.5. Сор на полуМногих представителей сильной половины жутко бесит сор на полу. Они твердо полагают, что только плохие хозяйки неаккуратно моют пол. Это утверждение сложно оспорить. Ведь именно порядок на полу делает жилье уютным и комфортным. К тому же, грязь и сор на полу — это как минимум негигиенично!«Седина в голову...» и не только: 5 причин поздних разводовВот только несколько наиболее распространенных женских бытовых недостатков, к которым мужчины нетерпимы. Им важно, чтобы избранница была чистоплотной, аккуратной, рачительной и хозяйственной. Если же вы на какие-то моменты просто не обращали внимание, то всегда можно это исправить.

Источник: www.allwomens.ru/zen