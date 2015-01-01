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Какие фотографии говорят о комплексах и низкой самооценке: 6 основных видов

Andre
Какие фотографии говорят о комплексах и низкой самооценке: 6 основных видов
О том, что из себя представляет тот или иной человек можно узнать из социальных сетей. Каждая страничка — это целая история. Нередко люди даже не догадываются, что их профиль в ВК или Instagram рассказывает о них намного больше, чем им кажется. Очень многое о личности говорит выбранный стиль фотографий. Какие же снимки указывают на то, что у человека много комплексов и низкая самооценка?

1. Нарочитое счастье

Некоторые снимки буквально кричат о том, как люди счастливы и довольны своей жизнью. Часто странички людей в социальных сетях изобилуют фотографиями с семьей или второй половинкой:

на отдыхе;

в ресторанах или кафе;

в кино или парке;

изысканных, но чужих интерьерах.

Но на самом деле подобные кадры вовсе не свидетельствуют о счастье и любви. Такие фото являются попыткой самоутвердиться или доказать всему миру то, чего по факту нет.

2. Огромные букеты и дорогие подарки

Еще один тип фото, который указывает на наличие комплексов и низкую самооценку, — кадры с огромными букетами и дорогими подарками. Такие снимки буквально вопят: «Посмотрите, как меня любят!» или «У нас много денег, мы можем все это себе позволить!». Но они лишь транслируют высокомерие и превосходство. Человек пытается получить ощущение важности и нужности. Ему важно, чтобы окружающие завидовали. Благодаря этому он сам начинает верить в собственную значимость.

3. Слишком много селфи

Другой вид фотографий, который явно указывает на низкую самооценку, — обилие селфи. Как правило, здесь преследуется только одна цель — получить как можно больше лайков. О чем это говорит? Подобные снимки становятся способом привлечения внимания и одобрения со стороны друзей, знакомых и даже посторонних людей. А еще нередко фото подвергаются тщательной ретуши, фотошопу или наложению фильтров. Ведь быть самим собой человек просто боится!

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4. Странная таинственность

Однако есть и другая сторона медали. Некоторые люди, пытаясь скрыть свои комплексы, выкладывают в свои профили в социальных сетях снимки только со спины или с наполовину закрытым лицом. Это указывает на то, что человек очень стесняется своей внешности. Он не принимает себя и боится не получить одобрения от социума, частью которого ему хочется стать.

5. Выгодный фон

Пожалуй, самый откровенный вид фото, которые буквально кричат о комплексах и низкой самооценке, — те, где подруги получились хуже. Если у человека все нормально с самооценкой, то он никогда не выставит такой снимок в социальные сети. Когда же владелец аккаунта не видит ничего зазорного в том, что разместить такое фото, значит, он желает самоутвердиться за счет других. 

6. Отчет из спортзала

Казалось бы, чего плохо в том, что человек регулярно посещает фитнес-центр или спортивный зал? Конечно, ничего! Но если он с каждой тренировки размещает их в социальные сети, это говорит только о глубокой закомплексованности. Значит, человек ждет одобрения со стороны окружающих, а подобные снимки — явная попытка продемонстрировать якобы интересную жизнь и правильную позицию.

Признавайтесь, а ваш аккаунт похож на страничку закомплексованного человека?

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
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