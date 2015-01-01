Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Каждый из нас мечтает заглянуть в будущее, хотя бы в самое ближайшее. В решении этой непростой задачи помогут небесные тела, ведь их расположение на небосклоне способно предсказать многие моменты нашей жизни. Если вы привыкли планировать дела наперед, читайте наш самый точный гороскоп на грядущую неделю.ОвенНа неделе велик риск получить нервное или физическое переутомление, поэтому лучше посвятить ближайшие 7 дней укреплению здоровья. Грамотно организуйте свое время, чтобы добиться оптимального баланса между трудом и отдыхом.ТелецВ начале недели у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Не исключено, что какой-то недоброжелатель расскажет партнеру ваш страшный секрет. Сохраняйте спокойствие и избегайте «острых» тем, в особенности, финансовых.БлизнецыПериод подходит для укрепления взаимоотношений с близкими людьми. Держите себя в руках, не давайте выход отрицательным эмоциям, иначе вместо положительного прогресса вы спровоцируете конфликт.РакОчень вероятны конфликтные ситуации с друзьями, родственниками и другими людьми. Чтобы минимизировать риски, будьте максимально тактичны и вежливы. Ваша прямолинейность сейчас только навредит.ЛевВ начале недели вероятны крупные финансовые потери, поэтому будьте очень внимательны к деньгам. С шопингом лучше повременить — велик риск приобрести ненужный или бракованный товар.ДеваВам очень захочется проявить свою прямолинейность и высказать окружающим в глаза все, что вы о них думаете. Но звезды не рекомендуют этого делать — вы рискуете нарваться на крупный конфликт, и он будет отнюдь не конструктивным.Астрологические кресты качеств знаков зодиакаВесыВас настигнут неприятные обстоятельства непреодолимой силы, что может вызвать ограничение свободы. Причиной может стать ухудшение самочувствия, которое вынудит вас какое-то время провести дома.СкорпионНа неделе лучше сократить контакты с друзьями — их поведение будет вас сильно злить. Скорпионам покажется, что товарищи относятся к ним недоброжелательно, из-за чего может вспыхнуть конфликт.СтрелецВы готовы к решительным действиям и имеете все шансы достичь поставленных целей. Делайте так, как считаете нужным, но не перегибайте палку со своей прямолинейностью. Будьте тактичны и сдержанны.КозерогСложности возникнут у Козерогов, которые заняты самообразованием. Вы отстали от программы обучения, поэтому нужно в срочном порядке наверстывать упущенное. Прекратите лениться и включайтесь в работу.ВодолейВ первой половине недели вас ждут одни напряженные ситуации. Придется проявить повышенную активность, что чревато моральным и физическим истощением. Поэтому выходные постарайтесь провести в спокойствии.РыбыЕсли вы недавно вступили в брак, на неделе почувствуете некоторое охлаждение в отношениях. Вам будет сложно понять вторую половинку. Если не хотите и дальше развивать конфликт, не задавайте лишних вопросов и не высказывайте претензии.

Источник: www.allwomens.ru/zen