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Худеем по-королевски: секретная диета Кейт Миддлтон

Andre
Худеем по-королевски: секретная диета Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон уже 9 лет живет в счастливом браке с британским принцем Уильямом. На протяжении этого времени герцогиня Кембриджская не перестает восхищать поклонников своими поистине королевским манерами, превосходным чувством стиля и изящной фигурой. Но идеальные формы Кейт имела далеко не всегда. Раньше она носила 46-48 размер одежды, однако ей удалось похудеть до 42. Герцогиня уже три раза становилась матерью, но ее фигуре могут позавидовать юные девушки. Все дело в специальной диете. Британское издание «Daily Mail» раскрыло некоторые тайны питания Кейт Миддлтон.

Диета Кейт Миддлтон: примерное меню

Чтобы приблизить параметры своего тела к идеалу, Кейт Миддлтон увлеклась сыроедением. Такая система питания предполагает полный отказ от употребления термически обработанных блюд. Ее приверженцы утверждают, что в сырых продуктах гораздо больше полезных веществ, чем в вареных, тушеных или жареных. 

Свежие овощи и фрукты содержат максимум витаминов, клетчатки, помогают ускорить метаболизм — а это прямой путь к снижению веса. Кроме того, они замедляют процессы старения и придают коже здоровое сияние. В настоящее время Кейт Миддлтон практикует сыроедение всего один день в неделю, однако постепенно планирует перейти на эту систему питания полностью. 

Как подобает венценосной особе, герцогиня составила для себя элегантное, изысканное меню. В дни сыроедения жена принца Уильяма употребляет следующие блюда:

Гаспачо — этот холодный суп пришел к нам из Андалусии. Блюдо состоит из смеси протертых овощей, приправленных оливковым маслом и соком лимона.

Табуле — блюдо ливийской кухни. Это салат из необработанной крупы, свежих овощей и пряных трав. Чтобы получить насыщенный вкус, после приготовления его сутки настаивают в холодильнике.

Севиче — блюдо родом из Перу. Для его приготовления берут рыбное филе и маринуют в смеси из цитрусов, острого перца и других приправ.

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Кейт Миддлтон давно перестала пить коровье молоко, заменив его на миндальный аналог. А воздушную выпечку и прочие традиционные десерты герцогиня заменила на традиционные сыроедческие вкусняшки: фруктовые салаты, ягоды годжи, канталупская дыня и т. д.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Диеты звезд
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