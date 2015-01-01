Худеем по-королевски: секретная диета Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон уже 9 лет живет в счастливом браке с британским принцем Уильямом. На протяжении этого времени герцогиня Кембриджская не перестает восхищать поклонников своими поистине королевским манерами, превосходным чувством стиля и изящной фигурой. Но идеальные формы Кейт имела далеко не всегда. Раньше она носила 46-48 размер одежды, однако ей удалось похудеть до 42. Герцогиня уже три раза становилась матерью, но ее фигуре могут позавидовать юные девушки. Все дело в специальной диете. Британское издание «Daily Mail» раскрыло некоторые тайны питания Кейт Миддлтон.Диета Кейт Миддлтон: примерное менюЧтобы приблизить параметры своего тела к идеалу, Кейт Миддлтон увлеклась сыроедением. Такая система питания предполагает полный отказ от употребления термически обработанных блюд. Ее приверженцы утверждают, что в сырых продуктах гораздо больше полезных веществ, чем в вареных, тушеных или жареных.Свежие овощи и фрукты содержат максимум витаминов, клетчатки, помогают ускорить метаболизм — а это прямой путь к снижению веса. Кроме того, они замедляют процессы старения и придают коже здоровое сияние. В настоящее время Кейт Миддлтон практикует сыроедение всего один день в неделю, однако постепенно планирует перейти на эту систему питания полностью.Как подобает венценосной особе, герцогиня составила для себя элегантное, изысканное меню. В дни сыроедения жена принца Уильяма употребляет следующие блюда:Гаспачо — этот холодный суп пришел к нам из Андалусии. Блюдо состоит из смеси протертых овощей, приправленных оливковым маслом и соком лимона.Табуле — блюдо ливийской кухни. Это салат из необработанной крупы, свежих овощей и пряных трав. Чтобы получить насыщенный вкус, после приготовления его сутки настаивают в холодильнике.Севиче — блюдо родом из Перу. Для его приготовления берут рыбное филе и маринуют в смеси из цитрусов, острого перца и других приправ.Что ждет принца Гарри и Меган Маркл: прогноз астрологаКейт Миддлтон давно перестала пить коровье молоко, заменив его на миндальный аналог. А воздушную выпечку и прочие традиционные десерты герцогиня заменила на традиционные сыроедческие вкусняшки: фруктовые салаты, ягоды годжи, канталупская дыня и т. д.

Источник: www.allwomens.ru/zen