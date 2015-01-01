25 ответов на самые важные и насущные вопросы о клещах

Ранняя весна и теплая погода, которая стоит в этом году, радует не только людей. Активизировались и клещи, от укусов которых ежегодно страдают тысячи людей. Вокруг этих маленьких кровососущих паразитов ходит масса мифов и легенд. Сегодня расскажем, что правда, а что — вымысел.1. Любой клещ представляет опасность для человека?Нет, не любой. Все зависит от его вида. Некоторые клещи предпочитают употреблять в пищу разлагающуюся органику, а другие — и вовсе вегетарианцы. Для людей опасны иксодовые, аргасовые и гамазовые клещи. Именно они питаются нашей кровью и являются переносчиками страшных заболевании. Чаще всего человек сталкивается с иксодовыми (энцефалитными) клещами. Их мы и будем иметь в виду далее.2. Может ли заразить человека клещ, присосавшийся к собаке?Собачий клещ (Ixodes ricinus) входит в разновидность иксодовых, поэтому представляет опасность для любых теплокровных живых существ. Люди — не исключение.3. Какие заболевания разносят клещи?Клещи являются настоящим рассадником тяжелых заболеваний. Присосавшись к телу человека, клещ может «наградить» его:Бактериальной инфекцией — как правило, это клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Также возможны рецидивирующая лихорадка, туляремия и бабезиоз.Риккетсиозной инфекцией — пятнистая и ку-лихорадка, эрлихиоз и анаплазмоз.Вирусным заболеванием — энцефалит, колорадская лихорадка, конго-крымская геморрагическая лихорадка.В нашей стране чаще всего передаются через слюну клещей энцефалит и боррелиоз. На сайте Роспотребнадзора можно посмотреть карту, на которой обозначены благополучные и неблагополучные территории России с точки зрения вероятности заражения заболеваниями, передающимися от клещей.Укус клеща: последствия и симптомы4. Так ли опасны энцефалит и боррелиоз?Да, эти болезни могут дать серьезные осложнения. Из-за боррелиоза у человека могут возникнуть проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, нарушения неврологического характера, воспаления глазного аппарата. Ситуация осложняется тем, что от этого заболевания не существует вакцины. Клещевой энцефалит сильно «бьет» по нервной системе организма. Однако от него есть прививка, поэтому вы можете защитить себя.5. Как проявляются энцефалит и боррелиоз?Обе болезни проявляются примерно одинаково: высокая температура, боль в голове и мышцах. В случае боррелиоза может появиться специфический симптом — алое пятнышко (на месте укуса), окруженное ободками белого и красного цвета.6. Являются ли клещи переносчиками гепатита и ВИЧ?Ответ отрицательный. К счастью, клещи не переносят эти страшные болезни.7. Если клещ лишь прополз по телу, можно ли заболеть?Если на коже отсутствуют повреждения, вам ничего не грозит. Если же клещ прополз по свежей ране, риск занесения инфекции существует.8. Способен ли клещ прогрызть одежду?Нет, делать этого он не станет. Клещ будет путешествовать по вашему телу, ища обнаженный участок. Поэтому на природе так важно носить закрытую одежду и внимательно осматривать себя по приходу домой.9. Может ли клещ укусить, не присасываясь?Нет, он буквально вгрызается в кожу и будет так висеть, пока не наестся. Трапеза занимает от нескольких дней до 2-х недель.Куда обращаться, если ребенка укусил клещ?10. Способны ли клещи залезть под кожу?Такое бывает только в бурных фантазиях режиссеров хорроров. Клещи под дерму человека или животного попасть не могут.11. Как вынуть клеща из тела?Желательно сразу ехать в медпункт, чтобы клеща вытащил профессионал. Если это невозможно, необходимо подцепить его пинцетом или ниткой. Делайте маятникообразные движения, чтобы клещ как бы «выкрутился» из кожи. Дергать ни в коем случае нельзя, иначе его головка останется в ранке.Если же головка клеща осталась в ранке, продезинфицируйте любой тонкий острый предмет (например, иголку) и аккуратно вытащите ее. Если этого не сделать, процесс инфицирования продолжится.12. Как узнать, был ли клещ заражен?Следует отнести паразита в любую инфекционную больницу или медицинский центр, который проводит соответствующие исследования. Главное, чтобы клещ был живой.13. Обязательно ли нести клеща на анализ?Необязательно, но желательно. Если паразит был заражен, можно быстро приступить к процессу лечения. Если нет возможности отнести клеща на анализ, внимательно следите за своим самочувствием. Как правило, симптомы проявляются в течение 5-7 дней.14. Если клещ отвалится, как узнать, что он меня укусил?На поврежденной части кожи появится красный бугорок, как от комариного жала. Но чесаться это место не будет. Если клещ был инфицирован боррелиозом, вокруг ранки могут появиться красно-белые разводы.15. Клещи страшны только в апреле-мае?Нет, кровосос может укусить вас в любое время своей активности. В холодный период года клещи уходят под землю. На поверхность выползают, когда температура воздуха достигает +8 °C. Соответственно, паразиты активны примерно с апреля и до ноября.16. Где можно наткнуться на клеща?Иксодовые клещи в основном водятся в лесах, полях, парках и садах. Но подцепить паразита можно даже в траве у дома. Иногда их приносят на себе животные.Что делать при укусе клеща?17. Клещи падают с деревьев?Нет, летать они не умеют. Клещи живут в траве и кустах, предпочитая влажные и теплые места. Например, края лесных тропинок.18. Может ли клещ жить у меня дома?Теоретически, попасть к вам в квартиру он может (на вашей одежде или в шерсти домашнего животного). Но долго в жилище человека клещ не протянет, так как ему нужна влага и почва.19. Как обезопасить себя от клещей?В первую очередь, надевайте закрытую одежду, когда собираетесь в лес или на дачу. Обработайте все раствором 0,5% перметрина — он продается в аптеке. Если раствора в наличии не оказалось, купите спрей от педикулеза (вшей) с перметрином.20. Если использовать репеллент, клещ меня не укусит?Стопроцентной защиты кровососа он не даст, однако существенно снизит риск укуса.21. Можно ли вылечиться от энцефалита и боррелиоза в домашних условиях?Нет, вы только потеряете время. Как можно скорее вызывайте скорую или обращайтесь в стационар — здесь каждая минута на счету.Клещевой боррелиоз: что это, чем опасен и как лечить22. Опасны ли клещи для животных?Да, в особенности для собак. Помимо прочих заболеваний, клещи являются переносчиками пироплазмоза, который в большинстве случаев является смертельным для четвероногих друзей. Если после удаления клеща питомец выглядит вялым, отказывается от еды, срочно несите его к ветеринару.23. Погибает ли клещ после укуса?Нет, не погибает. Он спокойно переваривает порцию крови и направляется на поиски новой жертвы.24. Какова продолжительности жизни клеща?Это зависит от того, сколько у паразита пищи. Обычно клещ живет 3 года.25. Может ли самка клеща отложить яйца на теле человека или животного?Нет, она использует для этой цели кору деревьев.

Источник: www.allwomens.ru/zen