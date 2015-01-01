Лучшая корейская косметика: 5 популярных средств для лица

Мы сэкономили ваше время и выбрали 5 средств из корейской продукции, представленной во множестве обзоров на youtube, в Instagram и социальных сетях. Критерий выбора — большое количество положительных отзывов. Это именно тот случай, когда количество подтверждает качество.Гель для очищенияБьюти-блогеры рекомендуют гель-молочко от Cosrx Low-pH First Cleansing Milk Gel для очищения кожи. И тому есть несколько причин. Мы собрали основные отзывы об этом средстве:Прекрасный аналог гидрофильного масла, но удобнее. За счет гелевой структуры проще контролировать расход. Как говорят некоторые блогеры, гель не «утекает сквозь пальцы», пока его донесешь до лица, как гидрофильное масло.Хорошо удаляет даже стойкий макияж, а также солнцезащитные средства.Можно наносить прямо на макияж, на сухую кожу.Устраняет загрязнения и растворяет сальные пробки.Не щиплет глаза.Приятная консистенция геля.Гель не раздражает даже чувствительную кожу и подходит для любого ее типа. Его можно применять ежедневно. Средство также понравится тем, кто не пользуется декоративной косметикой, но следит за чистотой кожи — гель регулирует секрецию сальных желез и эффективно борется с черными точками.О составеГель содержит экстракт папайи, насыщенный витаминами С и А, питающими кожу. Сужение пор, сокращение секреции сальных желез, тонизирование происходит за счет воздействия экстракта гамамелиса. Аминокислота аргинин повышает защитную функцию кожи, улучшая ее микроциркуляцию. Аллантоин увлажняет кожу, снимает раздражения, как и масло бергамота, которое не только борется с высыпаниями, но и осветляет рубцы постакне, сужает поры. Это основные действия компонентов. Больше информации вы можете прочесть в описании к продукту.Уровень pH (5.5) геля соответствует кислотно-щелочному балансу кожи, поэтому средство бережно увлажняет ее, помогая сохранять влагу как можно дольше. После его использования нет ощущения сухости и стянутости.2. Пэды (пады)Для очищения чувствительной кожи рекомендуют тонизирующие пэды этого же бренда — COSRX One Step Green Hero Calming Pad. Они имеют безвредный состав, о чем говорит показатель EWG. Эти гипоаллергенные пэды содержат микс антибактериальных отшелушивающих компонентов.Отзывы о пэдах:Прекрасно успокаивают кожу.Помогают жирной коже.Хороши в борьбе с прыщами, высыпаниями.Легкий ненавязчивый запах зеленого чая.Не текут.В основе средства — экстракты листьев одуванчика лекарственного, центеллы азиатской, гамамелиса, полыни и листьев чайного дерева, обладающие лечебным и питательным действием. Пэды имеют низкий показатель кислотности (pH 4.5), благодаря которому обеспечивают бережный уход. После применения нет ощущения стянутости и сухости кожи.3. КремОтмечают бьютиголики и этот глубоко увлажняющий ночной крем Klairs Midnight Blue Calming Cream. Он особенно будет полезен тем, у кого очень чувствительная и проблемная кожа. Также его рекомендуют использовать после стрессовых процедур (например, химических пилингов), когда кожа воспалена. Но некоторые применяют его ежедневно для того, чтобы успокоить, увлажнить и напитать дерму полезными веществами.Отзывы о Klairs Midnight Blue Calming Cream:Легкая нежная текстура.Успокаивающее действие.Подходит для кожи, склонной к покраснениям.Устраняет зуд, воспаления.Имеет нежный аромат.СоставЗа эластичность эпидермиса и эффект лифтинга отвечает комплекс из пяти видов пептидов. А на повышение местного иммунитета и активность стволовых клеток работает биомодифицированная полимерная форма фолиевой кислоты.У этого крема богатый состав. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, комплекс масел жожоба, ши, арганы дает ей необходимое питание, устраняя шелушение и сухость. Экстракты центеллы азиатской, ромашки, шелковицы, брокколи, портулака успокаивают и заживляют, а керамиды повышают защитные функции эпидермиса, восстанавливая гидро-липидный барьер.Почему крем такого цветаВ его составе — гвайазулен (производная азулена). Это синтетический аналог аптечной ромашки, имеющий синий цвет, отсюда голубоватый оттенок. Но этот компонент не только окрашивает крем, он оказывает противоаллергическое, антиоксидантное действие и противовоспалительное действия, стимулирует процессы восстановления кожи.4. Ночная маскаДругой популярный продукт Klairs — витаминная ночная маска, которая работает, пока вы спите. Что она делает? Интенсивно питает, увлажняет, снимает следы усталости и улучшает цвет лица.Отзывы о маскеЛицо выглядит увлажненным и гладким.Нет лишнего блеска.Легкий осветляющий эффект.Текстура пудинга.Аромат слегка медицинский, напоминает лимон.Хватает надолго, достаточно использовать 1-2 раза в неделю.В составе маски — гиалуроновая кислота, которая образует своеобразную пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Содержит токоферол (витамин E), который известен как хороший антиоксидант. Керамиды помогают повышать защитные функции, нормализуют гидролипидный баланс кожи. Экстракт центеллы азиатской снижает воспалительные процессы, успокаивает кожу, имеет ранозаживляющий эффект.5. Гидрогелевые патчи для векРекомендуем патчи с черным жемчугом Petitfee Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch.В основе — концентрированная эссенция на базе пудры черного жемчуга, коллоидного золота и органических экстрактов полыни, зеленого чая и мандарина. После использования кожа выглядит отдохнувшей, надолго сохраняется ощущение увлажнения и свежести.Отзывы о патчахУдобны, плотно прилегают.Прекрасно увлажняют кожу.Снимают следы усталости, скрадывают круги под глазами.Устраняют кожные заломы.О составеСглаживание морщинок, кожных заломов, а также улучшение кровообращения обеспечивают такие компоненты как коллоидное золото и пудра черного жемчуга. Именно они восстанавливают тонус и придают коже естественное сияние. Экстракты полыни, зеленого чая и мандарина питают, освежают кожу и устраняют мешки под глазами.Мы рассказали только о 5 средствах и при этом довольно кратко. Если хотите узнать больше о корейской косметике, читайте более подробные описания в каталоге Hollyshop.

Источник: www.allwomens.ru/zen