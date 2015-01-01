Оставить нельзя, выбросить: 6 вещей, которые создают в доме негатив

Мы привыкли окружать себя различными предметами. Дома и в офисе найдет несколько десятков вещей, которые появляются рядом неосознанно. Однако даже самые привычные мелочи могут нести мощную негативную энергетику. Мы даже не догадываемся, насколько опасны они могут оказаться для нашего здоровья, благополучия и жизни в целом. Но какие именно вещи притягивают негатив?Драгоценности неизвестного происхожденияКамни и металлы могут накапливать отрицательную энергию. По этой причине не стоит приобретать украшения:в ломбарде;у неизвестных лиц;на улице (даже если вы просто нашли предмет).Ювелирное изделие могло долгие годы впитывать в себя негатив. К тому же частенько на драгоценности ставят вредоносные программы. Соответственно, тот, к кому попадает украшение, «бонусом» получает горести, финансовые проблемы и болезни.ПодкладыВ качестве подклада может быть использована любая вещь, на которую сделан заговор. Обычно ее закапывают в землю или подбрасывают к дому того, кому хотят причинить вред. Как правило, такими непорядочными делами занимаются дурные люди, которые хотят навлечь горести, разрушить счастье и нанести вред противнику.Поэтому при нахождении странных или просто подозрительных вещей рядом со своим домом или на его территории, стоит как можно скорее от них избавиться. Но голыми руками брать такие предметы нельзя, иначе сразу возьмете на себя весь негатив от подклада.Подозрительные сюрпризыНекоторые подарки с первой минуты не внушают доверия. Особенно, если их преподносят люди, с которыми вы в натянутых отношениях. Такие сюрпризы кроют в себе настоящую опасность. Эти странные подарки способны не просто притягивать негатив. Они высасывают здоровье, силы и энергию, становятся причиной серьезных заболеваний. Принимать их в дар нельзя. Более того, даже руками к ним прикасаться не надо! Если же такая вещь уже попала в дом, то нужно как можно скорее от нее избавиться.5 самых мощных способов защиты дома от негативаРакушкиКазалось бы, чем опасны ракушки? Ведь это простой и милый сувенир, которые многие привозят домой с отдыха на море. Подобные мелочи становятся приятным воспоминанием о южных странах и беспечно проведенных днях. Однако ракушки таят в себе скрытую опасность.Такая вещица при попадании домой становится магнитом для притяжения негатива и бед. Ракушки притягивают:мошенников;аферистов;грабителей.Маленькая безделушка с моря отрицательно сказывается на здоровье людей, к которым она попала в дом. Особенно плохо вещица влияет на сердечно-сосудистую систему.Опасные сувенирыРазличные сувениры и статуэтки — вещи, которые есть практически в каждом доме. Такие предметы призваны украшать интерьер и делать его более уютным. Однако зачастую подобные мелочи оказываются причиной неудач в жизни. Чаще всего угрозу таят статуэтки, доставшиеся от старших родственников или приобретенные на барахолке.Нередко притягивают негатив сувениры из дальних стран. К примеру, статуэтки в виде рыб приносят в дом беды и горести. Львы с открытой пастью притягивают негатив, а черные птицы — предвестники бед и слез.Предметы с мертвой энергетикойНаиболее опасными являются вещи, связанные с мертвой энергетикой. Это предметы, которые появились в результате смерти:скелеты;чучела птиц и животных;черепа.Все они аккумулируют отрицательную энергию, приносят в дом негатив и плохо сказываются на состоянии людей, в нем проживающих.6 признаков, что на вас воздействует негативная энергияСпециалисты считают, что люди, коллекционирующие подобные вещи, не живут долго и счастливо. Конечно, это может быть совпадением, но обычно они умирают рано от серьезных заболеваний или трагедий.Помните, что каждый предмет наделен особой силой, и она способна влиять на то место, где оказалась. Поэтому не стоит приносить в дом вещи со странной или непонятной историей!

Источник: www.allwomens.ru/zen