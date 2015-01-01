Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года: кто будет в фаворе у неба?

Наступившая неделя приготовила массу разнообразных событий для всех знаков зодиака. Если вы привыкли планировать свою жизнь заранее и хотите знать, чего ожидать в ближайшем будущем, читайте наш самый точный недельный гороскоп с 4 по 10 мая 2020 года.ОвенВ начале недели вам представится возможность порадовать близких людей. Финансовое положение улучшится, поэтому вы сможете позволить себе крупные покупки, которые придутся по вкусу и членам семьи. Можете начинать ремонт в доме или посвятить время обустройству загородного участка. Вторая же половина недели вынудит перейти в режим экономии. Выходные лучше провести в одиночестве. Не стоит ввязываться в сомнительные мероприятия.ТелецПервые дни недели будут благоприятны для всех, кто получает образование. Вы будете с легкостью усваивать новые знания, приобретать необходимые навыки. Ближайшие 7 дней хорошо подходят для завязывания новых знакомств. Если вас пригласят выехать на природу, не отказывайтесь — сможете отлично провести время. Во второй половине недели вероятно ухудшение самочувствия, поэтому лучше не перенапрягаться.БлизнецыВ первую половину недели необходимо сосредоточиться на работе, которая в итоге принесет немалый доход. Звезды рекомендуют заняться изучением духовных практик и саморазвитием. Приветствуется чтение мантр и молитв. Вторая половина недели повлечет ухудшение здоровья. Скорее всего, обострятся старые болезни. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, придерживайтесь правильного режима питания и больше отдыхайте.РакНа неделе вы ощутите острую необходимость пообщаться с близкими людьми, заручиться их поддержкой. Рядом с хорошим другом вы ощутите уверенность в себе, повысите самооценку, перестанете сомневаться в собственных способностях. Если ваша профессиональная деятельность связана с политикой, придется выступить перед публикой. В романтических отношениях все не так гладко — очередное свидание может закончиться разрывом отношений.ЛевНаконец-то то в вашей жизни появится человек, который сможет оказать долгожданную протекцию в нужных кругах. Заручившись поддержкой влиятельного покровителя, вам удастся разрешить давние проблемы. Не афишируйте свою деятельность, а важные вопросы решайте в интимной обстановке, с глазу на глаз. Свободное время звезды рекомендуют уделить родным людям. Выходные проведите в кругу семьи, откажитесь от посещения общественных мест.Гороскоп на май 2020 года: прогноз для всех знаков зодиакаДеваПервую половину недели посвятите самообразованию и расширению кругозора. Прочтите новую книгу, пройдите обучающий курс, возьмитесь за изучение иностранного языка. Удача будет на стороне тех, кто планирует повысить уровень своей квалификации. Если любите общаться в сети, ожидается новое интересное знакомство. Во второй половине недели несладко придется автолюбителям, так как велик риск неожиданной поломки машины.ВесыВсю неделю вы будете полны энергии, амбициозных планов и идей. Воспользуйтесь моментом, чтобы заняться спортом или приступить к реализации новых проектов. Звезды сулят укрепление материальной базы. Высока вероятность вступить в романтические отношения. Симпатия может вспыхнуть неожиданно, например, к коллеге по работе.СкорпионПервую половину недели посвятите второй половинке, займитесь укреплением ваших отношений. Настало подходящее время для решения спорных вопросов, так как как диалог будет выстраиваться исключительно в мирном русле. На выходных вероятно ухудшение самочувствия. Чтобы избежать этого, правильно распределяйте нагрузки в течение недели, органично сочетая трудовую деятельность и отдых.СтрелецЗаймитесь наведением порядка в доме и на рабочем месте. Без жалости избавляйтесь от накопившегося хлама. В течение недели вы будете полны сил и энергии, поэтому вполне можете приступать к реализации масштабных проектов. Период хорошо подходит для борьбы с вредными привычками. Вторая половина недели чревата проблемами в личной жизни. Партнер будет недоволен тем, что вы стремитесь проводить много времени вне дома.КозерогЕсли находитесь в любовных отношениях, то это лучшее время, чтобы пригласить пассию в родительский дом, познакомить с родственниками. Неделя также подходит для реализации творческих проектов, занятий спортом. Во второй половине периода вероятны конфликты на работе и дома. Чтобы минимизировать риск, будьте максимально тактичны и сдержанны.ВодолейПервая половина недели пройдет в приятных хлопотах, связанных с улучшением жилищных условий. Проведите генеральную уборку, приобретите полезные в быту вещи, займитесь декорированием комнат. Если хотели приобрести домашнее животное, пришло время осуществить задуманное. Во второй половине недели будьте максимально бдительны и внимательны, строго соблюдайте все правила движения. Возможны аварии на дороге.РыбыВ начале недели звезды рекомендуют заняться налаживанием коммуникаций. Не стесняйтесь использовать деловые связи, которыми вы уже успели обрасти. Окружающие с удовольствием протянут вам руку помощи и не сочтут просьбу неподобающей. Неделя также хорошо подходит для развития любовных отношений. Особенно повезет Рыбам, которые лишь недавно положили начало новому роману. Объект симпатии порадует вас приятным сюрпризом. Если же вы одиноки, есть большая вероятность встретить на этой неделе вторую половинку.

Источник: www.allwomens.ru/zen