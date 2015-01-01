Гороскоп на май 2020 года: прогноз для всех знаков зодиака

В мае 2020 года представителей всех знаков зодиака ждет масса событий. Что приготовили звезды в последний весенний месяц? Расскажет наш самый точный гороскоп.ОвенУ вас наконец-то пропадет желание жаловаться на свою нелегкую долю, несправедливость судьбы, неблагодарность родных, неудовлетворительное финансовое положение. Большинство из перечисленных аспектов изменится в положительную сторону. Однако в целом ваша жизнь останется такой же, какой была до этого, — никаких глобальных событий не произойдет.ТелецМесяц пройдет достаточно спокойно, без потрясений. Однако не спешите лениться и отходить от текущих дел, пуская их на самотек. Вся работа, которую вы выполните в ближайшее время, хоть и будет неторопливой и несрочной, но потребует существенной самоотдачи и предельного внимания. Если допустите ошибку, это может выйти боком.БлизнецыВ начале месяца вам будет сложно держать эмоции под контролем. Вы будете высказываться достаточно едко и резко, не переживая о том, к чему может привести такая спонтанная и необдуманная реакция. Если не хотите проблем, возьмите себя в руки и следите за тем, что делаете и говорите.РакВ течение всего месяца вы будете находиться во власти стереотипов. Пришло время вспомнить, чему учили вас в детстве мама и папа. Прежде, чем возмутиться, вспомните, чем оборачивалась непослушание. Май 2020 года потребует от Раков полного и безоговорочного следования правилам. Только так вы сможете добиться успеха и избежать неприятностей.ЛевПервая половина месяца будет благоприятной. Вам удастся разрешить самые сложные проблемы, которые тянутся из далекого прошлого. Главное — хорошенько обдумать ситуацию, тщательно взвесить все «за» и «против». В мае вы будете крайне проницательны и позволите другим людям обвести вас вокруг пальца.Кому из знаков зодиака стоит поразмыслить над жизнью в 2020 годуДеваМесяц подарит массу новых впечатлений и интересных знакомств. Если находитесь в поисках второй половинки, пришло время активизироваться. У семейных Дев могут появиться соблазны, противостоять которым будет очень нелегко.ВесыПервая половина месяца будет очень продуктивной в профессиональном плане. Она принесет вам отличный доход, а с ним — решение большинства финансовых проблем. Если ищете вторую половинку, пока следует притормозить.СкорпионВ мае 2020 года звезды приготовили для Скорпионов массу открытий и новых знакомств. У вас наконец-то закончилась черная полоса. Максимальный успех ждет Скорпионов на профессиональном поприще и в сфере дружеских отношений.СтрелецВесь месяц вы будете находиться под влиянием Меркурия, которое выразится в переосмыслении всех сфер жизни. Также внезапно дадут о себе знать старые дела, которые вы не довели до логического завершения.КозерогЗвезды не рекомендуют Козерогам отказываться от помощи, которые предлагают окружающие. Скорее всего, в мае 2020 года наконец-то исполнится ваше заветное желание. Шанс заполучить то, о чем вы давно грезили, выпадет неожиданно. Постарайтесь не растеряться и воспользоваться им.Астрологические кресты качеств знаков зодиакаВодолейВ течение месяца в вашей жизни тесно будут переплетены любовь и работа. Все из-за соединения Меркурия и Венеры. Эти небесные тела одновременно проходят через Ваш дом карьеры, поэтому профессиональные дела окажут заметное влияние на личную жизнь.РыбыЗвезды подарят вам положительные изменения в жизни. Можете смело браться за реализацию новых проектов. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. Вселенная полностью на вашей стороне. Все риски будут оправданными, а любые начинания принесут успех.

Источник: www.allwomens.ru/zen