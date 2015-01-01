Девять «не», которых придерживаются умные люди

Для многих из нас настоящими мотиваторами становятся личности, способные добиваться поставленных целей, сохранять самообладание в любых ситуациях и всегда излучать уверенность в себе. Не удивительно, что мы хотим быть похожими на них. Однако у большинства из нас есть определенные привычки, которые блокируют достижение идеала. А какие ошибки не совершают умные люди?Не держать злаПо-настоящему мудрые люди не держат зла, которое является реакцией на стрессовую ситуацию. Когда человек оказывается в опасности, такое состояние помогает ему преодолеть сложности. Но затаенные обиды, ненависть и злоба только вредят людям. Зачастую это негативно сказывается на здоровье, поскольку затаенная злоба — перманентное состояние стресса. Соответственно, весь организм работает на износ, что постепенно приводит к сбоям в его функционировании.О каких вещах никогда не стоит просить мужчинуНе жить прошлымЭто наиболее распространенная привычка людей, которые не умеют быть счастливыми. Если в прошлом у вас что-то не получилось, это не повод постоянно прокручивать проблемную ситуацию. Напротив, поражение может стать отличной платформой для старта.Мудрые люди отлично понимают, что успех — это череда проигрышей и новых попыток. Поэтому не надо фиксироваться на ошибках и отношениях, которые остались в прошлом. Если жить этим, то точно не удастся найти гармонию в настоящем и достичь успехов в будущем.Не разрешать портить себе настроениеУмные люди не позволяют зависеть от других своей:самооценке;мотивации;настроению;привычкам и принципам.Они не сравнивают себя с окружающими людьми или знаменитостями. Их счастье — «продукт» исключительно собственной деятельности. Поэтому успешные и мудрые люди всегда радуются своим (даже самым маленьким!) успехам. Они никому не позволяют омрачить их счастье.На заметку! Для эмоционально зрелых людей не имеет значения, как их оценивают другие. Никто не способен поменять их мнение и самооценку.Не идти на неоправданный рискЕсли человек отличается мудростью и высокими интеллектуальными способностями, он никогда не пойдет «на танк с ножом». Умные люди умеют беречь себя и не теряют головы в сложных конфликтных ситуациях. Они не бросаются в ссоры, как в омут с головой, особенно если отчетливо осознают неизбежность своего поражения.Мудрые люди не просто принимают и хорошо осознают собственные эмоции. Они отлично управляют ими. Они отчетливо понимают, в какие конфликты не стоит ввязываться вовсе, а где — можно побороться.Не соглашаться на все подрядЛюди, которые по-настоящему умны, ни под каким предлогом не соглашаются на то, что им действительно не нравится и не хочется делать. Они умеют говорить твердое «нет»:коллегам;близким родственникам;соседям;друзьям;начальству и т. д.На самом деле, это очень полезный навык. Благодаря ему можно не брать на себя лишние обязательства, выполнить которые не получится.Как сохранять хладнокровие в любом конфликтеНе забыватьЕсли человек эмоционально грамотен, то он быстро и легко избавляется от обид. Однако это еще не означает, что он про них совсем забыл. Как правило, прощение — это умение отпустить ситуацию, которая оказалась болезненной или неприятной, после чего можно продолжить жить дальше. При этом такие люди не привыкли давать своим обидчикам вторые и третьи шансы.Если человек отличается мудростью, то не ввязывается в чужие проблемы и не пытается разобраться в ошибках посторонних лиц. Он умеет прощать, но потом все делает для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.Не акцентировать внимание на проблемахУ умных людей настроение и эмоциональное состояние никогда не сосредотачивается на чем-то негативном. Хотя у каждого человека эмоции тесно взаимосвязаны с текущим положением дел.Если вы погружаетесь в плохое и не можете переключить свое внимание с проблем на что-то положительное, то вам гарантированы:стресс;злость;грусть;обида и другие отрицательные эмоции.Человек, который эмоционально стабилен, не зацикливается на подобных состояниях. Если в его жизни проблемы, то он думает не о них, а ищет способы решения.Как загадывать желание, чтобы оно сбылось: совет психологаНе создавать кумировМентально зрелые личности не создают для себя кумиров. Такие люди всегда стремятся стать лучшей версией себя прежнего. Они хорошо понимают, что у всех есть недостатки, поэтому их внутреннее состояние не зависит от посторонних людей.Чтобы не испытывать стресс и горькое разочарование, эмоционально зрелые люди не пытаются достичь призрачного совершенства. Они не изводят и не оскорбляют себя. Им удается радоваться тому, что достигнуто на данный момент.Не окружать себя неудачниками и нытикамиНытикам нравится смаковать свои проблемы и рассказывать о них каждому встречному. Они являются настоящими энергетическими вампирами. Выплескивая свой негатив на других, они обретают силы. Поэтому лучше отказаться от общения с вечными нытиками и неудачниками. В противном случае можно не заметить, как сам погрязнешь в негативе.Вот только несколько вещей, которые эмоционально грамотные и мудрые люди не делают. Конечно, есть и другие варианты деструктивного поведения. Но если отказаться хотя бы от этих привычек, жизнь станет проще и лучше!

Источник: www.allwomens.ru/zen