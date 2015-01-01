Какие каши очищают и восстанавливают печень: 5 незаменимых круп

В нашем организме важен и нужен каждый орган, но особые функции выполняет печень. Ежедневно ей приходится справляться с огромным потоком токсинов. Также печень отвечает за жировой обмен и метаболизм в целом. А еще этот орган выступает самой большой железой в организме человека. Неудивительно, что именно печень страдает одной из первых, поэтому ее состоянию необходимо уделять самое пристальное внимание.Что отравляет нашу печень?Что же негативно сказывается на состоянии такого жизненно важного органа? Отрицательное воздействие на печень оказывают:бактерии;курение;вирусы;прием лекарственных препаратов;использование токсичных средств;неправильное питание;стресс;плохая экология;злоупотребление алкоголем.Конечно, орган способен самостоятельно регенерировать свои же клетки. Однако при большой нагрузке он плохо с этим справляется, поэтому для восстановления печени очень важно правильно питаться. И в полезном рационе не последнее место отводится кашам. Но какие из них лучше всего сказываются на состоянии печени?Гречневая крупа – залог молодости и совершенстваКакие каши помогут восстановить печень?Далеко не все готовы восстановить здоровье с помощью правильного питания. Большинство пытаются найти эффективные лекарства, не думая о том, что еще больше нагружают печень. Поэтому оптимально заняться восстановлением печени за счет диеты. В первую очередь нужно отказаться от:жирных продуктов;жареных блюд;алкогольных напитков;пищи, богатой холестерином.Также не стоит злоупотреблять лекарственными препаратами. При этом рекомендуется обязательно ввести в свой рацион каши. Но какие из них наиболее полезны для очищения и восстановления печени?ГречневаяГречка — рекордсмен по содержанию ценных веществ. В крупе есть аминокислоты, различные полезные микроэлементы, клетчатка, фолиевая кислота и витамины B-группы. Благодаря употреблению гречневой каши восстанавливается функционирование не только печени, но также поджелудочной железы и всего ЖКТ. Крупа выводит токсины и шлаки, благодаря чему организм очищается.Наиболее полезна гречка с кефиром. Этот рецепт подходит всем, кто решил очистить печень. Сперва нужно перебрать и промыть крупу. Затем обдать крутым кипятком и смешать с кефиром. В таком виде оставить заготовку на всю ночь. Утром продукт уже готов к употреблению. Главное — выпить стакан воды после употребления каши и отказаться от пищи на 1 час.ТыквеннаяСреди всех овощей особой пользой отличается тыква. В ней много витаминов, в том числе редкий T, антиоксидантов, хлор, магний, сера, кальций и т. д. За счет этих компонентов овощ благотворно сказывается на работе кишечника, функционировании желудка и печени. Тыква выводит токсины из этих органов и помогает им работать эффективно. Поэтому рекомендуется регулярно добавлять в свой рацион тыквенную кашу с рисом.ОвсянаяТакже очень полезна для здоровья овсянка. В этой крупе много железа, фосфора, клетчатки, магния, хлора и прочих ценных для организма веществ. Поэтому овсяная каша благотворно сказывается на функционировании:кишечника;поджелудочной железы;желудка;печени.Регулярное употребление овсяной каши способно существенно сократить нагрузку на эти органы, так как эта крупа — способ абсорбировать жир. С ее помощью выводятся токсины из организма. Неудивительно, что именно овсянка с ее питательностью и полезными свойствами — отличный завтрак для всей семьи.Благодаря овсяной каше:начинает слаженно работать эндокринная система;приходит в норму процесс выработки кожного сала;устраняется диарея;выводится холестерин;нормализуется уровень сахара в крови.Также овсянка отлично сокращает кислотность. Ее полезно есть при панкреатите и гастрите. К тому же крупа позволяет уменьшить чувствительность стенок желудка.МаннаяВ последние годы все чаще встречается информация, что манная каша, на которой выросло несколько поколений советских детей, вредна. Однако в составе этой крупы есть много железа. Также манка богата витамином E, кальцием, разными аминокислотами, витамином B, марганцем и кальцием. Кашка благотворно воздействует на ЖКТ и печень.Манную кашу полезно включать в рацион тем, кто восстанавливается после лечения, так как за это отвечает витамин E. Не менее благотворно манка сказывается на состоянии здоровья при изжоге, поскольку способна сокращать показатели кислотности в желудке.ПшеннаяПри восстановлении печени ценной окажется и пшенная каша. Эта крупа богата белками, витаминами, природными антиоксидантами и микроэлементами. Пшенка очень деликатно, но эффективно, способна очищать организм от ядов и токсинов. Благодаря липидам, содержащимся в пшенной каше, расщепляются жиры. В результате нагрузка на печень существенно сокращается. Крупа отлично подходит тем, кто страдает от нарушения обмена веществ, колита или прочих проблем с ЖКТ.

Источник: www.allwomens.ru/zen