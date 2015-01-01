Модные купальники лето 2020: самый полный гайд
В предвкушении знойного лета большинство женщин стараются заранее узнать, какие купальники будут в моде. Тенденции постоянно меняются. Еще вчера все были в восторге от провокационных бикини, а сегодня в тренде совсем другие варианты. Какие же купальники будут самыми актуальными летом 2020?
Модели с оборками
В предстоящем сезоне на пике популярности окажутся женские купальники с:
воланами;
оборками;
рюшами.
Такой декор будет в тренде как в исполнении блуз, платьев, юбок, так и купальников. Подобные элементы могут быть самыми разными по размерам и оттенкам. Они эффектно смотрятся на слитных и раздельных моделях.
Особенность таких купальников заключается в том, что они смотрятся очень женственно и элегантно. Подобные решения способны придать пляжному образу нотки романтичности.
Важно! Оборки обычно делают акцент на талии, плечах и груди. Это стоит учесть при выборе подобной модели, чтобы скорректировать фигуру.
Купальники с завязками и переплетами
Летом 2020 буквально все ведущие дизайнеры добавили в свои коллекции купальники с завязками, перехлестами и переплетениями.
Особенно яркими и оригинальными получились версии от брендов Monica Hansen, Keva J, Monday. Подобные стильные решения не только подчеркнут изысканный вкус своей обладательницы, но и ее здравомыслящий подход к загару.
Модели с анималистическими принтами
Не первый сезон свою популярность сохраняют купальники с принтами под:
тигра;
леопарда;
зебру;
змею;
корову.
При этом актуальность таких решений становится все более уверенной и востребованной.
К предстоящему лету можно смело покупать не только купальники с такими принтами, но также обувь, платья, сумки и разные аксессуары.
Асимметричные модели
Отдельного внимания заслуживают решения на одно плечо. Асимметричные купальники могут быть слитными и раздельными. В любом исполнении они актуальны и станут отличным решением для пляжа, бассейна или загара.
Слитные купальники с вырезами
Ведущий тренд предстоящего сезона — купальник с вырезом в области талии. Такую модель можно смело назвать универсальной. Ее особенность в том, что слитный купальник за счет выреза смотрится как раздельный.
Подобные модели представлены в коллекциях самых разных дизайнеров. Поэтому каждая женщина сможет подобрать идеальное для себя решение.
Купальники с принтами
Постепенно монохром вытесняет разные аппликации, рисунки и прочий декор. Но модные тенденции предстоящего жаркого сезона все еще позволяют девушкам поэкспериментировать с принтами.
В тренде окажется пляжный look, составленный на основе комплекта с:
цветочными мотивами;
полосками;
анималистическими рисунками;
тропическими узорами.
Это самые модные варианты!
Модели с кольцами
На острие моды женские пляжные наряды с кольцами. Такие версии оказались в топе еще в прошлом сезоне. Однако в этом году их популярность только укрепится. Кольцами декорируются лямки и бикини. В моделях монокини такие элементы объединяют низ и верх. В некоторых решениях этот декор соединяет детали верха.
Отлично смотрятся купальники как с металлическими, так и пластиковыми кольцами. Особенно колоритно выглядят модели с декором насыщенного и броского оттенка.
Варианты с высокими вырезами на бедрах
Тема вырезов продолжается. Но многие дизайнеры предлагают модели с полностью открытыми за счет высоких вырезов бедрами. В бикини перемычки смещаются к талии.
Также в провокационном исполнении представлены слитные версии. Привлекательность подобных купальников состоит в том, что они выделяют талию и визуально удлиняют ноги. Это нужно учитывать при выборе подобных моделей.
Какие цвета купальников в моде?
Современная мода очень разнообразна и свободна. Поэтому летом 2020 в тренде будут металлик, ахроматические решения, яркие и колоритные модели, а также нежные пастельные тона.
Настоящим лидером в предстоящем сезоне ведущие дизайнеры называют оранжевые и желтые купальники. Не менее актуальные модели в классическом и изысканном черном цвете. Особенно хороши ретро-вариации в слитном исполнении или с высокими трусиками.
Прекрасные примеры таких моделей представлены в последних коллекциях брендов:
Monday;
Lahana;
Gottex.
Еще дизайнеры обращают внимание женщин на земляные, оливковые, коричневые, медные оттенки. На пике популярности окажется цвет загара и различные нюдовые тона.
Источник: www.allwomens.ru/zen