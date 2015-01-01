Модные купальники лето 2020: самый полный гайд

В предвкушении знойного лета большинство женщин стараются заранее узнать, какие купальники будут в моде. Тенденции постоянно меняются. Еще вчера все были в восторге от провокационных бикини, а сегодня в тренде совсем другие варианты. Какие же купальники будут самыми актуальными летом 2020?Модели с оборкамиВ предстоящем сезоне на пике популярности окажутся женские купальники с:воланами;оборками;рюшами.Такой декор будет в тренде как в исполнении блуз, платьев, юбок, так и купальников. Подобные элементы могут быть самыми разными по размерам и оттенкам. Они эффектно смотрятся на слитных и раздельных моделях.Особенность таких купальников заключается в том, что они смотрятся очень женственно и элегантно. Подобные решения способны придать пляжному образу нотки романтичности.Важно! Оборки обычно делают акцент на талии, плечах и груди. Это стоит учесть при выборе подобной модели, чтобы скорректировать фигуру.Купальники с завязками и переплетамиЛетом 2020 буквально все ведущие дизайнеры добавили в свои коллекции купальники с завязками, перехлестами и переплетениями.Особенно яркими и оригинальными получились версии от брендов Monica Hansen, Keva J, Monday. Подобные стильные решения не только подчеркнут изысканный вкус своей обладательницы, но и ее здравомыслящий подход к загару.Модели с анималистическими принтамиНе первый сезон свою популярность сохраняют купальники с принтами под:тигра;леопарда;зебру;змею;корову.При этом актуальность таких решений становится все более уверенной и востребованной.К предстоящему лету можно смело покупать не только купальники с такими принтами, но также обувь, платья, сумки и разные аксессуары.Асимметричные моделиОтдельного внимания заслуживают решения на одно плечо. Асимметричные купальники могут быть слитными и раздельными. В любом исполнении они актуальны и станут отличным решением для пляжа, бассейна или загара.Слитные купальники с вырезамиВедущий тренд предстоящего сезона — купальник с вырезом в области талии. Такую модель можно смело назвать универсальной. Ее особенность в том, что слитный купальник за счет выреза смотрится как раздельный.Подобные модели представлены в коллекциях самых разных дизайнеров. Поэтому каждая женщина сможет подобрать идеальное для себя решение.Купальники с принтамиПостепенно монохром вытесняет разные аппликации, рисунки и прочий декор. Но модные тенденции предстоящего жаркого сезона все еще позволяют девушкам поэкспериментировать с принтами.В тренде окажется пляжный look, составленный на основе комплекта с:цветочными мотивами;полосками;анималистическими рисунками;тропическими узорами.Это самые модные варианты!Модели с кольцамиНа острие моды женские пляжные наряды с кольцами. Такие версии оказались в топе еще в прошлом сезоне. Однако в этом году их популярность только укрепится. Кольцами декорируются лямки и бикини. В моделях монокини такие элементы объединяют низ и верх. В некоторых решениях этот декор соединяет детали верха.Отлично смотрятся купальники как с металлическими, так и пластиковыми кольцами. Особенно колоритно выглядят модели с декором насыщенного и броского оттенка.Варианты с высокими вырезами на бедрахТема вырезов продолжается. Но многие дизайнеры предлагают модели с полностью открытыми за счет высоких вырезов бедрами. В бикини перемычки смещаются к талии.Также в провокационном исполнении представлены слитные версии. Привлекательность подобных купальников состоит в том, что они выделяют талию и визуально удлиняют ноги. Это нужно учитывать при выборе подобных моделей.Какие цвета купальников в моде?Современная мода очень разнообразна и свободна. Поэтому летом 2020 в тренде будут металлик, ахроматические решения, яркие и колоритные модели, а также нежные пастельные тона.Настоящим лидером в предстоящем сезоне ведущие дизайнеры называют оранжевые и желтые купальники. Не менее актуальные модели в классическом и изысканном черном цвете. Особенно хороши ретро-вариации в слитном исполнении или с высокими трусиками.Прекрасные примеры таких моделей представлены в последних коллекциях брендов:Monday;Lahana;Gottex.Еще дизайнеры обращают внимание женщин на земляные, оливковые, коричневые, медные оттенки. На пике популярности окажется цвет загара и различные нюдовые тона.

Источник: www.allwomens.ru/zen