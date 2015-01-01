Какой позор: 6 женских привычек, которые были неприемлемы в обществе

Современные женщины совершают множество поступков, которые относительно недавно считались для них недопустимыми и даже безобразными. Столь интересное и немного странное для нашего восприятия время пришлось на период с 1837 по 1901 год. Этикет, манеры, привычки одеваться в Викторианскую эпоху существенно отличались от сегодняшних реалий, хотя в рамках истории прошло не так много времени.Какие женские привычки раньше считали позоромВ этот период поведение женщин и девушек тщательно контролировали. Действовал огромный свод правил, которыми они должны были руководствоваться, чтобы не прослыть потерянными и развратными. Для дам существовали особые правила касаемо общения, гигиены, одежды, увлечений. Многие из недопустимых вещей сейчас нам кажутся самыми обыкновенными и невинными. Но в те годы они считались возмутительными!Использование губной помадыУдивительно, но во времена Викторианской эпохи использование губной помады для женщин считалось неприемлемым. Как и любая другая косметика! Декоративные средства для лица назывались:недопустимыми;вульгарными;позорными;безобразными.Губная помада ассоциировалась с куртизанками и актрисами. Для приличных дам на косметику накладывалось строжайшее табу. Исключение составляла только пудра. Ее можно было наносить всем женщинам.Упоминание о нижнем бельеЕще один момент, который сегодня мало кто считает зазорным, — упоминание о нижнем белье. Подобные откровения могли спровоцировать ненужный интерес к интимным деталям женского гардероба и тела, поэтому о нем запрещалось разговаривать в приличном обществе.Горячая ваннаТакже в те времена женщинами не разрешалось принимать горячую ванну, так как эта процедура считалась очень опасной. Но не для здоровья, а защиты! Существовало мнение, согласно которому горячая ванная признавалась вредной для девушек, так как она лишала их защитных сил. В результате якобы могли возникнуть лихорадки или психические расстройства.Но самое удивительное, что купание в теплой воде порицалось по той причине, что эта процедура приводила женщин к сексуальным фантазиям, а это считалось позором! Поэтому дамы натирались губками, слегка смоченными в растворе уксуса, и мылись холодной водой.Девять «не», которых придерживаются умные люди«Грязный» велоспортОтносительно недавно женщинам было запрещено кататься на велосипедах, так как это увлечение считалось «грязным». Многие доктора прошлого были убеждены, что это провоцирует у дам «нечистые» мысли и вызывает похоть, что считалось позорным. Вторая причина более проста. Для езды на велосипеде женщинам приходилось надевать платье, напоминающее мужскую одежду. Общество в ту эпоху такие наряды всячески порицало.Интенсивная физическая нагрузкаБольшинство из нас удивятся, но еще 2 столетия назад женщинам запрещалось слишком часто и интенсивно трудиться. Ведь основное предназначение дамы — вынашивание, рождение и воспитание потомства. Для женского здоровья упорный труд считался вредным, но только для дам из знатных семейств! Исключение составляли женщины крестьянского происхождения. Их труд нещадно эксплуатировался — оплата была существенно ниже, чем у мужчин.Вопросы во время разговораЭтикет позапрошлого века был очень строг с дамами. Им было запрещено обращаться с вопросами во время беседы. Тем самым они могли оскорбить собеседника. Поэтому любые реплики от женщин звучали как монолог или восклицание.Вот такие привычные для современных леди вещи всего пару столетий назад считались вульгарностью и позором!

Источник: www.allwomens.ru/zen