Как избежать инсульта: 8 простых правил

Несколько миллионов человек каждый год умирают от инсульта. В России от удара ежегодно погибает более 450 тысяч больных. Еще более устрашающая статистика в США — там каждые 40 секунд у кого-то возникает этот недуг. Но что делать, чтобы не оказаться жертвой удара? Рассказываем 8 простых правил эффективной профилактики инсульта.Особенности заболеванияЧто такое инсульт? Этот недуг выступает острым серьезным сбоем кровообращения в головном мозге. Как правило, данную ситуацию провоцирует разрыв сосуда. Он не обязательно будет крупным. Проблема может возникнуть из-за травмы любого по размеру сосуда. Этот тип болезни называется геморрагическим. Также часто причиной инсульта выступает тромб. Если он перекрывает поток крови, то возникает ишемический тип инсульта.Вне зависимости от вида удара ничего хорошего ожидать не стоит. При геморрагическом типе на нервную ткань начинает давить большой объем скопившейся крови. В итоге определенная область головного мозга не может полноценно работать. При ишемическом ударе часть клеток головного мозга и вовсе не получает кислород, а вместе с ним и питание, в результате чего погибают полностью.Последствия удара во многом зависят от того, какая область мозга была поражена. Результатами заболевания могут стать:полный или частичный паралич;потеря речи;проблемы с дыханием;нарушение неврологических функций.В самых сложных случаях случается летальный исход. В любом случае 1/3 пациентов после перенесенного удара нуждаются в особом уходе. Примерно 1/4 больных уже не могут передвигаться без помощи посторонних. Только около 8% пациентов после сложной и длительной реабилитации способны вернуться к прежней жизни.Кто под ударом?Инсульт чреват тем, что предугадать его нереально — удар случается неожиданно. Нередко острое мозговое нарушение возникает без предпосылок. Однако некоторые люди все же оказываются в группе риска.Инсульту наиболее подвержены:гипертоники;люди, принимающие ряд опасных препаратов (особенно те, что увеличивают показатели эстрогена, в том числе противозачаточные средства);курильщики;мужчины, так как статистика показывает, что у женщин инсульт возникает гораздо реже.Также в группу риска попадают люди с лишним весом, сахарным диабетом, различными заболеваниями сердечной системы и сосудов, высоким холестерином в крови. Еще под ударом лица, ведущие малоподвижный образ жизни, и старше 55 лет. Инсульты часто бывают у людей с апноэ во сне и у лиц с генетической предрасположенностью к кровоизлияниям. Если у кого-то в семье уже был инсульт, то риск этого недуга существенно возрастает.Основные правила профилактики инсультаЕсли среди перечисленных факторов риска вы обнаружили знакомые симптомы, то стоит задуматься о профилактике инсульта. Для этого потребуется внести некоторые изменения в привычный образ жизни.1. Отказаться от куренияЧтобы свести к минимуму риск удара, стоит отказаться от сигарет. Не стоит посещать курилки с коллегами или друзьями за компанию, так как пассивное вдыхание никотина не менее пагубно сказывается на здоровье и отрицательно влияет на состояние сосудов.2. Избавиться от лишнего весаОдним из факторов риска является избыточный вес. Из-за него повышаются показатели артериального давления. Также эта проблема провоцирует возникновение диабета и заболевания сердца. Поэтому так важно избавиться от отложений жира. Похудение даже на 4-5 кг положительно скажется на здоровье и сократит риск кровоизлияния.Какие каши очищают и восстанавливают печень: 5 незаменимых круп3. Следить за уровнем сахараНе менее важно следить за уровнем сахара в крови. Если проморгать диабет, то риск столкновения с инсультом существенно повышается. Первые звоночки распознать достаточно просто. Неумеренная тяга к сладостям, повышенная потливость, постоянная жажда и чувство сухости во рту говорят о сахарном диабете на ранней стадии.4. Свести потребление алкоголя к минимумуТакже доктора рекомендуют не увлекаться алкоголем. Злоупотребление такими напитками чреваты скачками давления и ростом сахара в крови. Но небольшая порция алкоголя может быть полезной.Это может быть:44 мл коньяка, виски или водки;147 мл вина;350 мл пива.По некоторым данным, 1 порция спиртного сокращает риск ишемического инсульта и образования тромбов. Однако это лучше всего обсудить со своим лечащим врачом.5. Есть больше фруктов и овощейЧтобы не допустить кровоизлияние, рекомендуется скорректировать ежедневное меню. В свой рацион стоит добавить овощи на гриле, яблоки, свежие груши, ягоды, морсы, капустный салат. Каждый день нужно съедать не менее 4 порций овощей или фруктов. Эти продукты благоприятно сказываются на давлении, нормализуя его. Но к тому же они делают сосуды более эластичными.6. Контролировать давлениеНе допустить удара поможет постоянный контроль за давлением. Нельзя допускать роста показателей выше 130/80. Если подобные ситуации становятся постоянными, следует незамедлительно обратиться за консультацией к кардиологу или терапевту.7. Тренироваться ежедневноЭффективно сокращает риск возникновения инсульта постоянная физическая активность. Для этого отлично подходит не только спорт, но и любые другие аэробные нагрузки, в том числе бег, езда на велосипеде, ходьба, фитнес с небольшой нагрузкой, танцы или плавание. Регулярная физическая нагрузка не только помогает похудеть. Упражнения сокращают стресс, уменьшают уровень сахара в крови, нормализуют работу сердца и сосудов. Чтобы тренировки принесли пользу, необходимо заниматься не менее получаса.7. Отказаться от трансжировОбразование тромбов провоцируют трансжиры. Из-за них просвет сосудов становится уже, чтобы повышает риски инсульта. Именно поэтому так важно удалить из своего рациона маргарин, фастфуд, чипсы, всю покупную выпечку и крекеры.Конечно, свести к нулевой отметке риск удара нельзя. Однако профилактика поможет максимально сократить возможность появления такого недуга.

Источник: www.allwomens.ru/zen