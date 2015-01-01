Пока все дома: 7 золотых правил уборки во время самоизоляции

Во время вынужденной самоизоляции многие семьи находятся в ограниченном пространстве. Поэтому хозяйки вынуждены с особой тщательностью проводить уборку, особенно если дома есть пожилые люди, дети, лица с ослабленным иммунитетом, аллергики и астматики. Когда в квартире обитают кошки или собаки, придется следить за порядком с фантастическим рвением. Что еще учесть при уборке, когда все долгое время сидят дома?№1. Частая смена постельного бельяНе реже 1 раза в 10 дней требуется менять постельное белье. Однако во время самоизоляции многие любят подольше поваляться в кровати, из-за чего тело более активно потеет. Влажная среда становится благоприятным местом для роста бактерий. К тому же в ночное время запускаются механизмы обновления клеток нашего тела. Старый эпителий отмирает и остается на постельном белье. А это, в свою очередь, привлекает пылевых клещей. Поэтому для поддержания хорошего самочувствия следует как можно чаще стирать постельное белье.Как правильно дезинфицировать руки и окружающие предметы№2. Использование натуральных средствЕще одно «золотое» правило уборки, когда в доме много людей, — применение только натуральных средств для наведения порядка. В остальных средствах для уборки химические соединения очень вредны и даже опасны. К примеру, хлор отличается токсичностью и летучестью. Он способен накапливаться в организме, провоцируя разные заболевания. Нитробензол, который часто входит в состав продуктов для полировки напольного покрытия, провоцирует кислородное голодание и жуткие головные боли.Не менее опасны и полифосфаты, которые часто добавляют в средства для стирки. Эти компоненты вызывают аллергию и отрицательно сказываются на работе дыхательной системы. Полифосфаты часто нарушают барьерные функции кожного покрова. К тому же они попадают в природу вместе с канализационной водой, загрязняя окружающую среду.Искусственные ароматизаторы вызывают:головную боль;аллергические реакции;приступы удушья;мигрень;раздражение дыхательных путей.Поэтому оптимально выбирать средства для уборки без отдушек.Аммиак — другой опасный компонент. Частенько он провоцирует проблемы с дыхательной системой и может вызвать ожоги слизистых оболочек. Такое вещество нередко входит в состав средств для мытья окон и зеркал.Не менее опасны ПАВ, если их концентрация превышает 5%. Поверхностно-активные вещества представляют собой моющие компоненты. Однако они вредны тем, что могут скапливаться в тканях организма.В освежителях воздуха и средствах для мытья посуды часто можно обнаружить формальдегид, который является мощным канцерогеном. Чтобы избежать такого опасного влияния на здоровье, рекомендуется делать ставку на продукты, у которых есть пометка «для детей». Так риск принести домой опасные составы будет ниже.№3. Больше внимания кухонным полкам и холодильникуКогда дома много людей, при наведении порядка рекомендуется особое внимание уделить кухонным полкам и холодильнику, даже если вы привыкли очень аккуратно хранить продукты. Стоит периодически инспектировать эти места, чтобы своевременно выбрасывать подгнившую или испорченную еду. К примеру, яблоки быстро чернеют, а содержимое открытых баночек — прокисает.В результате возникают грибки, бактерии и плесень, которые могут спровоцировать:аллергическую реакцию;расстройство желудка;пищевые отравления;головную боль.Чтобы этого не допустить, нужно раз в неделю хорошенько промывать стенки, ящики и полки холодильника.Также не стоит забывать про шкафчики на кухне. Особенно те, где хранятся выпечка, крупы, хлеб. В старых припасах нередко заводятся жучки, а на выпечке или ее остатках образуется плесень. Поэтому лучше не рисковать!Всё о коронавирусе в вопросах и ответах: только факты№4. Тщательная уборка мебелиВ период, когда все больницы переполнены, не стоит создавать лишних поводов для беспокойства. Пыль, которая провоцирует кашель, аллергию, астму и другие проблемы с дыханием, чаще всего скапливается в текстиле и обивке мебели. Поэтому рекомендуется регулярно пылесосить стулья с текстильной обивкой, диваны и кресла. Пару раз в 3-4 месяца следует очищать матрас, а во время самоизоляции рекомендуется это делать каждую неделю.№5. Регулярное проветриваниеКогда изо дня в день вся семья находится в четырех стенах, следует регулярно проветривать помещения. Ограниченное пространство повышает уровень CO2 в воздухе, так как дышит много людей.В плохо проветриваемом помещении мозг не может работать на полную мощность. В результате возникают проблемы с вниманием, памятью, сном, концентрацией и аппетитом. Поэтому врачи рекомендуют осторожно создать небольшой сквозняк. Главное, чтобы пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом не попадали под него.№6. Стерильность в санузлеВ ванной комнате обычно повышенная влажность воздуха. Такой микроклимат отлично подходит для размножения плесени и грибков, что создает риск обострения астмы и аллергии. Поэтому рекомендуется с особой тщательностью промывать стыки между плитками.Еще нужно постараться поддерживать достаточно низкую влажность. Для этого стоит использовать вентилятор. Также поможет систематическое проветривание. Не надо забывать и про вентиляционную решетку. Ее следует регулярно промывать, так как на ней часто скапливаются плесень и пыль.Также в ванной комнате нужно сразу же вытирать пол, так как вода после купания на полу провоцирует повышенную влажность. Еще следует регулярно мыть душевую кабину или ванну. Не надо забывать поддерживать чистоту унитаза.№7. Постоянная влажная уборкаКонечно, очень важно регулярно пылесосить ковры и мягкую мебель. Но когда дома постоянно находятся люди, необходима постоянная влажная уборка. Важно мыть не только полы, но и другие поверхности. Такая процедура приводит в норму качества воздуха и устраняет остатки пыли.

Источник: www.allwomens.ru/zen