Как уйти на кредитные каникулы из-за коронавируса

Вынужденная изоляция из-за коронавируса больно ударила по россиянам. Многие люди остались без работы, другие потеряли большую часть ежемесячного заработка. Соответственно, денег катастрофически стало не хватать не только на продукты или ЖКХ, но и оплату кредитов. Правительство РФ ввело несколько мер господдержки для населения, включая возможность оформить кредитные каникулы.Кто может оформить кредитные каникулы?Льготный период по потребительскому и ипотечному кредитованию предоставляется заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, а их доход упал на 30% и более. Кредитные каникулы будут иметь разную продолжительность. Максимальный срок — до 6 месяцев. За это время заемщик вправе сократить размер ежемесячной выплаты или вовсе не платить по кредиту.Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗОднако потом график будет обновлен. Оставшуюся по кредиту сумму будет необходимо погасить в дальнейшем по новой схеме. При этом следует помнить, что на основной долг, кроме ипотеки, на время отсрочки будут начисляться проценты.Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗОсновные условия кредитных каникулОтсрочку по платежам на полгода получили:жители Москвы на ипотеку от 4,5 млн. рублей;жители Дальневосточного региона, Подмосковья и Санкт-Петербурга на ипотеку от 3 млн. рублей;жители других регионов на ипотеку от 2 млн. рублей;держатели кредитных карт на 100 тыс. рублей.Также кредитные каникулы предоставляются физическим лицам по потребительскому кредиту от 250 тыс. рублей и автокредиту от 600 тыс. рублей. Что касается индивидуальных предпринимателей, то лимит установлен в пределах 300 тыс. рублей.Как оформить кредитные каникулы?Чтобы получить отсрочку по погашению кредита или ипотечного займа, потребуется обратиться в банк. В период пандемии это можно сделать дистанционно через личный кабинет на сайте банка. Необходимо составить заявление, в котором следует указать причину для получения кредитных каникул:болезнь;потеря работы;потеря кормильца;увеличение числа иждивенцев в семье.Некоторые банки готовы самостоятельно проверять снижение дохода заемщика, если речь идет о потребительских кредитах. Однако рекомендуется заранее подготовить необходимые подтверждающие документы: листок нетрудоспособности, справку 2-НДФЛ, выписку о постановке на учет в ЦЗН или иные бумаги. Чтобы предоставить доказательства снижения дохода, заемщику дается 90 дней. Само заявление банк рассматривает 5 суток с даты получения.Какие виды господдержки появились из-за коронавирусаЕсли клиент банка при оформлении кредитных каникул соблюдает все условия, то льготный период не будет негативно отражаться на кредитной истории. Человек не будет получать неустойки или штрафы. Но самое главное, что банк не потребует от него погасить долг досрочно.

Источник: www.allwomens.ru/zen