Что изменилось в начислении пособий для безработных из-за коронавируса

Пандемия коронавируса негативно сказалась на жизни многих россиян. Кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск, а многие и вовсе лишились работы. Чтобы поддержать население, власти разработали дополнительные меры господдержки безработных граждан. Рассмотрим, что изменилось в начислении пособий по безработице из-за коронавируса.Правила начисления пособия по безработицеКакие изменения произошли в правилах начисления пособий и регистрации в качестве безработного:Встать на учет в ЦЗН можно дистанционноМаксимальный размер выплаты увеличился до 12 130 рублей вместо бывших 8000 рублей. Он будет действовать до конца 2020 года.Граждане, потерявшие работу после с 01.03.2020, получат максимальное пособие по безработице за апрель, май, июнь.Каждый безработный вправе получить дополнительную выплату в размере 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Она начисляется также за три месяца: с апреля по июнь.Каждый из этих пунктов имеет ряд нюансов, поэтому ниже рассмотрим их подробнее.Общие правила расчета пособия по безработицеИзвестно, что размер выплаты имеет минимальный и максимальный порог. Сегодня минимум составляет 1500 рублей, а максимум увеличен до 12 130 рублей. Пособие рассчитывается индивидуально для каждого безработного, а его размер зависит от совокупности факторов:причина и дата увольнения;дата увольнения;период работы, предшествующий постановке на учет в органы ЦЗН;сумма средней зарплаты на последнем месте трудоустройства.Выплата по безработице исчисляется в процентах от среднего заработка, который получал гражданин на последнем месте работы. Первые три месяца — 75%, стальные три месяца — 60%. Для безработных предпенсионного возраста предусмотрен дополнительный бонус. Если размер пособия окажется меньше прожиточного минимума, его дополнят до необходимой величины.Кому положена минимальная выплатаМинимальная выплата в 1500 рублей предусмотрена для следующих категорий безработных граждан:раньше никогда не работали;не вставали на учет более 12 месяцев с даты увольнения;за последний год официально отработали менее 26 недель;отчислены с обучения, на которое их направил Центр занятости;аннулировали регистрацию в качестве ИП или самозанятого;не могут предоставить официальные сведения о своей трудовой деятельности и размере дохода.Озвученные суммы пособий являются базовыми. В регионах они увеличиваются на районный коэффициент, если таковой имеется.Повышение максимальной суммы пособия1 января 2019 года максимальный размер пособия по безработице был установлен в размере 8000 рублей + районные коэффициенты. Однако из-за повальных увольнений во время пандемии коронавируса государство приняло решение увеличить данную выплату до 12 130 рублей.Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 года № 346Как говорилось выше, пособие по безработице начисляется в процентах от основного заработка. Однако граждане, уволенные с 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальную сумму в размере 12 130 рублей в месяц вне зависимости от того, сколько они получали на работе. Данное правило не распространяется на сотрудников, уволенных по «нехорошей» статье — например, за прогул.Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 года № 485Доплата безработным родителямГосударством также были разработаны меры поддержки безработных граждан с детьми. Если родитель несовершеннолетнего был уволен позднее 1 марта 2020 года и встал на учет в органы ЦЗН, он имеет право на дополнительную трехмесячную выплату в размере 3000 рублей. Деньги перечисляются на каждого ребенка. Их может получить мать, отец или законный опекун несовершеннолетнего.Дистанционная постановка на учет органы ЦЗНДо конца 2020 года граждане могут оформить пособие по безработице дистанционно через порталы: Госуслуги и Работа в России. Все, что для этого нужно, — иметь подтвержденную учетную запись на одном из сайтов. Заявление подается в электронной форме. Сотрудники ЦЗН получат ходатайство и приступят к поискам подходящей работы. Если в течение 11 дней вакантного места не обнаружится, гражданина признают безработным и начислят пособие.Сведения о занятости, заработке и причине увольнения центр занятости проверит через Пенсионный фонд РФ, поэтому от гражданина дополнительных документов не потребуется.

Источник: www.allwomens.ru/zen