Как получить дополнительную выплату 5000 рублей на детей до 3-х лет

Введение режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции особенно сильно сказалось на семьях с детьми. Правительство РФ разработало для них дополнительные меры поддержки. Одна из них — ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на детей до 3-х лет. Рассказываем, как, где и в какие сроки можно ее получить.Кому полагается выплата?Дополнительная «путинская» выплата в размере 5000 рублей полагается на детей, не достигших трехлетнего возраста. То есть ребенок должен был появиться на свет или быть усыновлен в период с 01.04.2017 по 31.12.2019 года.Период назначения выплаты охватывает три месяца — с апрель по июнь 2020 года. Заявление на дополнительную выплату можно подать до 1 октября текущего года. Если вы не успели подать его в апреле, деньги не сгорят — просто на следующий месяц сумма будет на 5000 больше. При желании, можно получить средства за все три месяца единым платежом.Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317Критерии для получения выплатыЧтобы получить данную меру господдержки, заявитель должен соответствовать следующим критериям:в семье есть один или несколько детей младше 3-х лет;семья постоянно проживает на территории РФ;у родителя или опекуна есть банковский счет, на который будет перечисляться пособие.Деньги выплачиваются на каждого ребенка, которому еще не исполнилось три года.Как подать заявление на выплату?Оформить ходатайство можно в дистанционном режиме — на портале Госуслуги. Сделать это может любой из родителей или официальный опекун ребенка, который еще не достиг 3-х лет.Рассмотрим процедуру пошагово:авторизуйтесь на портале Госуслуги;перейдите в раздел «Ежемесячная выплата семьям на детей до 3 лет»;кликните по кнопке «Получить услугу».Далее откроется форма заявления, где нужно указать личные данные. Для начала выберите статус заявителя: мать, отец или усыновитель. Остальные графы заполнятся автоматически.На следующем этапе потребуется указать данные ребенка, на которого будет производиться выплата:Ф.И.О.;место рождения;СНИЛС;информацию из свидетельства о рождении.Если детей, которые не достигли трехлетнего возраста, несколько, воспользуйтесь кнопкой «Добавить данные».Затем введите информацию о расчетном счет, на который будут переводить деньги: данные владельца, номер, название банка, ИНН, БИК и т.д. Все это можно найти на официальном сайте вашего банка.На последнем этапе укажите подразделение ПФР, в который подается заявление о предоставлении выплаты в размере 5000 рублей. Введите адрес места проживания, выберите регион, район/административный центр. Поставьте галочку, что вы знаете об ответственности за предоставление ложных данных, и нажмите кнопку «Отправить».Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Ответ придет в ваш личный кабинет. Выплата 5000 рублей будет перечислена в течение 3 рабочих дней после принятия решения.

Источник: www.allwomens.ru/zen