Как получить выплату 10000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет

В связи с тяжелой обстановкой в стране из-за коронавируса Президент РФ 11 мая 2020 года издал указ относительно дополнительных мер поддержки населения. Теперь семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет, могут получить единоразовую выплату в размере 10000 рублей. Рассказываем, как и куда подать заявление на пособие.Кто имеет право на выплату?Главный критерий получения единоразовой выплаты в размере 10000 рублей — наличие в семье одного или нескольких детей в возрасте от 3 до 16 лет. То есть на выплату могут рассчитывать семьи, в которых дети родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Это касается не только родных, но и усыновленных детей.Второе условие получения данного пособия — наличие банковского счета. Выплата перечисляется только безналичным путем на счет — номер карты не подойдет. Узнать необходимую комбинацию цифр можно в банке, выпустившем пластик.Третий критерий — ребенок, на которого оформляется пособие, должен быть гражданином России. Для подтверждения достаточно предоставить свидетельство о рождении. Семья также должна постоянно проживать на территории РФ.Выплата 10000 рублей на детей от 3 до 16 лет не облагается налогом и не учитывается при расчете совокупного дохода семьи при получении других мер социальной поддержки.Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317Сроки выплатыЕдиноразовое пособие начнут перечислять с 1 июня 2020 года. Получить выплату 10000 рублей можно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.Куда подать заявление на выплату?Данная мера господдержки имеет ограниченный срок действия. Направить заявление на единовременное пособие можно с 12 мая по 1 октября 2020 года через портал Госуслуги. Право на подачу заявления имеет любой родитель или усыновитель. Предоставлять дополнительные документы не нужно. Наличие или отсутствие материнского сертификата тоже роли не играет.Какие сведения нужно указать в заявлении?Чтобы оформить единовременную выплату 10000 рублей на детей от 3 до 16 лет, необходимо заполнить электронное заявление. Потребуется указать следующие данные ребенка:Ф.И.О.;место рождения (государство, город, регион, район и т. д.);номер СНИЛС;данные из свидетельства о рождении.Если в семье несколько детей, попадающих под условия выплаты, все равно оформляется одно с указанием данных всех детей. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой «Добавить ребенка».Чтобы оформить ходатайство на 10000 рублей, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте Госуслуги. Также в бланке заявления придется ввести некоторые личные данные:персональные сведения — информация заполнится автоматически. От вас лишь потребуется ввести номер мобильного телефона;документ, удостоверяющий личность — это паспортные данные, которые также автоматически заполнятся;адрес фактического проживания — тот, по которому вы проводите большую часть времени. Он может отличаться от адреса постоянной прописки или временной регистрации;реквизиты на оплату — номер банковского счета, на который вы хотите получить деньги. Также следует указать БИК или наименование вашего финансового учреждения.Заявление на выплату 10000 рублей готово. Осталось поставить галочку, что вы предупреждены об ответственности за достоверность представленных сведений, и нажать на клавишу «Отправить».

Источник: www.allwomens.ru/zen