Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начнутся в июне 2020

Сложная ситуация с распространением коронавируса поставила многие семьи в трудное материальное положение. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми. Поэтому Президент РФ в своем обращении к населению от 11 мая 2020 года объявил об изменениях в выплате пособия на детей. Первые ежемесячные пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а уже в июне. Кому положены государственные дотации на детей от 3 до 7 лет и как их оформить, читайте далее.Кому положена выплатаДети — приоритетная задача страны. На это обращает особое внимание наше правительство и активно вводит дополнительные меры поддержки семей с детьми. Так, одной из основных мер является ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. Данная выплата назначается семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Расчет дохода ведется согласно второму кварталу 2019 года.Однако 8 апреля 2020 года Президент РФ обратил внимание властей на сложную ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса и внес коррективы. Теперь получить начисление можно без подтверждения низкого дохода уже с 1 июня 2020 года.Таким образом, выплаты могут получить все семьи, нуждающиеся в средствах к существованию. Для региональных властей издано указание предусмотреть условия, в которых родитель потерял работу и не учитывать в этом случае среднедушевой доход за предыдущий период.Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199Размер выплатыСумма, положенная семьям, зависит от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем за каждый месяц, начиная с 1 января 2020 года, будет начислено 5,5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Это составляет 50% от прожиточного минимума в большинстве регионов РФ. Таким образом, единовременная выплата составит около 33 тыс. рублей на каждого ребенка, и по 5,5 тыс. рублей ежемесячно после 1 июня 2020.Сроки начисления выплатыНачисление пособий на детей от 3 до 7 лет осуществляется с 1 января 2020 года. Получается, что 1 июня выплаты сразу за 5 прошедших месяцев получат семьи, в которых дети достигли возраста от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января. Если ребенку 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет до назначения выплаты. Помните, что выплата назначается на каждого ребенка.Какие виды господдержки появились из-за коронавирусаКак оформить выплатуПостановлением от 31.03.2020 № 384 утверждены новые требования к заявителям, перечень документов, форма заявления и порядок начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Семьи смогут получить ежемесячное пособие уже 1 июня 2020 года.Куда подавать заявлениеПорядок подачи заявления также прописан в указанном постановлении Правительства РФ. Рассматривать его будет местный отдел соцзащиты населения. Подать заявление на выплату можно лично в отдел соцзащиты или через МФЦ, а также в электронном виде через портал Госуслуги. Заявление начнут принимать с 1 июня 2020 года.Необходимые документыДокументы определяет уполномоченный орган в каждом регионе. Прежде, чем подавать заявление, ознакомьтесь с ним на сайте соответствующей организации. Скорее всего, от родителей потребуется:паспорт гражданина РФ;свидетельство о рождении детей;свидетельство о браке;СНИЛС.Срок оформления выплаты и ответа по начислению не может превышать 10 рабочих дней. В случае, если сведения о заявителе не поступили в систему в рамках межведомственного взаимодействия, срок увеличивается до 20 дней.

Источник: www.allwomens.ru/zen