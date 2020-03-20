Какие виды господдержки появились из-за коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон по кошльку россиян. Многим пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск, другие и вовсе потеряли работу. Поэтому Правительство РФ разработало ряд дополнительных мер поддержки населения. Они не зависят от региона, то есть действуют по всей России.Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 летВыплата полагается семьям, у которых ежемесячный доход на одного человека меньше суммы прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Обязательное условие для выплаты — наличие ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.Для определения наличия права на пособие и расчета суммы берутся данные второго квартала 2019 года. Если семья имеет несколько подходящих по возрасту детей, деньги будут платить за каждого. Однако 8 апреля 2020 года Президент РФ настоял на получении начисления без подтверждения низкого дохода из-за сложной ситуации с коронавирусом. При этом пособия планировалось перечислять в июле, но сроки передвинули на месяц раньше — на 1 июня 2020 года.Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 1995000 рублей на детей до 3 летАктуально для родителей, которые имеют двоих и более детей в возрасте до 3-х лет. Сумма пособия равна 5000 рублей. Период выплаты — 3 месяца: с апреля по июнь текущего года (включительно). Выплата производится на каждого рожденного или усыновленного ребенка.Главное условие для оформления данного пособия — ребенок не достиг возраста 3-х лет. Если говорить точнее, ребенок должен появиться на свет в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 года включительно. Выплату получат даже те семьи, которые использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года.Чтобы получить ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет, достаточно подать электронное заявление на портале Госуслуги или официальный сайт ПФР РФ. Заявление принимают до 1 октября 2020 года.Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 31710 000 рублей на детей до 3 до 16 летЕдиновременную выплату могут оформить все семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет. То есть пособие получат семьи, где дети родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 годы. Размер разовой выплаты на ребенка — 10 000 рублей.Подать заявление на данную выплату можно на портале Госуслуги или через сайт Пенсионного фонда. Сроки оформления — с 12 мая по 1 октября 2020 года. Перечисления средств начнутся уже с 1 июня текущего года. На оформление выплаты на ребенка в размере 10 000 рублей не влияет размер доходов семьи и право на материнский капитал.Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317Повышенное пособие по безработицеДо конца текущего года максимальный размер пособия по безработице составит 12 130 рублей в месяц вместо 8000 рублей. Точная сумма зависит от совокупности факторов: рабочий стаж, причина увольнения и средний заработок на последнем месте трудоустройства.На 12130 рублей в месяц могут рассчитывать только те, кому по закону положена максимальная сумма пособия по безработице. Но если человек был официально признан безработным с 01.03.2020 года, ему автоматически назначается увеличенное пособие. Главное — встать на учет в службу занятости.Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 3463000 рублей на ребенка безработным родителямЕсли гражданин остался без работы и обратился в центр занятости населения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, он может рассчитывать на дополнительную выплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Сумма является дополнением к основному пособию по безработице. Ее может получить только один из родителей.Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 485Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка без заявленийЕжемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился в период с 01.01.2018 по 31.12. 2022 года. Это касается и усыновленных детей. Как правило, по достижении одного или двух лет необходимо вновь подавать заявление на продление пособия. Однако в период с 1 апреля по 1 октября 2020 правила изменились. Приносить бумаги и писать ходатайство не требуется — выплаты продлеваются автоматически.Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗДоплаты медицинским работникамМедработники, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, за период с мая по июнь 2020 года получат ежемесячные доплаты:врачи — 80 000 рублей;медработники среднего звена — 50 000 рублей;младший медперсонал — 25 000 рублей;работники скорой помощи — от 25 000 до 50 000 рублей.Страховые гарантии для медработников будут аналогичны военнослужащим.Увеличение минимальной суммы больничныхКак правило, для расчета выплаты по больничному листу учитывается общий стаж. Однако с 1 апреля 2020 года правила изменились: пособие за полный месяц будет не меньше МРОТ — 12 130 руб. Если работник находился на больничном неполный месяц, размер выплаты будет прямо пропорционален количеству дней нетрудоспособности.Напоминаем, что оформить выплату можно не только по болезни, но и вследствие вынужденного карантина: если приехали из другой страны или есть подозрение на коронавирус. Больничный лист в данной ситуации можно получить дистанционно и без вызова доктора на дом.Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗМораторий на начисление неустойки за ЖКХС начала апреля и до конца 2020 года управляющим компаниям запрещено начислять неустойки на задолженности по оплате:коммунальных услуг;капитального ремонта;за вывоз мусора.Данная мера не освобождает собственников жилья от обязанности оплачивать коммуналку, но позволит сдержать рост общей суммы долга для тех, кто допустил просрочку.Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424Продление субсидий на оплату услуг ЖКХЕсли право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг истекает в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 года, льгота будет автоматически продлена еще на 6 месяцев. Размер выплаты останется неизменным. После этого будет сделан перерасчет с учетом фактических доходов гражданина. Если перечисленная сумма окажется больше расчетной, возвращать переплату не придется. Если же сумма будет меньше, произведут доплату.Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 420

Источник: www.allwomens.ru/zen