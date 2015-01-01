Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года: кто в фаворе у звезд?

Представляем вашему вниманию самый точный астрологический гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года. Узнайте, какие изменения произойдут в вашей жизни, какие дела необходимо выполнить сейчас, а что лучше отложить на более поздний срок.ОвенНа этой неделе вы будете реже видеться со своим избранником и даже начнете немного скучать по времени, проведенном вместе ранее. Что касается финансовой сферы, ожидайте приятных новостей, знаменующих улучшение вашего материального положения. Одевайтесь потеплее, так как велик риск подхватить простуду из-за изменчивой погоды за окном.ТелецВас неожиданно посетит ностальгия, как и вашу вторую половинку. Вам захочется вспомнить и повторить самые приятные моменты, которые происходили в начале отношений. Если не хотите конфликтов с партнером, не спорьте насчет финансов. Так как неделя выдастся насыщенной, уже в среду вы сможете ощутить сильную усталость. Звезды настоятельно рекомендуют правильно распределять нагрузку и не забывать об отдыхе.БлизнецыНа этой неделе вас приятно удивит вторая половинка, которая станет для настоящим жизненным ориентиром и примером в решении самых сложных проблемы. Будьте аккуратны в материальном плане — велик риск совершить необдуманные траты и оказаться в долговой яме. Звезды не рекомендуют слишком налегать на спорт и физические нагрузки, так как возможно получение травмы.РакВаша прирожденная дипломатичность и умение убеждать будет как нельзя кстати как в отношениях со второй половинкой, так и с коллегами по работе. До недавнего времени вы испытывали трудности с деньгами, однако наступившая неделя позволит стабилизировать материальное положение. В плане здоровья все будет гладко, но если побаловали себя фастфудом или сладостями, компенсируйте полученные калории физическими нагрузками.ЛевНа неделе вам потребуется повышенное внимание со стороны партнера, а вторая половинка будет не против его предоставить. На финансовом поприще ситуация без изменений. Новых источников доходов пока не предвидится, однако и ухудшения материального положения не ожидается. Есть риск подхватить легкую простуду. Возможно, пару дней придется отлежаться дома.ДеваНа неделе есть все шансы найти вторую половинку. Скорее всего, это будет человек из прошлого, к которому вы когда-то испытывали теплые чувства. Что касается финансов, возможны задержки по выплате заработной платы. Держите ситуацию на контроле и не пускайте ее на самотек. В плане здоровья все хорошо, травмы и болезни не грозят. По желанию, можете заняться йогой или пересмотреть свой рацион питания — это не повредит.ВесыВаш партнер устроит на неделе неприятный сюрприз, однако сделает все, чтобы загладить вину. Не держите на него зла, ведь никто не застрахован от ошибок. Также вас ждут неожиданные траты — придется распрощаться с крупной суммой. Вероятно резкое изменение самочувствия в худшую сторону. Не затягивайте с обращением специалисту.СкорпионВторая половинка станет особенно ревнивой в предстоящий период. Вас это не будет раздражать. Наоборот, вы почувствуете себя важными и нужными. В материальном плане вы будете полны решимости провести кардинальные изменения, но пока что сил на это не хватает. Если не хотите заработать нервное переутомление, больше отдыхайте. Помните золотое правило — всех дел не переделаешь.СтрелецВсю неделю вы будете находиться в романтическом настроении. У свободных Стрельцов велик шанс вступить в любовные отношения. Наиболее удачный день для этого — среда. Если были зависимы от другого человека в материальном плане, в пятницу ситуация изменится кардинальным образом. Вероятно, вам предложат хорошую должность, или же появятся новые источники дохода.КозерогЕсли вы давно поняли, что отношения не приносят счастья, наступившая неделя отлично подходит для того, чтобы прервать наскучивший роман. В вашу сторону дует свежий ветер перемен, наступает время для чего-то нового. В материальной сфере звезды не рекомендуют отступать от намеченных планов, даже если обстоятельства складываются неблагоприятным образом. Неожиданно могут возникнуть проблемы со здоровьем, вызванные обострением хронических заболеваний.ВодолейОтношения с партнером на неделе будут ровными и неконфликтными. В выходные вам захочется больше положительных эмоций, поэтому придумайте какое-нибудь интересное совместное дело. В одиночку сложно улучшить собственное финансовое положение. Заручитесь помощью единомышленников — и все получится! Если вы испытываете проблемы с ночным сном, выделите время на короткий ежедневный отдых.РыбыРыбы меняются к лучшему, провоцируя спутника на комплименты (и не только его). Понедельник и вторник заставят вас поволноваться в материальном плане. Однако с середины недели госпожа Фортуна будет полностью на вашей стороне. Прекращайте нервничать и принимать все слишком близко к сердцу, иначе велик риск возникновения проблем со здоровьем. Выходные проведите с семьей на природе — это позволит хорошо восстановиться после тяжелой трудовой недели и набраться сил перед новой.

Источник: www.allwomens.ru/zen