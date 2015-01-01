Каких снов нужно бояться: причины кошмаров и их толкование

Каждый сталкивался с ночным кошмаром. Большая часть негативных снов не несет никакой смысловой нагрузки и вызвана внешними факторами: неправильный образ жизни, стресс, эмоциональные перегрузки и т. д. Но некоторые сны имеют пророческое предназначение, и их следует опасаться. Рассказываем, почему возникают ночные кошмары, как с ними бороться, и каких плохих снов надо бояться.Почему снятся кошмары?Чаще всего плохие сновидения вызывает физический дискомфорт, который мы испытываем ночью:включенный свет;духота в комнате;неудобная кровать;громкая музыка, крики и смех, доносящиеся от соседейКроме того, кошмар может спровоцировать обильный прием пищи перед сном (особенно если он сопровождался алкоголем), либо сильное физическое переутомление.Высокая температура во время болезни — еще один фактор ночных кошмаров. Здесь ничем не поможешь, придется ждать выздоровления. Состояние стресса, эмоциональное перенапряжение, неспособность решить какую-то проблему также может стать причиной жутких ночных видений. Это относится и к психологическим травмам. С помощью плохих снов подсознание будет напоминать вам о пережитом негативе.Не секрет, что глубокий отпечаток на подсознание человека накладывает профессия. Так, страдать от ночных кошмаров могут люди, чья трудовая деятельность связана с кровью, смертью, жестокостью. Это врачи, полицейские, военные и т. д. Представители творческих профессий обладают очень развитым воображением, что тоже может послужить причиной жутких сновидений. Причиной кошмаров могут стать серьезные заболевания, которые пока никак себя не проявляют. Иногда снится, какой именно орган поражен. Но лучше не строить догадки, а пройти полное обследование.Что такое невроз, как его распознать и вылечитьКаких плохих снов нужно бояться?Некоторые кошмары не являются плодом бурной фантазии или проделками нашего подсознания. Это так называемые пророческие сны, поэтому их нужно уметь правильно истолковывать. Данный навык поможет избежать неприятностей в будущем.Мухи и повторенияСледует опасаться сновидения, в котором вы видите летающих мух. Особенно если этот кошмар повторяется из ночи в ночь. По словам эзотериков, так выглядит ловушка одного из демонов снов. Нечистый запирает душу человека в мире иллюзий. События будут повторяться из раза в раз до того момента, пока вы не найдете выход из лабиринта.Черные водыСны, в которых мы сталкиваемся со стихией воды, крайне важны. Если вы просто купаетесь в чистом светлом водоеме, это хорошее предзнаменование. Но если вода вокруг темная, либо вы тонете, это может сигнализировать о развитии какого-то заболевания. Если во сне светит солнце, вы легко победите хворь.Как понять, что тело переполнено токсинами: 8 неочевидных признаковЗубыЕсли во сне крошатся и выпадают зубы, это сигнализирует о скорой смерти кого-то из близких. Очень важно рассказать о сновидении семье, тогда оно не сбудется. Также стоит обратить внимание, как именно выпадают зубы — с кровью или без. Если видите во сне кровь, погибнет близкий родственник, если ее нет — дальний.Как избавиться от ночных кошмаров?Сделать это легче, чем кажется. Вот несколько простых правил:не смотрите на ночь фильмы ужасов и другие шокирующие вас передачи;устраивайте небольшую прогулку вечером;хорошо проветривайте спальню перед тем, как отправиться на боковую;не употребляйте перед сном алкоголь, жирную и тяжелую пищу, кофе;выпейте чашку травяного отвара (ромашка, валериана и т. д.);примите расслабляющую ванну с эфирными маслами.Эти несложные приемы помогут расслабиться вашей нервной системе и хорошо заснуть, исключая кошмары из ваших сновидений.

Источник: www.allwomens.ru/zen